12 случаев, когда в наших любимых советских фильмах могли сыграть другие актеры и актрисы

Классическое советское кино трудно воспринимать без оглядки на актеров и актрис, которые сделали его таким, каким мы его помним и любим. Шурик — только Александр Демьяненко; Д’Артаньян — конечно, Михаил Боярский; Манька Облигация — кто, если не Лариса Удовиченко. И все же судьба культовых фильмов могла оказаться иной, если бы на пробах повезло другому артисту.

AdMe.ru отправился в путешествие во времени, чтобы посмотреть, кто еще мог сыграть всем известные роли в любимых фильмах СССР.

Шурик: Евгений Петросян — Александр Демьяненко

«Операция „Ы“» стала культовым произведением советского кинематографа во многом благодаря обаянию Александра Демьяненко, сыгравшего Шурика. Но прежде, чем Леонид Гайдай рассмотрел в нем простодушного интеллигента, главным претендентом на роль был Евгений Петросян. «Надо сказать, что я прошел фотопробы и начал репетировать с Леонидом Иовичем, — вспоминал юморист в посте Instagram. — Но после того, как я понял, что Шурик — лирический герой, я сказал Гайдаю, что это не мое, я хочу быть комедийным артистом. <...> Но сейчас я смотрю на свои фотографии и думаю, что этот Шурик был бы очень забавным. Правильно сказала Наташа Селезнева в одной из моих передач: „Мы же не знали, куда пришли, не думали, что здесь снимают знаковый фильм!“»

Анюта: Клавдия Шульженко — Любовь Орлова

Клавдия Шульженко не раз играла на сцене в тандеме с Леонидом Утесовым. Их театральные постановки и особенно мюзиклы пользовались большим успехом у публики. Поэтому, когда режиссер Григорий Александров пригласил Утесова сняться в первой советской музыкальной комедии «Веселые ребята», актер предложил попробовать на роль его экранной возлюбленной Шульженко. К тому же звезду эстрады рекомендовал композитор картины Исаак Дунаевский. Но Александров не утвердил ее на роль Анюты. Вместо Шульженко одаренную домработницу сыграла жена режиссера Любовь Орлова.

Володя Орешников: Иннокентий Смоктуновский — Евгений Леонов

После успешного дебюта Иннокентия Смоктуновского в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» режиссер пригласил актера сняться в главной роли в «Зигзаге удачи». Но из-за тяжелой болезни Смоктуновский не смог воплотить на экране Володю Орешникова. На замену был выбран Евгений Леонов.

Николай Бессольцев: Всеволод Санаев — Юрий Никулин

В «Чучеле» снялась вся семья Ролана Быкова: жена Елена Санаева в роли учительницы Маргариты Ивановны и пасынки Павел и Олег, сыгравшие Васильева и Петьку. Режиссер хотел задействовать в фильме и тестя, Всеволода Санаева. Но незадолго до начала съемок между родственниками отношения расстроились. Быков был готов сыграть Николая Бессольцева сам, когда в последний момент на пробах появился Юрий Никулин. В результате его участие во многом определило популярность фильма.

Емельян Пугачев: Владимир Высоцкий — Евгений Матвеев

Хотя на профессиональном счету Владимира Высоцкого около 30 фильмов, считается, что несыгранных ролей у артиста больше, чем сыгранных. Он мог появиться в фильме Алексея Салтыкова «Емельян Пугачев», но кандидатуру Высоцкого отклонило руководство студии. Режиссеру пришлось искать другого актера, и выбор пал на Евгения Матвеева. Хотя новый Пугачев был далек по возрасту от своего персонажа, картине это лишь придало солидности.

Атос: Василий Ливанов — Вениамин Смехов

Вениамин Смехов сыграл в кино около сотни ролей, но, пожалуй, больше всего зрителю запомнился его Атос в «Д`Артаньяне и трех мушкетерах». Актер попал в телефильм благодаря воле случая. Режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич уже был готов утвердить на роль графа де ля Фера Василия Ливанова, когда актер вдруг пропал. Как выяснилось позже, он в то же время пробовался на роль Шерлока Холмса и сделал выбор в пользу детектива, ставшего кульминацией его карьеры.

Никита Оленев: Михаил Мукасей — Владимир Шевельков

Михаил Мукасей, сын оператора «Гардемаринов», был одним из утвержденных актеров в фильме на роль Никиты Оленева. К началу съемок он серьезно заболел и был вынужден отказаться от участия в проекте. Пробы восстановили, и место актера занял Владимир Шевельков.

Манька Облигация: Любовь Полищук — Лариса Удовиченко

Любовь Полищук успешнее других претенденток прошла пробы на роль Маньки Облигации в «Место встречи изменить нельзя» и была в шаге от официального утверждения. Когда о ее триумфе узнал Владимир Высоцкий, он обратился к Станиславу Говорухину с просьбой посмотреть еще одну актрису — Ларису Удовиченко. Магнетическая игра девушки убедила режиссера, во многом определив ее дальнейшую карьеру.

Максимэн: Семен Фарада — Леонид Ярмольник

Полицейского Максимэна в «Ищите женщину» должен был играть Семен Фарада: Алла Сурикова утвердила его в каст одним из первых. Но когда пробы на роль инспектора Грандена успешно прошел Леонид Куравлев, режиссер поняла, что актер, играющий полицейского, не может быть одного возраста со своим экранным начальником. Тогда по рекомендации Александра Абдулова на пробы пришел Леонид Ярмольник. Для молодого актера роль Максимэна стала счастливым билетом в большое карьерное будущее.

Красноармеец Сухов: Георгий Юматов — Анатолий Кузнецов

Об упущенной роли товарища Сухова в «Белом солнце пустыни» Георгий Юматов жалел всю жизнь. Он успешно прошел пробы, но накануне первого дня на съемочной площадке ввязался в драку и появился перед камерами с синяками на лице. Режиссер картины Владимир Мотыль был вынужден отказать ему в дальнейшем сотрудничестве. Кастинг возобновился, и главную роль получил Анатолий Кузнецов.

Паниковский: Ролан Быков — Зиновий Гердт

На роль авантюриста Паниковского в «Золотом теленке» рассматривались десятки актеров, но фаворитом режиссера Михаила Швейцера был Ролан Быков. Его кандидатуру категорически отверг худсовет. В романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова Паниковский описывался как «немолодой уже гражданин», а Быкову на момент начала съемок было только 37 лет. Тогда пробы возобновили и отдали персонажа Зиновию Гердту.

Петр Калмыков: Петр Глебов — Михаил Глузский

Прежде чем стать Григорием Мелеховым в экранизации романа «Тихий Дон», Петр Глебов пробовался на роль есаула Петра Калмыкова. Статному актеру в военной форме удалось впечатлить и Сергея Герасимова, и Михаила Шолохова, и ему предложили главную роль. А Калмыкова на экране не менее талантливо воплотил Михаил Глузский.