12 случаев, когда прически киногероев вовсю кричали о сюжете, а мы не услышали

Прически киногероев нередко становятся не менее культовыми, чем сам фильм. Взять хотя бы Рэйчел из «Друзей», чья фирменная стрижка до сих пор не утратила популярности среди девушек, а ведь с момента окончания сериала прошло уже больше 15 лет. Однако волосы героев кино способны не только положить начало новым модным тенденциям, но и нести в себе символизм или даже послание.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, в прическах каких персонажей гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд. А из бонуса вы узнаете, почему в фильмах про космос у женщин почти всегда короткие волосы.

Клементина Кручински («Вечное сияние чистого разума»)

Цвет волос героини Кейт Уинслет на протяжении фильма постоянно меняется, что олицетворяет ее импульсивную и переменчивую натуру. Но есть у ее прически и скрытый смысл: она помогает нам разобраться с хронологией событий. Каждый цвет волос Клементины — это определенный отрезок времени и статус ее отношений с Джоэлом. Когда волосы девушки синие, нам показывают настоящее время, после расставания героев. Красный цвет символизирует Клементину из фантазий и мыслей Джоэла. Светло-оранжевые волосы олицетворяют кризис в отношениях пары, а зеленый оттенок — это воспоминания о первой встрече с ней.

Харли Квинн («Отряд самоубийц», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»)

Прическа Харли является красноречивым отражением ее личности. Подпрыгивающие хвостики демонстрируют, что, хотя героиня и относится к злодейкам, она по-прежнему отличается детской невинностью и непосредственностью. Разные цвета волос символизируют двойственность характера персонажа и биполярную природу ее романа с Джокером. В спин-оффе о Харли Квинн мы видим Марго Робби с более короткими волосами, что олицетворяет перерождение героини и новую главу в ее жизни, которая наступила после разрыва токсичных отношений.

Одиннадцать («Очень странные дела»)

Прическа героини Милли Бобби Браун за 3 сезона претерпела больше всего изменений по сравнению с обликом других персонажей. При первом знакомстве зрителя с Оди ее голова была обрита почти наголо, она была замкнута и пыталась контролировать свои сверхспособности. Со 2-го сезона юная героиня учится быть обычным подростком, у нее уже заметно отросли волосы и внешне она перестала выделяться на фоне своих сверстников. В 3-м сезоне волосы Одиннадцать решено было сделать еще длиннее, чтобы показать, сколько времени прошло с окончания 2-го. Стилист сериала Сара Хиндсгоул решила осветлить ей пару прядей, намекая, что действие происходит летом и Оди много времени проводит на улице. Образ Одиннадцать из 3-го сезона также был вдохновлен образом Макс, с которой героиня сильно сдружилась и чьи модные привычки переняла.

Трэвис Бикл («Таксист»)

По мере развития событий у главного героя меняется прическа — на смену заурядной стрижке приходит дерзкий панковский ирокез, что будто знаменует выход Трэвиса на тропу войны, а также двойственность его характера. Но есть в этом и более глубокий смысл. Актер и друг Мартина Скорсезе Виктор Маньотта поведал режиссеру, что солдаты во Вьетнаме часто делали стрижку «могавк» (ирокез) перед важной миссией, и это означало, что с ними лучше не связываться. Так в итоге поступил и герой Роберта Де Ниро, будучи ветераном Вьетнама.

Вивиан Уорд («Красотка»)

В начале фильма героиня Джулии Робертс предстает перед нами в платиновом парике, который плохо гармонирует с ее яркими чертами лица и в целом выглядит вульгарно и неопрятно. Но вскоре мы видим Вивиан такой, какая она есть, — с копной вьющихся огненно-рыжих волос, и этот образ также ознаменовывает преображение и новый этап в жизни девушки.

Санса Старк («Игра престолов»)

В образах Сансы нередко можно было прочитать оммаж другим героиням сериала. Так, в 3-м сезоне ее прически вдохновлены стилем Маргери Тирелл, в седьмом волосы заплетены в косу, как у ее мамы Кейтилин во время битвы. В финале же сериала героиня предстала перед зрителями с распущенными волосами, передав тем самым последнее, самое важное послание: она независима и самодостаточна. Она — Санса и никто иной.

Мария-Антуанетта («Мария-Антуанетта»)

От образов как главной героини, так и второстепенных персонажей фильма Софии Копполы невозможно отвести глаз — настолько все они изысканные и продуманные до мелочей. А уж когда узнаешь, что сложные украшенные перьями парики являются точными копиями тех, которые носила королева, понимаешь, какой кропотливой была работа. Создатели фильма не забыли также, что Мария-Антуанетта предпочитала щедро припудренные парики. В жизни она припудривала их обычной мукой — и это во времена, когда множество французов оставалось без хлеба, что дает представление о ее характере и отношении к «простым смертным».

Сэнди Олссон («Бриолин»)

После выхода на большие экраны «Бриолина» прически Сэнди и Дэнни стали главными трендами среди молодежи конца 70-х. Новый образ главной героини, как вы успели догадаться, символизирует новую страницу в ее жизни и трансформацию из прилежной девочки в дерзкую эффектную бунтарку.

Тор (серия фильмов о Мстителях)

Из фильма в фильм зрители наблюдали за враждой, ссорами и конкуренцией Тора и Локи, однако некоторые незначительные, казалось бы, детали раскрывают истинное отношение братьев друг к другу. Так, частях франшизы «Тор-2: Царство тьмы» и «Тор: Рагнарёк», когда герой Криса Хемсворта был уверен в смерти Локи, в его белокурых волосах можно заметить черную прядь, принадлежавшую брату. По всей видимости, таким образом Торт пытался справиться с утратой.

Джордан О’Нил («Солдат Джейн») и Фантина («Отверженные»)

Успевшие стать культовыми фильмы наглядно демонстрируют, какой разный смысл и посыл авторы могут вложить в короткие стрижки женских персонажей. Если для героини Деми Мур бритье головы было способом демонстрации мужества, попыткой доказать, что в исконно мужских сферах женщины могут добиться даже больших успехов, нежели сильный пол, то избавление от длинных волос Фантины символизировало унижение, деградацию и потерю идентичности.

Майкл Резендес («В центре внимания»)

По мере развития событий можно заметить, что волосы журналиста в исполнении Марка Руффало постепенно начинают седеть. Этим создатели фильма хотели показать, как много стресса приносит Резендесу его работа и как близко к сердцу он воспринимает все происходящее.

Бонус: женщины и гравитация

Вы могли и не заметить, но в фильмах о космосе, а также кинолентах, где персонажам приходится находиться в условиях пониженной гравитации, женщины чаще всего появляются на экране с короткими стрижками или собранными в пучок волосами. Дело в том, что натурально передать движения длинных волос при низкой гравитации очень проблематично, а делать это при помощи компьютерных спецэффектов весьма затратно.