12 случаев, когда отечественные киносоздатели запороли действительно крутые идеи для фильмов

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В последнее время с отечественными фильмами происходит странная история: каждая третья выпущенная лента не окупается в прокате. При этом, конечно, несправедливо утверждать, что киноиндустрия находится в упадке: очень часто на свет появляются по-настоящему достойные и зрелищные картины. Недавний успех комедии «Холоп» — яркое тому подтверждение. Однако нередко случается так, что вопреки крутой концепции, лежащей в основе сюжета, фильм в итоге вызывает разочарование.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие отечественные картины, увы, не оправдали ожиданий ни критиков, ни зрителей.

От «Вторжения» ждали масштабного продолжения истории про инопланетян, но с более крутыми спецэффектами

Ожидание: достойный ответ голливудским sci-fi-блокбастерам, с топовой графикой, огромным бюджетом и глубоким смыслом. При всех недочетах, 1-й фильм, «Притяжение», имел вполне четкий антимилитаристский посыл о том, как важно быть терпимым к другим. Поэтому на «Вторжение» возлагались большие надежды: режиссер поработает над ошибками 1-й части и сейчас снимет безупречное кино. Многие называли его одной из самых ожидаемых лент 2020 года. Реальность: очень зрелищный фильм, у которого совсем нет логики. Многие критики отмечали, что «Вторжение» перехвалили еще задолго до выхода в прокат. Что происходит на экране, почему герои поступают именно так, чего они хотят добиться — совершенно непонятно, в их поступках нет смысла. В погоне за картинкой съемочная группа, кажется, совсем забыла, что у фильма еще должен быть сценарий. Кроме того, лента грешит довольно навязчивой идеей о том, что все зло происходит от искусственного интеллекта и в идеале нам всем стоит отказаться от компьютеров и смартфонов. Рейтинг IMDb — 5,7

Фильм «Девятая» имел все шансы стать красивым отечественным триллером в историческом антураже XIX века

Ожидание: нуарный детектив, с нагнетанием саспенса и необычным сюжетом, в котором петербургский следователь и его верный напарник расследуют серию загадочных убийств в компании британской женщины-медиума. Это должна была быть красивая страшная сказка для взрослых. Также высокий рейтинг ожидания был связан с тем, что режиссером выступил Николай Хомерики, снявший успешные работы вроде «Ледокола» и «Сказки про темноту». Кроме того, главную роль исполнил любимый многими Евгений Цыганов. Реальность: на выходе зрители получили довольно посредственную кальку с голливудского кино, к тому же без особого смысла, с банальным сюжетом и «пугалками» вроде сатанизма и оккультизма. И еще, несмотря на неплохой бюджет, в фильме оказался довольно бедный визуальный ряд с чрезмерным использованием графики, которая в большинстве случаев была совсем неуместна. Видимо, режиссер, который до этого пытался пробить себе дорогу в авторском кино, решил снять фильм для массового зрителя, и эта попытка у него явно не удалась. Рейтинг IMDb — 5,2

От «Союза спасения» ждали, что это будет красивый исторический костюмированный блокбастер

Ожидание: современное переосмысление восстания декабристов 1825 года. В арсенале создателей фильма были высокий бюджет, шикарные актеры в лице Александра Домогарова, Максима Матвеева, Павла Прилучного и других. Могла получиться блестяще снятая история, рассказывающая о том, кем были декабристы, что ими двигало и почему они решились на такой смелый поступок — выйти на Сенатскую площадь, чтобы не дать Николаю I взойти на престол. Реальность: затянутый фильм, который не раскрывает ни характеров главных персонажей, ни их мотивации. Лента так перенасыщена именами, героями и их должностями, что в какой-то момент зритель просто перестает понимать, кто есть кто. Также создатели картины совсем не включили в повествование жен декабристов, которые отправились в ссылку вместе со своими осужденными мужьями. В итоге «Союз спасения» напоминает максимум шоу реконструкторов, но никак не художественное высказывание. Рейтинг IMDb — 6,2

«Селфи» был презентован как триллер с небанальным сюжетом и блестящей актерской игрой

Ожидание: авторский триллер по книге Сергея Минаева «Духless 21 века. Селфи». В основу картины легла интригующая история о том, как однажды харизматичный писатель оказывается буквально стерт с лица Земли, а его место занимает двойник. Главная фраза нового тысячелетия «Меня лайкнули, значит, я существую» могла бы стать отличным поводом для размышлений на тему о том, что происходит с современным человеком в эпоху соцсетей. К тому же ведущую роль исполнил Константин Хабенский, который уже не раз доказывал, что способен в одиночку держать зрителей в напряжении на протяжении всего фильма. Реальность: безумно растянутая картина, с явными сюжетными дырами, провисаниями и неудачной попыткой поностальгировать об эпохе нулевых. Критики единодушно сошлись в том, что вместо динамичной истории получилась жвачка для глаз, замаскированная под интеллектуальное кино. Хотя справедливости ради надо заметить, что Хабенский старался вытянуть этот фильм как мог. Рейтинг IMDb — 5,1

Лента «Гоголь. Страшная месть» должна была красиво завершить историю об одном из самых таинственных писателей XIX века

Ожидание: все предвкушали 3-ю и вроде бы последнюю часть высокобюджетного триллера с элементами фэнтези, снятого по сюжетам произведений классика. Изначально у картины была отличная задумка — поместить реально существовавшего писателя в готические декорации его собственных историй. Реальность: в итоге лента получилась довольно вторичной, как будто создатели сняли неудачное подражание фильму Тима Бертона «Сонная лощина». Плюс продюсеры и сценаристы не потрудились придумать хоть сколько-нибудь интересную концепцию. Видимо, в погоне за деньгами съемочная группа решила сделать целый мини-сериал, и это только испортило первоначальный замысел, так как на 3-м фильме сценарий стал совсем невнятным. Рейтинг IMDb — 5,9

Фильм «Мафия: Игра на выживание» мог бы походить на ленту «Игра» с интригующей развязкой

Ожидание: психологический детективный триллер с запутанным сюжетом: 11 человек на глазах у всего мира соберутся в замкнутом пространстве, чтобы поиграть в популярную игру «Мафия». При этом победитель получит кучу денег, а потерпевший поражение просто умрет. У режиссера в руках были действительно любопытная задумка и отличные актеры, которые могли бы великолепно раскрыть каждого персонажа. Реальность: нелепый финал, отсутствие интриги, социальная реклама на протяжении всего фильма и явное подражание голливудским «Голодным играм». В данном случае режиссер уделил много внимания графике и спецэффектам, но совсем забыл про сюжет. Видимо, он понадеялся, что рисованные чудовища отвлекут зрителей от откровенно плохо рассказанной истории. Рейтинг IMDb — 4,1

«Черновик» мог бы стать отличной экранизацией популярного фантастического романа

Ожидание: у создателей на руках был готовый сценарий — фантастический приключенческий роман Сергея Лукьяненко «Черновик», сюжет которого крутится вокруг параллельных миров, куда внезапно попадает главный герой. Эта история была тщательно продумана и подробно расписана в книгах, оставалось лишь адаптировать ее для кино. Реальность: фильм не поняли ни те, кто читал книгу, ни те, кто ее не читал. Сценаристы почему-то решили добавить в картину откровенную отсебятину, которая оказалась очень нелогичной и только навредила сюжету. В итоге история больше напоминает лоскутное одеяло, а не цельное произведение. Конечно, экранизировать книги в принципе не очень просто, но все-таки при современных технических возможностях это мог бы получиться действительно очень качественный и красивый фильм. Также многие критики и зрители были разочарованы слабой компьютерной графикой, что для 2018 года довольно странно. Рейтинг IMDb — 4,3

От «Несокрушимого» ждали качественной патриотической драмы, основанной на реальных событиях

Ожидание: в руках у сценаристов была понятная, красивая история о том, как экипаж танка «КВ-1» под руководством Семена Коновалова в 1942 году сумел уничтожить несколько десятков машин противника. Реальность: в итоге получилась почти безупречная с технической точки зрения, но при этом совершенно неэмоциональная картина. Такое ощущение, что создатели просто забыли, что в подобных фильмах важно показать характеры персонажей, чтобы зрители могли сопереживать происходящему на экранах. В «Несокрушимом» все герои — это просто статисты, необходимые лишь для того, чтобы рассказать патриотическую историю. Еще сценаристы зачем-то умудрились добавить в повествование совсем неуместную любовную линию, которая была нужна, видимо, лишь для того, чтобы соблюсти гендерный баланс в чисто мужском фильме. Рейтинг IMDb — 5,2

«Пришелец» мог бы стать неплохим ответом «Марсианину»

Ожидание: «Пришелец» вполне мог бы стать сильной научно-фантастической картиной с лихо закрученным сюжетом о том, как космонавт пытается в одиночку выжить на Марсе, а его друг всеми силами старается вытащить его оттуда. До выхода на экраны рейтинг ожидания фильма составлял 74 %. Реальность: невнятная история с мутными сюжетными линиями, странными поступками главного героя и искусственными диалогами. Если Мэтт Деймон в картине «Марсианин» занимается полезным и понятным делом — пытается вырастить картошку, то в «Пришельце» космонавт только рефлексирует и задается масштабными вопросами о смысле бытия. Также у ленты довольно средняя визуальная составляющая, что для фильмов подобного жанра все-таки недопустимо. Рейтинг IMDb — 4,3

Фильм «Легок на помине» задумывался как легкая и смешная комедия для всей семьи

Ожидание: необычная история о пронырливом риелторе, оказавшемся в заколдованном доме, который умеет перебрасывать героя в то место, где о нем кто-то думает в данный момент. То есть изначально у режиссера был годный сценарий для качественного семейного фильма. Тем более что таких лент в последнее время становится все меньше. Реальность: проходная картина, снятая для галочки, с несмешными шутками, слабой актерской работой и откровенными ляпами. Пожалуй, главная претензия к создателям — выбор исполнителей. В фильме играют Кристина Асмус, Александр Ревва и Гарик «Бульдог» Харламов. При этом ни Ревва, ни Харламов не актеры: они комики, поэтому было довольно странно ожидать от них актерского мастерства. Видимо, создатели картины решили просто побольше заработать на громких именах. В целом дальше оригинальной задумки дело не пошло: и середина, и концовка фильма получились откровенно недоработанными. Рейтинг IMDb — 4,8

Лента «За гранью реальности» имела все шансы стать крутой отечественной фантастикой

Ожидание: зрители рассчитывали увидеть стильную фантастическую картину с небанальным сюжетом, где харизматичный авантюрист собирает команду людей со сверхспособностями, чтобы обыграть казино. В общем, по задумке фильм мог бы получиться чем-то средним между лентой «Люди Икс» и трилогией о друзьях Оушена. Реальность: вторичная калька с голливудских фильмов на эту тему. И даже Антонио Бандерас, снявшийся в небольшой роли, не спас положения. Картину подвел непродуманный сценарий: создатели даже не потрудились объяснить, почему эти сверхлюди беспрекословно подчиняются главному герою и неужели они не могли найти себе занятие поинтереснее, чем обманывать казино. Особенно обидно за ярких молодых актеров, которые не смогли раскрыть свой потенциал в полной мере. Рейтинг IMDb — 4,5

«Реальная сказка» должна была рассказать всеми любимые сказки на новый лад

Ожидание: все рассчитывали увидеть необычную адаптацию фольклорных историй по типу американских комиксов Fables, где сказочные герои из прошлого попадают в настоящее. В основе сценария лежала пусть неновая, но неплохая идея о том, чтобы осовременить всем известные сюжеты русских народных сказок. Плюс в картине были задействованы маститые актеры, так что рейтинг ожидания «Сказки» был выше среднего. Реальность: в итоге получилась неправдоподобная и слишком грубая история, где Иван-дурак борется со злом с автоматом Калашникова. Возможно, ошибкой создателей стал тот факт, что сценарий к фильму писал Сергей Безруков, который все-таки не является профессиональным сценаристом. Так что местами повествование провисало, и многие моменты оказались нелогичными. Плюс ленте явно не хватило финансирования, поэтому зачастую картинка выглядела очень дешево. Рейтинг IMDb — 4,4

А вы можете назвать отечественные фильмы, которых очень ждали, но они вас разочаровали? Согласны ли с мнением критиков насчет картин из нашей подборки?