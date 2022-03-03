12 талантливых кинозвезд, которые сыграли неподходящих персонажей. И зрители высказали им свое «фи»

Жизнь актеров наполнена бесконечной чередой критических отзывов. И как бы ни было обидно, неудачные роли порой запоминаются гораздо лучше тех, которые были сыграны мастерски.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда кастинг-директора прогадали с выбором актеров и нарвались на вполне оправданный гнев зрителей.

Джаред Лето в фильме «Дом Gucci»

Премьера фильма «Дом Gucci» вызвала много критики со стороны наследников именитой семьи. Особенно их разочаровал экранный герой Джареда Лето, Паоло Гуччи, которого актер сделал нелепым и недалеким. Сам Лето, правда, остался глух к высказываниям недовольства. По его словам, миссия актера заключается в том, чтобы затронуть чувства зрителя. И он не был бы доволен собой, если бы его игра осталась незамеченной.

Скарлетт Йоханссон в боевике «Призрак в доспехах»

Новость о том, что Скарлетт Йоханссон сыграет в экранизации манги «Призрак в доспехах», вызвала волну негодования. Критики отмечали, что актриса не похожа на японку, и были против того, чтобы ей пытались добавить восточных черт. В знак протеста даже создали петицию, но Йоханссон все равно приступила к съемкам. «Мой персонаж — это человеческий мозг в искусственном теле. У него не могло быть идентичности», — парировала актриса.

Кэмерон Диас в драме «Банды Нью-Йорка»

В ленте «Банды Нью-Йорка» зрители увидели действительно звездный актерский состав: Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис, Лиам Нисон и Кэмерон Диас. Последнюю, правда, киноманы приняли холодно. Они не были готовы увидеть актрису, прославившуюся в комедийном жанре, в криминальной драме. Некоторые критики до сих пор считают, что Диас оставила коллег по фильму без «Оскара». Сыграй роль Дженни Эвердин другая артистка, лента не уступила бы лауреату 2003 года — мюзиклу «Чикаго».

Винс Вон в сериале «Настоящий детектив»

Пожалуй, самым большим провалом в карьере Винса Вона стала его роль во 2-м сезоне сериала «Настоящий детектив». Зрители оказались не готовы к тому, что любимый шутник Голливуда займет кресло серьезного и авторитетного персонажа. Рецензии были настолько печальными, что на канале HBO задумались о закрытии проекта, но все же смогли реабилитироваться и снять более успешный 3-й сезон с Махершалой Али в главной роли.

Кевин Костнер в картине «Робин Гуд: Принц воров»

В начале 90-х Кевин Костнер пользовался такой популярностью, что режиссеры были готовы закрыть глаза на что угодно, лишь бы заполучить его. Так он сыграл роль Робин Гуда, хотя едва ли подходил на роль. Мало того, что американский актер не удосужился выучить британский акцент, ему едва ли удалось вжиться в роль: его Робин Гуд показался критикам и зрителям непроработанным.

Гэри Олдмен в комедии «Маленькие пальчики»

Одна из самых грубых кастинговых ошибок произошла в 2003 году, когда Гэри Олдмен был утвержден на роль человека, чей рост ниже среднего, в ленте «Маленькие пальчики». Вместе с ним в фильме снимались талантливые актеры с реальной аномалией развития, в том числе Питер Динклэйдж и Майкл Дж. Андерсон. Но именно Олдмену достался главный персонаж. Весь жизнеутверждающий посыл был разрушен: картина получила только 20 % одобрительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes.

Дениз Ричардс в ленте «И целого мира мало»

Дениз Ричардс регулярно оказывается в топе всевозможных рейтингов самых красивых девушек Джеймса Бонда. И в то же время носит звание худшей подружки агента 007 всех времен. Все дело в неубедительной игре модели. Никто не мог поверить в то, что Ричардс — эксперт по оружию. А нелепые остроты ее персонажа и отсутствие «химии» в отношениях с Пирсом Броснаном только усугубили ситуацию.

Рассел Кроу в драме «Отверженные»

Хотя киномюзикл «Отверженные» был тепло встречен зрителями и критиками (Энн Хэтэуэй даже получила «Оскар» за роль Фантины), без разочарований не обошлось. Многих фанатов смутил Рассел Кроу в образе инспектора Жавера. Его соло в фильме назвали самым невыносимым и отвлекающим моментом: он буквально бесил всех своим пением. Актер, впрочем, не стал спорить и согласился с тем, что его вокал «можно было и подсластить».

Бен Аффлек в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Поклонники комиксов невзлюбили Бена Аффлека за роль Бэтмена. Его Брюс Уэйн казался скорее высокомерным, чем созерцающим, и вызвал массу негативных отзывов. Рецензии были настолько плохими, что по сети скоро распространился мем «грустный Бен Аффлек».

Эштон Кутчер в картине «Джобс: Империя соблазна»

Хотя Эштон Кутчер и оказался внешне удивительно похожим на юного Стива Джобса, зрители сочли, что ему не хватило драматического таланта, чтобы изобразить одну из знаковых фигур XXI века. Фильм набрал всего 28 % одобрительных отзывов на Rotten Tomatoes. Голливуд быстро осознал свою ошибку, и через 2 года после премьеры ленты «Джобс: Империя соблазна» вышла новая картина о создателе Apple с Майклом Фассбендером в главной роли. Результат — 85 % в том же рейтинге одобрения.

Мерил Стрип в фэнтези «Чем дальше в лес...»

Правомерность наличия звезды Мерил Стрип на голливудской «Аллее славы» давно не вызывает сомнений. Тем не менее даже в ее блестящей карьере случаются осечки. Пожалуй, одной из самых неудачных ролей актрисы стала Ведьма в киномюзикле «Чем дальше в лес...». Зрители сочли ее игру неуклюжей, чему отчасти способствовал рэп, который актриса читала в начале ленты. Но даже негативные отзывы не помешали Стрип получить очередную номинацию на «Оскар».

Роберт Де Ниро в комедии «Дедушка легкого поведения»

Когда-то Роберт Де Ниро был сильнейшим драматическим актером Голливуда. Он подарил нам незабываемые образы в лентах «Бешеный бык», «Таксист» и «Крестный отец». Но в последние годы артист все чаще стал пробовать себя в комедийном жанре. Пожалуй, самую печальную роль гигант большого экрана исполнил в комедии «Дедушка легкого поведения», где его персонаж, безнравственный 70-летний старик, сопровождает своего внука во Флориду на весенние каникулы.