12 талантливых кинозвезд, которые сыграли неподходящих персонажей. И зрители высказали им свое «фи»

Джаред Лето в фильме «Дом Gucci»

Скарлетт Йоханссон в боевике «Призрак в доспехах»

Кэмерон Диас в драме «Банды Нью-Йорка»

Винс Вон в сериале «Настоящий детектив»

Кевин Костнер в картине «Робин Гуд: Принц воров»

Гэри Олдмен в комедии «Маленькие пальчики»

Дениз Ричардс в ленте «И целого мира мало»

Рассел Кроу в драме «Отверженные»

Бен Аффлек в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Эштон Кутчер в картине «Джобс: Империя соблазна»

Мерил Стрип в фэнтези «Чем дальше в лес...»

Роберт Де Ниро в комедии «Дедушка легкого поведения»

Фото на превью Ghost in the Shell / Paramount Pictures and co-producers