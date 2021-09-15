12 случаев, когда наши режиссеры промахнулись с выбором актера. И крепко разозлили зрителей

Чтобы привлечь внимание к новой картине, режиссеры, продюсеры и кастинг-менеджеры порой идут на отчаянный шаг: привлекают к съемкам звезд, чьи лица не сходят с экранов телевизоров. Однако такое решение не всегда окупается. Роль может просто не подойти актеру, несмотря на всю его востребованность. И даже если артист выложился на съемочной площадке на 100 %, зритель может остаться недовольным. И зависит это от множества непредсказуемых факторов.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актерские работы, оценив которые зрители как один воскликнули: «Не верим!»

1. Николай Васильевич Гоголь — Александр Петров

Пригласить на съемки «Гоголя» востребованного российского актера Александра Петрова было стратегически верным решением. Лента заняла 11-е место в топе самых рейтинговых кинофильмов среди всех телеканалов за период с 18 по 24 декабря 2017 года. Однако именно популярность Петрова сыграла с ним злую шутку: «Его стало слишком много». Некоторые зрители приняли современного Гоголя в штыки. «Петров играет Петрова в парике», — так прокомментировал работу актера один из интернет-пользователей и получил более полутора тысяч лайков и десятки поддерживающих это мнение отзывов.

2. Анна Каренина — Елизавета Боярская

Анна Каренина в исполнении Елизаветы Боярской не получила должного признания. Зрители посчитали, что актриса сыграла неубедительно и что ее героиня получилась слишком поверхностной и недостаточно деликатной. Боярскую непрестанно сравнивали с другой исполнительницей этой роли — Татьяной Самойловой, которая в картине 1967 года выглядела куда более гармоничной.

3. Зулейха — Чулпан Хаматова

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина не раз признавалась, что изначально видела в роли своей героини только Чулпан Хаматову. Однако работа актрисы подверглась жесткой критике. Зрителей возмутило, что многогранный образ Зулейхи на экране получился слишком плоским. Кинокритикам же показалось, что Хаматова переигрывала. И те и другие сошлись во мнении, что роль Зулейхи не подошла актрисе.

4. Александр Пушкин — Сергей Безруков

Незадолго до получения роли Пушкина Безруков воплотил на экране образ другого русского поэта — Сергея Есенина. И, видимо, изрядно примелькался публике. Зрители невольно начали сравнивать работы актера и не увидели между ними особой разницы. Кинокритики назвали Пушкина, сыгранного Безруковым, «ограниченным типом», а сам фильм сопоставили с мексиканской мыльной оперой.

5. Наталья Гончарова — Анна Снаткина

«Редкостная по безликости работа Анны Снаткиной», — такой вердикт вынес артистке один из культурных обозревателей. Несмотря на критику, актриса не раз заявляла журналистам, что была рождена для этой роли. В интервью Снаткина призналась, что на съемках ее не покидало чувство, будто в прошлой жизни она сама была Натальей Гончаровой. Возможно, именно эта самонадеянность помешала актрисе раскрыть характер персонажа в полной мере.

6. Настасья Филипповна — Лидия Вележева

Комментируя картину, обозреватель одного культурного издания отметил, что зрителям «приходится терпеть Вележеву». По мнению критика, актриса, конечно, хороша собой, но играет вовсе не убедительно, особенно в сценах, где содержатся диалоги.

7. Остап Бендер — Олег Меньшиков

Телесериал «Золотой теленок», снятый по одноименному роману Ильфа и Петрова, получил крайне негативные отзывы как зрителей, так и экспертов в области кино. Советский режиссер Татьяна Лиознова окрестила Меньшикова «худшим из Остапов». С мнением коллеги согласился Георгий Данелия, подчеркнув, что лучшим Бендером из всех был Никита Михалков, который великолепно проявил себя на пробах, но, не пожелав сбривать усы ради участия в съемках, отказался от роли.

8. Аксинья Астахова — Полина Чернышова

Многие зрители не приняли Аксинью, сыгранную Полиной Чернышовой в экранизации «Тихого Дона» Сергея Урсуляка. Актрису то и дело сопоставляли с Элиной Быстрицкой, исполнившей эту роль в 1957 году: «В старом фильме Аксинья была огонь, а эта — слов нет». Полину обвиняли в недостатке темперамента и в том, что ее образ получился слишком размытым.

9. Людмила Прокофьевна Калугина — Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова так и не смогла стать современной «мымрой». Зрителей раздражало то, как актриса пыталась копировать мимику героини лирической комедии Эльдара Рязанова 1977 года, что больше напоминало ужимки. Чудесного преображения персонажа тоже не случилось. Если «старуха» Калугина Алисы Фрейндлих, обернувшаяся красавицей, буквально влюбляла в себя зрителей, то перемены в образе героини Ходченковой, которую гримеры изначально не смогли превратить в серую мышь, остались незамеченными.

10. Сергей Добролюбов — Дмитрий Дюжев

«Беременный» — это вольный ремейк американской комедии «Джуниор». Главную роль в российской картине исполнил Дмитрий Дюжев, чью игру зрители восприняли весьма негативно. По их мнению, в кадре актер смотрелся нелепо и заметно переигрывал. Критики охарактеризовали фильм как «максимально отвратительный и отталкивающий».

11. Анфиса Козырева — Юлия Пересильд

Современная экранизация семейной саги Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» была воспринята зрителями в штыки. Больше всего досталось Юлии Пересильд, которой, кажется, не удалось создать яркий образ роковой женщины. Один из культурных обозревателей назвал игру актрисы «никакой», высказав мнение, что в последнее время Пересильд настолько востребована, что уже не вкладывается в работу над ролью, а играет «на автомате».

12. Шурик — Дмитрий Шаракоис

Фильм «Кавказская пленница!» является ремейком классической комедии Гайдая 1967 года. После выхода на большой экран на картину обрушился шквал критики. Если оригинального Шурика в исполнении Александра Демьяненко зрители искренне полюбили, то современного героя, сыгранного звездой «Интернов» Дмитрием Шаракоисом, не простили. Критик Антон Долин назвал игру актера «ходячим богохульством» и посвятил создателям ленты обличительную статью с говорящим названием «Зачем вы это сделали?». Рейтинг комедии на «КиноПоиске» говорит сам за себя: 1,1 из 10.