12 случаев, когда именно макияж раскрыл истинные чувства и мысли киногероинь

Макияж — одна из важных составляющих удачной киноистории. Наряду с костюмами и прическами, он способен раскрыть характер героя и стать настоящим его продолжением.

Мы в AdMe.ru вспомнили фильмы и сериалы, где визажисты усердно потрудились над тем, чтобы мы ни на секунду не могли оторвать взгляд от героинь на экране.

Круэлла Де Виль, «Круэлла»

Дизайнер по прическам и макияжу Надя Стейси решила привнести в образ Круэллы нечто новое. На лице героини, помимо традиционного макияжа, появились ресницы из перьев, россыпи страз и граффити. Так в фильме подняли вопрос о критериях красоты и отношении человека к собственной внешности. Круэлла использует макияж как средство самовыражения и полностью принимает себя такой, какая она есть.

Вдохновением для Стейси послужило лондонское панк-движение 1970-х. Например, для образа с надписью Future был использован шрифт с обложки альбома Sex Pistols «Never Mind the Bollocks». Дизайнер сделала трафарет и при помощи аэрографа распылила на лицо Эммы Стоун черный пигмент.

Бет Хармон, «Ход королевы»

Парикмахер и визажист сериала Дэниел Паркер сделал все, чтобы макияж рассказывал историю Бет наряду с костюмами и прической. Из девочки героиня превращается в девушку, которая уверенно идет к своей цели: с идеально напудренным лицом, аккуратно подведенными глазами и ярко-красной помадой. Косметика размазывается по лицу, когда Бет попадает в тиски зависимостей и ее карьера катится по наклонной. Героиня делает вызывающий макияж и корчит из себя звезду, пытаясь быть похожей на поп-певицу. Вульгарная подводка для глаз является индикатором внутреннего хаоса Бет. Жизненные сложности тоже отображаются на внешнем облике девушки: несовершенства героини проявляются в полном отсутствии косметики на ее лице. Стерев пудру, визажист позволяет проступить блеску кожи. Зритель замечает это и понимает: героиня нездорова.

Клеопатра, «Клеопатра»

Элизабет Тейлор всегда сама делала себе макияж на съемочной площадке и за ее пределами. В фильме «Клеопатра» актриса передала роковую красоту египетской царицы, обрамив глаза подводкой в стиле «кошачий глаз» и заполнив голубыми тенями зону от ресниц до бровей. Тейлор знала, какой оттенок синего делает белки глаз более белыми, а радужные оболочки — более голубыми. Глаза Элизабет Тейлор были ее визитной карточкой, и картина «Клеопатра» в этом смысле не стала исключением.

Тэмми Фэй, «Глаза Тэмми Фэй»

Первые кадры фильма демонстрируют зрелую женщину с татуажем и тонной косметики на лице, а дальше мы наблюдаем за жизнью героини в нормальной хронологии. Визажист проекта Линда Даудс показала, как героиня пришла к своему финальному облику, тщательно продумав трансформацию макияжа Тэмми. В 1960-х героиня предстает перед зрителями в самом нежном виде: легкий естественный макияж дополняют пышные ресницы. Спустя десятилетие образ приобретает более четкие контуры, косметики на лице становится все больше.

В 1980-х зритель видит Тэмми в парике с начесом и голубыми тенями, которые словно нанесли на глаза шпателем. В 1990-х героиня предстает перед нами в экстремальном виде: жирные слои туши, теней, помады, татуаж на губах завершают печальную трансформацию Тэмми Фэй.

Кейт Либби, «Хакеры»

Триллер «Хакеры» был снят в жанре киберпанк. Художник по костюмам Роджер Бертон и визажист Лиз Даксауэр создали образы, в которых мода 90-х сочетается с футуризмом. Героиня Анджелины Джоли носит байкерскую куртку, объемный лонгслив и кимоно в качестве платья. Синий пояс кимоно подобран под цвета макияжа Кейт. Насыщенные тени, графичные черные стрелки, четко прорисованные брови и помада темного оттенка — все это способствует созданию футуристичного образа героини.

Мэйв Уайли, «Половое воспитание»

Макияж подчеркивает изменения, происходящие во внутреннем мире героев сериала. Например, Мэйв в 1-м сезоне выглядит очень ярко: тушь, цветные тени, румяна, помада, розовые волосы. Всем своим видом героиня будто демонстрирует желание выделяться, ей важно мнение одноклассников о ней. Во 2-м сезоне девушку больше заботят личные проблемы, она возвращает естественный цвет волос и использует гораздо меньше косметики — мнение окружающих отходит для нее на второй план.

Алиса и Красная Королева, «Алиса в Стране чудес»

Работая над образами персонажей «Алисы в Стране чудес», визажисты учли все пожелания режиссера Тима Бертона. Алиса должна была выглядеть бледной, как бедный ребенок, поэтому каждый сантиметр ее тела покрыли белой краской. Образ Красной Королевы получился необычным: у героини Хелены Бонем Картер были голубые тени и четко очерченные губы в форме сердечка. Первые 3–4 съемочных дня визажист «рисовал» губы вручную, а затем просто сделал трафарет и тем самым сэкономил кучу времени.

Ру Беннет, «Эйфория»

В сериале макияж становится продолжением характеров героев и отражает их внутренние переживания. Каждая стразинка, оттенок теней для век и штрих подводки имеют значение. На вечеринках главная героиня Ру «роняет» блестки вместо слез. Сверкающий взгляд Ру резко контрастирует с тьмой в ее жизни. Блестки символизируют что-то невинное, фантастическое и обнадеживающее, показывают, каким волшебным, но в то же время болезненным (ведь героиня «плачет») может быть взросление. В непростые моменты девушка выглядит плохо: чтобы подчеркнуть усталость и болезненность Ру, визажисты использовали кирпично-красные тени для век, а нездоровый блеск лица получили с помощью вазелина. Как правило, макияж подчеркивает выгодные стороны внешности, но в «Эйфории» он акцентирует внимание на недостатках.

Салли Боулз, «Кабаре»

Многие думают, что прическа и макияж Лайзы Миннелли были результатом работы команды профессионалов. На самом же деле актриса придумала культовый образ из «Кабаре» сама. Его наиболее значимыми элементами стали стрижка пикси, четкие брови, яркие тени, мушка на скуле и ресницы в стиле «паучьи лапки». Миннелли рассказывала, что идея сделать такие ресницы пришла к ней в Лос-Анджелесе в магазинчике ресниц, куда она зашла совершенно случайно.

Харли Квинн, «Отряд самоубийц»

Выбор фирменного образа для Марго Робби в роли Харли Квинн потребовал от команды визажистов многочисленных исследований. Вдохновение они искали в интернете, комиксах о Харли и сценарии фильма. Розово-голубые хвостики, ярко-красные губы, размазанная подводка для глаз, с которыми у многих ассоциируется Квинн, появились вследствие расставания девушки с Джокером. Это произошло в 1-й части серии. Во 2-й части Харли предстает перед зрителями в более «темном» своем воплощении: она присоединяется к новой команде антигероев. Макияж тоже становится более мрачным: красные тени для век и темная помада на бледном лице.

Джуди Гарленд, «Джуди»

Изначально, чтобы нивелировать разницу между тонкими чертами лица Рене Зеллвегер и более выразительными лицом Джуди Гарленд, создатели картины планировали использовать лицевые протезы. Но они могли сковать мимику актрисы, потому сложную задачу взял на себя макияж. Морщины Зеллвегер подчеркнули штриховкой. А кораллово-красная помада, яркие ресницы и сценическая подводка для глаз придали образу толику голливудского гламура.

Леди Джессика, «Дюна»

Перед визажистами стояла непростая задача, ведь им нужно было показать 3 ипостаси героини: мать Пола, наложницу и знатную интеллектуалку. Чтобы актриса не выглядела слишком молодо, ее прическу сделали простой и строгой, а кожу — бледной. Кроме того, с помощью макияжа актрисе придали внешнее сходство с Тимоти Шаламе, который исполнил роль сына ее героини.