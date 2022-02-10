12 случаев, когда киношники хотели поразить нас крутым постером, но перестарались

Порой даже крупные киностудии могут намудрить, создавая постер для фильма с миллионным бюджетом. Пытаясь сделать яркий плакат, который выделит картину среди других на киноафише, дизайнеры где-то подправляют фотошопом фигуры актеров или вообще добавляют детали со стоковых фотографий. Например, на постере «Главного героя» Райан Рейнольдс весело шагает по вымышленному американскому городу на фоне московских небоскребов.

Мы в AdMe.ru нашли постеры известных голливудских фильмов с ошибками и недочетами. А в качестве бонуса вы сможете увидеть нашумевшую обложку российского фильма «Елки-8», которая не так давно навела много шума в соцсетях.

Аквамен

В 2018 году официальный канал фильма «Аквамен» выложил рекламный постер в твиттере. И все бы ничего, но внимательные фанаты заметили, что дизайнеры поленились нарисовать оригинальных акул и решили просто купить изображения на фотостоках. Одно из них, справа от главного героя, дизайнеры, возможно, взяли со стока Getty Images. Вслед за бурным обсуждением посыпались и зрительские версии постера, например где Аквамену и акулам компанию составили не менее известные подводные персонажи из мультфильмов «Русалочка» и «Губка Боб Квадратные Штаны».

Главный герой

А эту занимательную деталь на постере фильма «Главный герой» обнаружил российский дизайнер Константин Коновалов и написал об этом в своем твиттере. И действительно, если присмотреться, то позади счастливого Райана Рейнольдса вдалеке виднеются небоскребы «Москва-Сити».

Супергерл

Один из первых фильмов о девушке-супергерое, «Супергерл», провалился в прокате. Но это не единственная неудача картины. На постере тоже была допущена ошибка: девушка пролетает мимо статуи Свободы, которая в действительности держит факел в правой руке, а не в левой, как на плакате.

Красотка

Неужели «Красотку» так долго снимали, что Ричард Гир поседел? Наполовину седые волосы всегда были изюминкой актера, но почему дизайнеры решили закрасить ее на постере, непонятно.

Первый мститель: Другая война

Киностудия Marvel тоже отличилась в попытках сделать своих супергероев еще идеальнее на постерах к фильму «Первый мститель: Другая война». Фанаты заметили, что Скарлетт Йоханссон в образе Черной вдовы слишком уж уменьшили талию, хотя актриса и без фотошопа отлично выглядит.

Девять ярдов — 2

Ах, какие изящные ножки у Брюса Уиллиса! Верится с трудом. Но это еще не все: на постере Мэттью Перри выглядит блондином с осветленными бровями, хотя в фильме его волосы явно темнее. И неестественно большие руки главаря венгерской мафии, неуклюже расположенные на плечах главных героев, тоже привлекают внимание.

«Tomb Raider: Лара Крофт» — «Мамма Mia!»

Мы решили объединить в один пункт эти два постера к фильмам совершенно разных жанров, потому что у них есть кое-что общее — неестественно длинные шеи главных героинь. Если вы не замечали этого раньше, то теперь забыть увиденное уже не удастся.

Человек-паук: Вдали от дома

Ничего не скрыть от настоящих фанатов Marvel, один из которых сфотографировал два интересных постера. «Так который все-таки глаз у него поврежден?» — спросил он в соцсетях. Действительно, на одном плакате повязка на правом глазу, а на другом — на левом. Даже сам Сэмюэл Л. Джексон увидел этот пост и отреагировал в своем инстаграме, написав: «Что тут вообще творится?»

Человек-паук: Нет пути домой

Последняя часть франшизы тоже отличилась. Возможно, у дизайнеров горели дедлайны и нужно было срочно подготовить постер, но Человека-паука они решили одеть в старый «обычный» костюм, который он ни разу в фильме не надевает. Впоследствии этот постер был заменен на новый, на котором главный герой красуется в стильном железном костюме паука.

Но фанаты в соцсетях уже успели перемыть косточки графическим дизайнерам, недоумевая, почему они не нарисовали хотя бы усовершенствованный костюм Человека-паука, в котором тот все же появляется в первой половине фильма.

Конг: Остров черепа

Постер очередного фильма о Кинг-Конге немного вводит в заблуждение. Вертолет, пролетающий мимо огромной обезьяны, кажется очень маленьким — величиной примерно с ее глаз, хотя в самом фильме «железные птицы» намного больше. Для примера посмотрите на главных героев в тот момент, когда те стоят близко к голове Конга.

Бонус: «Елки-8»

На постере восьмой части франшизы «Елки» Филипп Киркоров представлен в странном образе. Создатели плаката так сильно изменили внешний вид короля российской поп-музыки, что певца сразу и не признать.