12 случаев, когда кастинг-менеджеры промахнулись с актерами и этим разозлили фанатов

Удачно подобранные актеры — залог успеха фильма. Но при отборе кандидатов кастинг-менеджеры нередко допускают промахи. А когда роль достается звездам, которые совсем не смотрятся в этом амплуа, разгромных рецензий и колких комментариев не избежать.

Мы в AdMe.ru изучили мнения профессиональных критиков и простых зрителей и отобрали фильмы, в которых создатели явно прогадали с актерами.

Черная Вдова — Скарлетт Йоханссон

Когда объявили актерский состав ленты «Железный человек — 2», в рядах фанатов прошла волна изумленного негодования. Многим не понравилось, что Йоханссон будет играть русскую супершпионку. На тематических форумах пользователи предлагали более подходящие кандидатуры: Хилари Суэнк, Эмили Блант и даже Уму Турман. После выхода фильма зрители отмечали, что появление актрисы на экране вызывало зевоту.

Джей Гэтсби — Леонардо Ди Каприо

По мнению некоторых критиков, несмотря на то, что Ди Каприо — разноплановый и талантливый актер, вжиться в роль Гэтсби у него не вышло. Джей Гэтсби должен быть лихим мужчиной с легким намеком на опасность. А Ди Каприо «не так ужасающе красив», как в молодости. Еще одна претензия к Леонардо в том, что он карикатурно изобразил Гэтсби и в его исполнении герой стал похож на клоуна.

Джинни Уизли — Бонни Райт

Все, кто читал книги о Гарри Поттере, помнят, что повзрослевшая Джинни была красивой и дерзкой. А Бонни Райт практически слилась с фоном. В ней сложно было увидеть сильную волшебницу, энергичную спортсменку и мечту многих студентов. «Как фанат Джинни я съеживаюсь, когда смотрю фильмы и вижу, что они сделали с одним из моих любимых персонажей», — поделилась своим мнением пользовательница Quora.

Балиан II Ибелин — Орландо Блум

Поклонники обожают Орландо Блума в образах Леголаса и Уилла Тернера. Но с сожалением признают, что главная роль в «Царстве небесном» оказалась ему не по зубам: «Он не обладает достаточной серьезностью или харизмой, необходимыми для такой роли».

Белль — Эмма Уотсон

Киноадаптация диснеевской сказки про красавицу и чудовище получила разнообразные отзывы. Зрителям не понравился не только слегка осовремененный сценарий, но и игра Уотсон: «Вы видите на экране феминистку Эмму Уотсон, а не Белль. Ни в одной из сцен Эмма не превращается в персонажа: она ​​остается собой». Также в отзывах писали, что Уотсон была «деревянной» и не смогла показать сострадание, печаль и терпеливость — главные черты Белль.

Эовин — Миранда Отто

В романе «Властелин колец» Толкин так описывает красавицу Рохана: «Суров и задумчив был ее взор; на конунга она глядела с безнадежной грустью. Лицо ее сияло красотой; стройнее березки была она, в белом платье с серебристой опояской; нежнее лилии и тверже стального клинка: кровь конунгов текла в ее жилах». По мнению пользовательницы Quora, вместо серьезной героини нам показали «эмоциональную, улыбающуюся Барби Средиземья». Актриса сыграла слишком мягкую и женственную героиню, какой Эовин никогда не была.

Ахиллес — Брэд Питт

«Троя» не самая удачная экранизация поэмы Гомера. У создателей получился развлекательный фильм, в котором совсем нет сильных драматических сцен. Не осталась без внимания критиков и игра Брэда Питта. Он должен был вжиться в образ величайшего воина Греции, но у него не вышло: «Питт — хороший актер и красивый мужчина, но Ахиллес не тот персонаж, в образе которого ему комфортно существовать». Мифический воин в исполнении Брэда Питта получился слишком современным.

Олимпиада — Анджелина Джоли

За эту роль Джоли номинировали на «Золотую малину» в категории «Худшая актриса». Критикам не понравился странный, карикатурный акцент Анджелины, который очень походил на русский. Да и зрители, несмотря на любовь к Джоли, признаются: она ужасно сыграла Олимпиаду.

Джейн Фостер — Натали Портман

Натали Портман после выхода 2-го фильма о Торе больше не появлялась в киновселенной Marvel. Поклонников талантливой актрисы расстроила ее поверхностная и скучная игра. У некоторых зрителей сложилось впечатление, что Портман не прилагала никаких усилий, чтобы хоть как-то оживить героиню: «Всякий раз, когда она пытается выразить эмоции, выходит очень неловко».

Робин Гуд — Кевин Костнер

Зрителям не понравился новый взгляд на Робин Гуда. Это неунывающий, энергичный герой, а у Костнера, по их мнению, получился усталый старик. В одной рецензии его даже сравнили с деревом: «Костнер каким-то образом сделал Робин Гуда бесстрастным, ванильным и чопорным, как одно из деревьев в Ноттингемском лесу». Критики тоже не остались в восторге от актерской игры исполнителя главной роли и назвали ее картонной.

Шторм — Хэлли Берри

По мнению фанатов оригинальных комиксов, у Хэлли Берри не вышло сыграть царственную и сильную героиню. Актриса не сумела передать характер африканской принцессы-мутанта. Берри в этой роли выглядела слишком кроткой и простой, хотя должна была производить впечатление уверенной и властной женщины.

Джонатан Харкер — Киану Ривз

В 1992 году вышла очередная экранизация романа Брэма Стокера «Дракула». Главным минусом фильма критики назвали игру Ривза, которая не дотягивала до уровня ветеранов кино Гэри Олдмена и Энтони Хопкинса. Было заметно, что Киану Ривз не в своей тарелке, а его британский акцент признали одним из самых ужасных в истории кинематографа. Зрители тоже не остались в восторге от попыток Ривза сыграть британца: «Слушать больно, а я даже не англичанин».