12 примеров того, на что готовы пойти актеры ради съемок по-настоящему качественного кино

Раздача автографов, бесконечные фотосессии и получение заветных наград — вовсе не то, из чего состоит обычная жизнь актера или актрисы. Реальность куда прозаичнее: артисты сидят на диетах или набирают вес, обучаются новым ремеслам (что может быть приятно или не очень) и часто работают в условиях, которые далеки от понятия комфорта.

AdMe.ru восхищен выносливостью и упорством знаменитостей. За подвиги, которые они совершают во время или до съемок, очень хочется наградить их отдельно.

1. Блейк Лайвли — «Отмель» (2016)

Актриса снялась в бикини всего через несколько месяцев после родов. Чтобы прийти в форму, Блейк Лайвли занималась физическими упражнениями по 13 часов в день с тренером. Судя по тому, как выглядит актриса в картине, ей это удалось.

2. Руни Мара — «Девушка с татуировкой дракона» (2011)

За несколько недель до начала съемок актриса по собственному желанию переехала в Стокгольм, чтобы успеть впитать в себя атмосферу города, в котором жила ее героиня. Для полного погружения в образ Руни Мара выкрасила в черный цвет свои светлые волосы, сделала пирсинг и осветлила брови.

3. Дженнифер Лоуренс — «Зимняя кость» (2010)

Поскольку героиня была девочкой из глубинки, которая живет на ферме и прозябает в нищете, Дженнифер Лоуренс понадобилось научиться некоторым совсем не голливудским вещам. Так, она освоила искусство рубки дров топором, что и было ловко продемонстрировано в картине.

4. Дэниел Дэй-Льюис — «Последний из могикан» (1992)

Чтобы подготовиться к роли Соколиного Глаза, актеру пришлось изрядно попотеть: он научился охотиться, строить каноэ, владеть томагавком и на ходу перезаряжать охотничье ружье.

5. Оливия Манн — «Люди Икс: Апокалипсис» (2016)

Чтобы сыграть роль Псайлок, актриса освоила искусство владения мечом и многое другое. Почти полгода изнурительных тренировок принесли хорошие результаты: 95 % трюков, показанных в картине, Оливия Манн выполнила самостоятельно, без привлечения дублера. Побочным эффектом таких тяжелых тренировок стала потеря веса: артистка, по ее признанию, похудела на 5 с лишним килограммов, хотя вовсе этого не хотела.

6. Хилари Суэнк — «Малышка на миллион» (2004)

За роль Мэгги актриса удостоилась «Оскара». Перед съемками она усердно тренировалась: в течение 3 месяцев ежедневно по несколько часов боксировала и занималась тяжелой атлетикой. За счет спорта и строгой белковой диеты Хилари Суэнк набрала 8,5 кг мышечной массы.

7. Дастин Хоффман — «Марафонец» (1976)

Чтобы привести себя в форму для съемок, актер ежедневно пробегал не меньше 6 км. А когда нужно было снять сцены, где персонаж выбивается из сил и у него сбивается дыхание, он непосредственно перед записью пробегал около 1 км, чтобы на экране все выглядело естественно.

8. Джаред Лето — «Далласский клуб покупателей» (2013)

Ради роли актер похудел на 13 кг и круглосуточно погружался в образ своего персонажа. Помимо этого Джаред Лето научился пользоваться губной помадой и сделал восковую эпиляцию ног и бровей.

9. Аарон Экхарт — «Кроличья нора» (2010)

Поскольку в центре сюжета находится пара, потерявшая сына, Аарон Экхарт решил, что для полного отождествления себя с персонажем ему необходимо посещать группу поддержки для родителей, переживших гибель ребенка. Ход был довольно грубый, поскольку актеру пришлось притворяться перед реально скорбящими людьми. Однако, по всей видимости, оно того стоило: погружение в роль было максимальным. Правда, фильм для широкой публики прошел как-то незаметно.

10. Эштон Кутчер — «Джобс» (2013)

Для подготовки к съемкам актер сел на фруктовую диету, которую очень ценил Стив Джобс, и в особенности налегал на морковный сок. К сожалению, организм Эштона Кутчера этого не выдержал: у артиста начались проблемы с поджелудочной железой, и его госпитализировали.

11. Джейми Дорнан — «Крах» (2013)

В сериале Дорнан играл преступника, преследующего женщин. Чтобы вжиться в роль и понять, что чувствует человек, который охотится за другими, актер решился на отчаянный шаг. В метро он обратил внимание на одну девушку и несколько кварталов просто шел за ней и анализировал свои ощущения. По признанию Дорнана, этот опыт был одновременно и захватывающим, и грязным.

12. Рут Уилсон — «Темная река» (2017)

До начала съемок Рут Уилсон 3 недели жила и работала на настоящей ферме, чтобы почувствовать себя на месте героини, которая выросла среди фермеров. Звучит отнюдь не интригующе, однако актрисе пришлось заниматься совершенно неголливудской работой: стричь шерсть и когти животным, переносить их, мыть и даже кастрировать ягнят.