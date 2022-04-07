12 случаев, когда актеры и актрисы не играли, а буквально проживали свою роль

Работа в кино требует большого труда, в том числе эмоционального. Иногда актеры не просто бездумно заучивают роли, а играют, как чувствуют. И порой так вживаются в роль, что после съемок еще долго отходят от испытанного.

Мы в AdMe.ru вспомнили фильмы, в которых эмоции актеров были не наигранными, а настоящими.

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

В сцене, когда Пита в первый раз показывают по телевидению, Китнисс при виде возлюбленного едва сдерживает слезы. Эти эмоции были искренними. Дело в том, что Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон, игравшие Китнисс и Пита, за время съемок франшизы стали друзьями. В первой «Сойке-пересмешнице» у актеров было мало совместных сцен, и Лоуренс так соскучилась по товарищу, что кадры с ним по-настоящему растрогали ее.

Люди в черном

В одной из сцен фильма «Люди в черном» агент Кей должен был получить важные сведения от мопса Фрэнка. Актеру Томми Ли Джонсу, игравшему агента, пришлось трясти настоящего песика и при этом разговаривать с ним. Сцена была до того забавной, что сам актер во время съемок еле сдерживался, пытаясь не засмеяться. Поэтому в этом эпизоде у вечно серьезного агента Кея на миг промелькнула улыбка на лице.

Дьявол носит Prada

Играя жесткую начальницу Миранду Пристли, Мерил Стрип прибегла к методу актерской игры, лежащему в основе системы Станиславского. Следуя этому методу, актер должен понять своего героя, сопереживать ему и искренне выражать эмоции. В течение всего времени съемок Стрип не выходила из образа, держалась отстраненно с коллегами и сохраняла вид холодной и расчетливой женщины. Она так вжилась в роль, что по-настоящему запугала Энн Хэтэуэй, сыгравшую Энди. После съемок у Стрип были проблемы с ментальным здоровьем, что вынудило ее отказаться в дальнейшем от этой методики.

Убей своих любимых

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Аллена Гинзберга, признавался, что на съемках картины было много импровизаций. Так, в душераздирающей сцене прощания Люсьена (Дейн Дехан) с Алленом, когда первый объявляет об отплытии в Париж, слезы Дэниела были искренними. В одном из интервью актер рассказывал, что перед тем, как снимать сцену, режиссер фильма Джон Крокидас развел Дэниела и Дейна по разным концам комнаты и каждому лично обозначил их задачи. Рэдклиффа режиссер попросил во что бы то ни стало пытаться не отпускать Люсьена. Что было дальше, мы помним. Герой Дэниела все умолял товарища не бросать его, но когда тот резко дал Аллену понять, что уже ничего не изменить, тот расплакался и ушел. Рэдклифф признавался: так как этот эпизод не был заранее прописан, он прочувствовал все и пустил слезу по-настоящему.

Челюсти

Реакция изумления и испуга у первой жертвы акулы была настоящей. Дело в том, что актрису Сьюзан Бэклайни, сыгравшую эту роль, не предупредили, когда трос, пристегнутый к ней и закрепленный под водой, потянут в первый раз. Это и спровоцировало реалистичную реакцию человека, которого акула неожиданно хватает за ногу и тащит на дно.

Эдвард Руки-ножницы

Во время кастинга в фильм Джонни Депп очень хотел избавиться от статуса кумира подростков. Поэтому он тщательно готовился к роли. Так, Депп смотрел фильмы с участием Чарли Чаплина, актера немого кино, чтобы понять, как выражать эмоции молча. Актер вообще сильно переживал по поводу того, нравится ли режиссеру Тиму Бертону его игра. А однажды в загородном клубе, где находилась съемочная группа, к Джонни Деппу в номер пришли девушки, которые искали Тома Хэнкса. После этого актера не покидала мысль, что его хотят заменить Хэнксом. Опасения оказались необоснованными. Но в итоге чувство незащищенности, необходимое для образа Эдварда, усилилось, а для Бертона игра Деппа оказалась убедительной. Режиссер, кстати, часто смеялся, что некоторые шрамы на лице Джонни Деппа были настоящими, потому что он долго привыкал к ножницам на руках.

Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1

Роберт Паттинсон, исполнивший роль Эдварда, признавался, что в романтических эпизодах медового месяца их персонажей Кристен сильно увлекалась. Вероятно, этому способствовало то, что актриса была в действительности влюблена в Паттинсона: они встречались в течение всего периода съемок саги.

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I

Один из самых эмоциональных эпизодов всей франшизы был в седьмом фильме. Это танец Гарри и Гермионы, вынужденных продолжать искать крестражи после того, как их покинул Рон. По задумке сценаристов, сцена должна подчеркивать глубокую связь между друзьями, усиливающуюся в темные времена. В спецэпизоде «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, рассказала, что боялась играть эту сцену. Актриса была уверена, что им с Дэниелом Рэдклиффом, исполнителем роли Гарри Поттера, будет неловко танцевать вместе. Однако в итоге то, насколько хорошо Эмма и Дэниел были знакомы друг с другом — на тот момент их связывали 9 лет совместной работы, — помогло актерам. Уотсон призналась, что вряд ли смогла бы так сыграть подобную сцену с каким-либо другим актером и что в ней выразилось много невысказанных чувств.

В погоне за счастьем

Во время съемок исполнитель главной роли Уилл Смит общался с Крисом Гарднером, которого играл в фильме. Актер хотел как можно честнее передать его историю на экране. И она настолько растрогала его, что в одном из финальных эпизодов, когда герою Смита предложили долгожданное место в компании, он по-настоящему заплакал. История так сильно повлияла на Уилла Смита еще и потому, что экранным сыном актера, разделявшим с его персонажем нищету и голод, стал его реальный сын Джейден, которому на тот момент было всего 8 лет.

Богемская рапсодия

Среди прочих фактов из биографии Фредди Меркьюри в фильме показан один из ключевых моментов жизни музыканта — его отношения с Мэри Остин. Роли Меркьюри и Остин сыграли Рами Малек и Люси Бойнтон. Актеры были реально влюблены друг в друга и начали встречаться еще во время съемок. Возможно, именно поэтому Малеку и Остин удалось показать страсть в любовных отношениях героев и неподдельную нежность, которая осталась уже после их расставания, когда они стали просто друзьями.

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

Сцена поцелуя Джека Воробья и Элизабет, в которой девушка обманом приковала пирата к мачте корабля, чтобы отдать его в жертву Кракену, стала легендарной. Кира Найтли, сыгравшая роль Суонн, позже признавалась, что ей очень понравилось целоваться с Джонни Деппом, исполнителем роли Воробья. Актриса говорила так: «Думаю, 14-летняя я визжала бы от удовольствия. Это было восхитительно! Чего еще может желать девушка?» А отвечая на вопрос о том, с кем из актеров во всех фильмах, где Найтли играла, ей больше всего понравилось целоваться, актриса выделила именно Джонни Деппа, поставив его даже выше Орландо Блума, с которым она также снималась во франшизе.

Джокер

Хоакин Феникс, исполнитель главной роли, известен своей нелюбовью к репетициям и читкам сценария. В фильме «Джокер» он также старался играть абсолютно спонтанно, пользуясь своей тревогой и волнением. Вживаясь в роль, Феникс попытался выкинуть из головы все известные ему киновоплощения Джокера, чтобы создать уникальный образ. Хотя это могло вызвать реальную сложность. Ведь Хит Леджер, гениально сыгравший Джокера в «Темном рыцаре», был его лучшим другом. Актер тщательно исследовал разные виды расстройств личности, чтобы даже психиатры не смогли определить, каким был его персонаж. Также он тренировался смеяться, чтобы лучше понять и выразить сущность Джокера. Феникс открывал все новые аспекты личности героя вплоть до самого последнего дня съемок.