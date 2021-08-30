12 случаев, когда актеров специально застали врасплох, чтобы те показали реальные эмоции

Чтобы та или иная эмоция киноперсонажа выглядела убедительнее, режиссеры зачастую идут на хитрость. Например, режиссер Стивен Спилберг показал юной актрисе Дрю Бэрримор куклу-инопланетянина прямо во время съемок. Девочка по-настоящему испугалась, и эта сцена в итоге попала в фильм. А еще продемонстрировать искренний страх или удивление помогают сами актеры, когда внезапно для своих партнеров импровизируют.

Мы в AdMe.ru выяснили, в каких сценах популярных фильмов показаны реальные эмоции актеров.

«Инопланетянин», 1982

Сцены этого фантастического фильма Стивен Спилберг снимал в том порядке, в котором они идут по сценарию. При этом Дрю Бэрримор и другие дети-актеры перед съемками не видели куклу-инопланетянина. Поэтому их испуг в сценах, где они впервые встречают пришельца, абсолютно естественный.

«Офис», 2005–2013

В 29-м эпизоде этого американского комедийного телесериала есть момент, когда Майкл (Стив Карелл) пытается примириться с Оскаром (Оскар Нуньес). По сценарию Карелл должен был сначала обнять его, а затем поцеловать в лоб. Было снято несколько дублей, и Стив Карелл решил сымпровизировать и поцеловать своего коллегу в губы. Оскар Нуньес совершенно не ожидал этого, поэтому эмоции на его лице — шок, смущение — абсолютно реальные. Остальные актеры рассмеялись во время поцелуя, но, поскольку камера все еще была сфокусирована на главных персонажах, режиссер использовал эту сцену в сериале.

«Эльф», 2003

В начале фильма герой Уилла Феррелла несколько раз крутит ручки шкатулок, из которых внезапно выпрыгивают клоуны. Режиссер Джон Фавро использовал пульт дистанционного управления, чтобы клоуны выпрыгивали в неожиданный для актера момент. Тем самым Фавро получал настоящую испуганную реакцию Феррелла.

«Муха», 1986

В этом научно-фантастическом фильме ужасов Джефф Голдблюм играет ученого, который постепенно превращается в насекомое, а точнее в гибрида человека и мухи. В одной из сцен у актера отваливается правое накладное ухо. Актриса Джина Дэвис, сыгравшая Веронику, не ожидала этого и в тот момент была искренне шокирована. Режиссер Дэвид Кроненберг сохранил ее реакцию в фильме.

«Немножко беременна», 2007

Герой Джея Барушеля (на фото выше сидит крайним слева) в одной из сцен катается с главными героями на американских горках. На самом деле актер жутко боится этого аттракциона. Но режиссер все-таки заставил его прокатиться на горках. Поэтому страх на лице Барушеля настоящий.

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика», 1971

В некоторых сценах этого фильма показана реальная реакция детей-актеров. В частности, когда они впервые попадают на шоколадную фабрику и видят ее изнутри.

«Чужой», 1979

В этом культовом фильме ужасов есть момент, когда детеныш Чужого появляется на свет, вылезая из груди одного из членов команды космического корабля. В этой сцене актриса Вероника Картрайт, сыгравшая роль Ламберт, кричит, когда на нее брызгает кровь. Ее крик и испуг были искренними, как и шок других актеров. Им специально не сказали, сколько крови будет и в какую сторону она брызнет, чтобы они заранее не могли подготовиться к этому.

«Плохие парни 2», 2003

В фильме есть сцена, когда 15-летний парень по имени Реджи хочет пригласить дочь детектива Маркуса на свидание. Перед свиданием его встречают персонажи Мартина Лоуренса и Уилла Смита и начинают на него агрессивно психологически давить и угрожать. Подростка играет Деннис Грин, это его первая в жизни роль в кино. Он не знал, что именно будет происходить на съемках. И когда Смит и Лоуренс декламируют свои реплики, показывая ненависть к Реджи, на лице парня читается искренняя неловкость и страх.

«Гладиатор», 2000

В одной из сцен актер Хоакин Феникс сымпровизировал, когда внезапно закричал: «Разве я не милосерден?» Его партнерша по сцене Конни Нильсен этого не ожидала, и ее реакция испуга была настоящей.

«10 причин моей ненависти», 1999

В конце фильма сцена, в которой Кэт читает стихотворение «10 вещей», была снята с одного дубля. При этом слезы Джулии Стайлз к концу стихотворения были настоящими и незапланированными — настолько тронуло актрису прочитанное.

«Семь», 1995

В одной из сцен фильма актер Джон Макгинли, играющий командира отряда спецназначения с позывным «Калифорния», наклоняется над трупом и произносит: «Ты получил то, что заслужил». В этот момент актер, играющий умершего человека, издает хрипы и слегка выгибает тело. Джон Макгинли не на шутку испугался и отпрыгнул, так как думал, что перед ним манекен. Эта сцена была снята с первого дубля.

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», 2006

В конце фильма по лестнице спускается капитан Гектор Барбосса, которого сыграл Джеффри Раш. В этот момент актеры по-настоящему удивились, так как перед съемками сцены им сказали, что к ним спустится актриса Зои Салдана в образе Анны-Марии, бывшей подруги Джека из предыдущего фильма — «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“». Вы только посмотрите на лица героев, когда они увидели перед собой капитана Барбоссу.