12 случаев, когда актерам отвалили кучу денег за съемки, хотя фильмы провалились в прокате

Порой за звездные роли актеры и актрисы получают сущие гроши, несмотря на то что сборы у картины, как правило, просто огромные. Но бывает и наоборот: студия вкладывается в проект, актеру обещают внушительный гонорар, а кино еле-еле собирает кассу. Или еще один вариант: вклад студии окупился, но критики разбили фильм в пух и прах, а зрители отреагировали низкими оценками.

Мы в AdMe.ru подсчитали, сколько денег актеры получили за провальные фильмы.

Кристен Стюарт — «Ангелы Чарли»

Перезапуск легендарной серии фильмов вышел провальным. Картина получила рейтинг 4,9 и в прокате собрала немного: $ 73,3 миллиона при предполагаемом бюджете в $ 48–55 миллионов и рекламном бюджете в размере $ 50 миллионов. Несмотря на это, Кристен Стюарт за роль Сабины получила $ 7 миллионов.

Марго Робби — «Хищные птицы»

За роль Харли Квинн, по подсчетам, актриса получила около $ 9–10 миллионов. Фильм нельзя назвать ужасным провалом. При бюджете в $ 80–100 миллионов картина собрала в прокате $ 200 миллионов. Однако эта сумма гораздо меньше ожидаемого — картина заработала меньше всех фильмов DC за 10 лет. За первый уик-энд создатели фильма планировали получить $ 45 миллионов, а вышло лишь $ 33 миллиона. А на следующие выходные продажи картины вообще упали почти в 2 раза.

Мелисса Маккарти — «Охотники за привидениями»

Картина обошлась создателям в $ 144 миллиона, тогда как в прокате фильм собрал $ 229 миллионов. Критики считают, что такие цифры — показатель провала. Да и зрители перезагрузку не оценили: на IMDb у картины рейтинг лишь 6,5. Несмотря на это, Мелисса Маккарти, сыгравшая одну из главных ролей, получила за съемки $ 14 миллионов.

Хэлли Берри — «Женщина-кошка»

Актриса рассказала, что за съемки в фильме студия предложила ей одну из самых больших зарплат в ее карьере — $ 14 миллионов. За возможность актриса ухватилась, однако картина надежд создателей не оправдала. Фильм оказался коммерческим провалом, собрав $ 82 миллиона при бюджете в $ 100 миллионов. Фильм получил семь номинаций на премию «Золотая малина», многие критики считают его худшей картиной всех времен.

Брэд Питт — «Бойцовский клуб»

Несмотря на всеобщее обожание, на самом деле экранизация легендарной книги стала практически провалом — при бюджете в $ 63 миллиона фильм собрал в мировом прокате лишь $ 100 миллионов, что не оправдало ожиданий создателей. Эдвард Нортон считает, что 20 лет назад в маленькой кассе были виноваты маркетологи, которые плохо преподнесли фильм. Из-за маленьких сборов в США даже поссорились глава киностудии и известный руководитель СМИ. Несмотря на это, один из главных актеров, Брэд Питт, на съемках заработал $ 17,5 миллиона, тогда как его альтер эго Эдвард Нортон — лишь $2,5 миллиона.

Джонни Депп — «Мордекай»

«Мордекай», производство которого обошлось киностудии в $ 60 миллионов, заработал в мировом прокате всего $ 47 миллионов. Фильм провалился, анализ нескольких фильмов показал, что на каждый заплаченный доллар фильмы с Деппом приносили студии лишь $ 1,2. Несмотря на это, журналисты уверяют, что Депп на картинах неплохо заработал. Точная сумма не раскрывается, но речь идет о миллионах долларов.

Арнольд Шварценеггер — «Терминатор-3: Восстание машин»

За съемки в третьей части франшизы актер получил по тем временам рекордный гонорар в $ 29,25 миллиона + 20 % прибыли с проката. Несмотря на то что фильм собрал кассу, доход от третьего фильма принес создателям на 17 % меньше прибыли, чем предыдущий. И до кучи — не самые лестные отзывы критиков.

Джонни Депп — «Пираты Карибского моря: На странных берегах»



«Странные берега» оказались коммерчески успешным проектом, но вот критикам фильм не понравился, да и на IMDb он имеет рейтинг лишь 6,6. Тем не менее за роль капитана Джека Воробья Депп получил баснословную сумму денег — $ 55 миллионов при бюджете в $ 410 миллионов.

Шэрон Стоун — «Основной инстинкт — 2»

При бюджете в $ 70 миллионов вторая часть знаменитого фильма провалилась в прокате. Однако актриса подписала контакт, согласно которому она должна была получить за роль $ 14 миллионов, даже если он не был бы снят вовсе. Ориентировочно за роль Кэтрин в первом фильме Стоун получила лишь $ 500 000.

Дуэйн Джонсон — «Круиз по джунглям»

Гонорары актера растут от фильма к фильму. К примеру, в новинке 2021 года за роль Фрэнка Джонсон получил баснословные $ 22 миллиона, тогда как в прокате фильм с треском провалился: при предполагаемых совокупных затратах на производство и рекламу в $ 362 миллиона фильм должен был выручить около $ 500 миллионов по всему миру, чтобы окупиться. Сейчас картина собрала лишь $ 219 миллионов. Да и еще и отзывы критиков фильм получил смешанные.

Райан Рейнольдс — «Призрачная шестерка»

По разным данным, производство фильма стоило от $ 150 до $ 170 миллионов — сумма сопоставима с такими блокбастерами, как «Капитан Марвел» и «Человек-паук: Вдали от дома». Один только главный герой, Райан Рейнольдс, получил за роль $ 30 миллионов. Фильм критикам не понравился и получил низкий рейтинг на Rotten Tomatoes. В самом Netfix картиной также разочарованы.

Николь Кидман — «Колдунья»

Ремейк популярного американского сериала 60-х годов о ведьме Изабель Бигелоу обошелся студии в $ 80 миллионов. В прокате кино собрало $ 131 миллион, и, если учитывать расходы на продвижение, рекламу и процент прокатчиков, студия едва-едва окупила затраты и почти ничего не заработала. Несмотря на это, за главную роль Николь Кидман получила $ 17,5 миллиона.