12 захватывающих сериалов, в которых сыграли звезды большого кино

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Кажется, еще недавно сложно было представить, что появятся сериалы с бюджетом выше, чем у фильмов в прокате. Но сегодня ТВ-шоу — это не способ заполнить пробелы в эфире, а мощный конкурент большого кино. Именно поэтому звезды крупного калибра не стесняются появиться на телевидении. В этой статье собраны свежие (и не очень) сериалы с актерами, игрой которых мы привыкли наслаждаться во время просмотра фильмов. Среди них есть новичок — Рассел Кроу, который недавно исполнил свою первую роль на американском телевидении.

AdMe.ru познакомит вас с сериалами, которые стоит посмотреть не только из-за крутых актеров, но и ради захватывающего сюжета.

Вдова, 2019

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Чарльз Дэнс, Алекс Кингстон, Барт Фаш Муж Джорджии погиб в авиакатастрофе. Когда героиня узнает, что его тело не было обнаружено среди жертв, она отправляется в Конго в надежде найти супруга целым и невредимым. События развиваются непредсказуемо. Стоит лишь начать развивать свою теорию, как вдруг что-то происходит и разбивает все предположения вдребезги. Сериал обладает всеми качествами остросюжетного триллера: коррупция, теракты, заговоры, военные перевороты.

Темные начала, 2019

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Дафни Кин Экранизация трилогии Филипа Пулмана, объединенная одним названием «Темные начала». Сериал расскажет историю Лиры Белаква, которая многим знакома по фильму 2007 года «Золотой компас». Лира живет под присмотром своего дяди лорда Азриела и ведет типичную для студентки жизнь. Однажды она знакомится с загадочной женщиной — миссис Коултер. Судьбоносная встреча становится началом опасных и захватывающих приключений Лиры в Лондоне, а затем и на Северном полюсе.

Футболисты, 2015

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Роб Кордри, Стив Гуттенберг, Аманда Ри Сюжет разворачивается вокруг группы футболистов, их семей и друзей. В сериале показана жизнь богатых людей, чьи дорогие дома и автомобили прекрасны настолько же, насколько низки их моральные принципы. В общем, все очень жизненно и натурально. И порой от этого становится не по себе.

Цыганка, 2017

В главных ролях: Наоми Уоттс, Софи Куксон, Билли Крудап, Карл Глусман Сериал о женщине-психотерапевте, которая, пользуясь доверием пациентов, вступала в интимные связи с их родственниками. Со временем пагубные страсти и профессиональная жизнь превратились в ядовитую смесь, разрушающую жизни. Эмоциональная драма с прекрасной Наоми Уоттс. Ее игра приковывает внимание и не отпускает до самого конца.

Грязный Джон, 2018

В главных ролях: Эрик Бана, Конни Бриттон, Джулия Гарнер, Джефф Перри В жизни Дебры происходят перемены к лучшему: она влюбляется во врача по имени Джон. Ослепленная чувствами женщина еще не осознала, что оказалась вовлечена в злую игру психологических манипуляций, а ее любимый мужчина не тот, за кого себя выдает. Сериал в жанре true crime («настоящее преступление»). Сюжет основан на расследовании газеты Los Angeles Times и подкасте журналиста Кристофера Гоффарда «Грязный Джон».

Оттенки синего, 2016

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Рэй Лиотта, Дреа де Маттео, Винсент Лареска Мать-одиночка Харли Сантос еле сводит концы с концами, ведь честной зарплаты детектива едва ли хватает, чтобы обеспечить благополучие дочери. С коллегами «по цеху» Харли участвует в черных делах: крышует дилеров и собирает дань. Во время очередного побора служительница закона попадается на удочку агента ФБР. После этого сериала можно смело стирать из памяти мелодрамы, в которых снималась Джей Ло. Она исполнила свою роль так, что хочется назвать ее суперактрисой и никак иначе. Ну а Рэй Лиотта — стоит ли говорить? Как и всегда, шикарен.

Мост, 2013

В главных ролях: Диана Крюгер, Демиан Бичир, Тед Левин, Аннабет Гиш Драматический сериал о вынужденном сотрудничестве двух детективов из разных стран. Их цель — серийный убийца, орудующий по обе стороны американо-мексиканской границы. Если кто-то хочет увидеть Раста Коула из «Настоящего детектива» в женском обличье — вам сюда. Необычный персонаж Дианы Крюгер, с ролью которого она справилась на 10 баллов из 10. Сериал претендует на реалистичность: беспомощность полиции Мексики, картели, нелегалы и благополучная светлая Америка.

Фарт, 2011

В главных ролях: Дастин Хоффман, Деннис Фарина, Ник Нолти, Иэн Харт Сериал раскрывает обратную сторону ипподромно-игорной жизни. С первого эпизода зрителю придется познакомиться с большим количеством персонажей, что вызывает путаницу. Но благодаря мощному актерскому составу это не отталкивает, а, наоборот, интригует. Хочется как можно скорее раскрыть личность каждого. Для многих «Фарт» не сериал, а скорее длинный фильм. Фильм о жизни, о справедливости и, конечно, об удаче.

Граница, 2016

В главных ролях: Джейсон Момоа, Зои Бойл, Лэндон Либуарон, Грег Брайк Историческая драма о борьбе за богатство, за власть в торговле пушниной. Северная Америка, XVIII век. Бизнес приходится вести в условиях жестокого противостояния коренных племен и прибывших на континент европейцев. Красивая музыка и приятная картинка. Интересно и познавательно посмотреть, каким когда-то был бизнес. Диванные критики шутят, что самое лучшее в сериале — графика в титрах. Это не так, посмотрите и убедитесь.

Утреннее шоу, 2019

В главных ролях: Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Риз Уизерспун Взгляд изнутри на жизнь людей, которые помогают Америке проснуться. Они исследуют проблемы, с которыми каждый день сталкиваются женщины и мужчины. Да, это ведущие утреннего шоу. Премьера драматического сериала назначена на осень 2019-го.

Фосс / Вердон, 2019

В главных ролях: Мишель Уильямс, Сэм Рокуэлл, Келли Барретт, Ая Кэш Легендарный хореограф Боб Фосс и танцовщица Гвен Вердон изменили Бродвей своими гениальными постановками. Но в истории их восхождения не обошлось без кипящих страстей и предательства. Мировая премьера сериала состоялась 9 апреля 2019 года.

Самый громкий голос в комнате, 2019

В главных ролях: Рассел Кроу, Наоми Уоттс, Сиенна Миллер, Сет Макфарлейн В центре сюжета — история Роджера Айлза, генерального директора канала Fox News. Сериал расскажет о многом: о скандале, связанном с обвинениями в сексуальных домогательствах, о начале политической карьеры и о том, как Айлз помог Дональду Трампу одержать победу на выборах. Премьера сериала запланирована на конец 2019 года.