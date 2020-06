12 сериалов с пылу с жару, которые хочется сесть и просмотреть до конца

Киноиндустрия не перестает нас радовать крутыми новинками, и мы ей очень за это благодарны. В этой статье мы расскажем вам о свежайших сериалах, которые стоит посмотреть всем ценителям красивейшей картинки, лихо закрученного сюжета и небанального юмора. Так что устраивайтесь поудобнее и доставайте вкусняшки.

AdMe.ru обожает радовать своих читателей новинками, но если мы что -то упустили, напишите нам в комментариях.

Великая (The Great)

В главных ролях: Эль Фэннинг, Николас Холт Исторический фильм, до краев наполненный сатирой, повествует нам о жизни юной немки Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской, дочки разорившегося князя, которой повезло выйти замуж за российского императора Петра III и стать императрицей Екатериной II Великой. Рейтинг IMDb — 8,1

Суд прессы (Trial by Media)

В главных ролях: Эл Шарптон, Кадиату Диалло Этот документальный сериал поднимает довольно интересную тему влияния СМИ на умы людей. Задумывались ли вы, как средства массовой информации манипулируют общественным мнением по поводу судебных разбирательств? Ведь от того, как пресса освещает то или иное событие, может зависеть очень многое. Рейтинг IMDb — 7,2

Космические войска (Space Force)

В главных ролях: Джон Малкович, Лиза Кудроу, Стив Карелл, Бен Шварц Комедийный сериал про вымышленное подразделение армии США — космические войска. Основная задача свежеиспеченного генерала Марка заключается в том, чтобы отправить человека на Луну и обеспечить стране первое место в космической гонке. Однако у незадачливого главного героя все валится из рук — и на работе, и дома. Как же он выпутается из всего этого? Рейтинг IMDb — 6,8

Белые линии (White Lines)

В главных ролях: Лора Хэддок, Нуно Лопеш 20 лет назад у главной героини Зои Уокер пропал брат, работавший диджеем на острове Ибица. По прошествии такого большого срока у Зои появляется возможность наконец выяснить, что случилось с ее близким человеком. Однако по ходу расследования она узнает о жизни брата много неприглядных фактов. Рейтинг IMDb — 6,6

Проклятая (Cursed)

В главных ролях: Кэтрин Лэнгфорд, Себастьян Арместо Фэнтези-сериал о девушке Ниму, которая знакомится с юным наемником Артуром. Помогая молодому человеку найти Мерлина, Нима поднимает восстание против короля и его красных паладинов. Рейтинг ожиданий «КиноПоиска» — 97 %

Король: правитель вечности (Deo king: yeongwonui gunju)

В главных ролях: Ли Мин Хо, Ким Го Ын Две параллельные вселенные — современная Южная Корея и она же, но под управлением монарха — тесно переплелись. Король Ли Гон из второй реальности вместе с женщиной- детективом Чон Тэ Ыль из первой хотят защитить обе вселенные от зла и закрыть портал между мирами. Рейтинг IMDb — 8,5

Перри Мейсон (Perry Mason)

В главных ролях: Мэттью Риз, Татьяна Маслани, Джон Литгоу Сериал — экранизация серии книг Эрла Стэнли Гарднера рассказывает нам про адвоката Перри Мейсона, работавшего в 1930-х годах. Перри сам занимается расследованием дел своих невиновных подопечных, а помогает ему в этом нелегком деле частный сыщик Пол Дрейк. Кстати, киноленту спродюсировал сам Роберт Дауни — младший. Рейтинг IMDb — 7,7

Центральный Багдад (Baghdad Central)

В главных ролях: Валид Зуэйтер, Кори Столл Остросюжетный сериал по мотивам одноименного романа Эллиотта Коллы рассказывает непростую историю багдадского полицейского Мухсина аль-Хафаджи, который в разгар конфликта хочет спасти дочь, единственную, кто остался в живых из всей его многочисленной семьи. Рейтинг IMDb — 7,2

Старгерл (Stargirl)

В главных ролях: Брэк Бэссинджер, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон Фантастический сериал про юную американку Кортни Уитмор, которая, случайно узнав, что ее отчим когда-то был помощником супергероя, сама создает свою команду под названием «Общество справедливости Америки», чтобы не оставить злодеям шансов на выживание. Рейтинг IMDb — 7,4

Лига Октября (October Faction)

В главных ролях: Габриэль Дарку, Аврора Бергхарт, Тамара Тейлор Близнецы Джефф и Вив Аллен, переехав к родителям в небольшой городок после смерти дедушки, узнают, что их мама и папа не обычные продавцы страховок, а члены тайного общества защиты от нечисти. Однако родители приняли решение отойти от опасной работы и пожить в родительском доме в небольшом городке, однако этот городок заставил все семью содрогнуться. Рейтинг IMDb — 6,1

Разноцветная комедия (Mixed-ish)

В главных ролях: Тика Самптер, Марк-Пол Госселаар, Кристина Энтони История разворачивается в 1980-х и повествует о детстве девочки Рэйнбоу, которая до 12 лет жила вместе со своей семьей в коммуне хиппи. Однако после разгона коммуны семейство было вынуждено переселиться в небольшой американский городок. Рейтинг IMDb — 6,3

Секреты, которые она хранит (The Secrets She Keeps)