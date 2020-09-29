12 затягивающих сериалов от Netflix, которые пробивают до дрожи

Netflix — это не просто стриминговый сервис. С 2012 года компания начала активно работать над созданием собственных продуктов. Наверняка вы слышали про «Карточный домик» или «Оранжевый — хит сезона». Оригинальные фильмы и сериалы завоевали сердца людей по всему миру, и число подписчиков растет с каждым годом.

Мы в AdMe.ru на собственном опыте знаем, что на поиск идеального сериала иногда уходит очень много времени. А чтобы вы не страдали муками выбора, предлагаем воспользоваться нашей подборкой.

Костер судьбы (2019)

Французский мини-сериал, который основан на реальных событиях. В 1897 году на благотворительном базаре в Париже произошел пожар. В нем погибли примерно 126 человек, в основном это были женщины из высшего общества. В центре истории — три дамы, чья жизнь перевернулась с ног на голову после этого ужасного дня. Рейтинг IMDb — 7,7

По болезни (2017 — настоящее время)

Главный герой Дэниел, которого играет Руперт Гринт, работает в страховой компании «Мы все покроем». Его жизнь типичная и скучная: он вечно опаздывает на работу, вечерами играет на приставке, мало внимания уделяет своей девушке. Все меняется, когда герою говорят, что у него рак. Окружающие тут же меняют свое отношение к Дэниелу и начинают чрезмерно его опекать. Молодой человек привыкает к заботливым и услужливым людям, но внезапно узнает, что доктор ошибся с диагнозом. Рейтинг IMDb — 6,8

План любви (2018 — настоящее время)

Еще один французский сериал, действие которого разворачивается в Париже. Главная героиня Эльза страдает от одиночества. Она пережила немыслимое количество предательств и расставаний и совсем отчаялась найти себе пару. Лучшие подруги не могут спокойно наблюдать за душевными терзаниями Эльзы, поэтому отправляются за помощью в службу эскорт-услуг. Рейтинг IMDb — 7,3

Халифат (2020 — настоящее время)

Любители мрачных скандинавских сериалов, ваш час настал. Эта история про агента национальной безопасности по имени Фатима. Она получает сообщение о том, что против Швеции готовится теракт. Сюжет очень мрачный, ведь создатели правдоподобно нарисовали портреты радикалов и объяснили, откуда берутся их «жены» и «сестры», которые готовы на все ради идеи. Рейтинг IMDb — 8,2

Милые магнолии (2020 — настоящее время)

Сюжет основан на серии романов Шерил Вудс. Три подруги с детства живут в маленьком американском городке и вместе справляются с трудностями и невзгодами. У рыжеволосой Мэдди сложный бракоразводный период, у карьеристки Хелен проблемы с личной жизнью. Кажется, что у Дэны Сью — владелицы и шеф-повара ресторана — все отлично, но это иллюзия. Однажды подруги решают создать совместный бизнес. Они строят спа-центр «Милые магнолии», где все клиенты могут получить внимание и бережный уход. Рейтинг IMDb — 7,4

Как ты смеешь (2019–2020)

Две школьные подруги Эдди и Бэт вместе занимаются чирлидингом. Но отношения между ними резко меняются, когда у команды появляется новый тренер — Коллет Френч. Эдди и Бэт становятся соперницами. Также обстановку накаляет шокирующее криминальное событие, которое потрясло всех жителей небольшого городка. Если любите криминальные драмы, этот сериал для вас. Не будем спойлерить, но две последние серии особенно хороши. Рейтинг IMDb — 6,7

Карппи (2018–2020)

Детектив София Карппи ушла с головой в работу, чтобы справиться с ужасным горем. Она получает странное дело: на месте намечающейся стройки в Хельсинки найдена женщина, а обнаруженные улики никак не сходятся. Помогать Карппи будет новичок-энтузиаст Сакари Нурми. В ходе расследования напарники будут распутывать клубок политических и деловых интриг. Рейтинг IMDb — 7,2

Десять процентов (2015 — настоящее время)

Сотрудники известного агентства ASK прекрасно знают, что мир шоу-бизнеса полон громких скандалов и интриг. Хлопот у работников много: они постоянно сталкиваются с пронырливыми журналистами, капризными актерами и суровыми режиссерами. Но все становится в миллион раз сложнее, когда один из основателей умирает. На плечи четырех главных героев падает груз невероятной ответственности за судьбу агентства. Рейтинг IMDb — 8,3

Малышка (2018)

Этот итальянский сериал рассказывает о сложных взаимоотношениях между подростками и родителями. Что лучше — воспитывать ребенка в страхе и держать его в ежовых рукавицах или давать ему полную свободу? Ответ на этот вопрос можно узнать из истории школьниц Кьяры и Людовики. Рейтинг IMDb — 6,8

Мертвая зона (2017 — настоящее время)

Действие франко-бельгийского сериала происходит в небольшом городке Вильфранше. Он как будто оторван от остального мира: здесь нет телефонной связи, да и располагается он на краю таинственного леса. В этой местности много загадочных и нераскрытых преступлений, одно из которых — дело о пропавшей полгода назад дочке мэра. По ходу сюжета зрители узнают очень много о неадекватности жителей Вильфранша. IMDb — 7,5

Биохакеры (2020 — настоящее время)

Перед вами немецкий триллер о незаконных генетических экспериментах. Главная героиня — студентка биофака по имени Миа. Она вместе с другими студентами и преподавателем превращает растения в музыкальные инструменты, заставляет мышей светиться в темноте и все в таком духе. Но героиня занимается этим не просто так — она хочет отомстить. Дело в том, что девушка потеряла родителей и брата. Она уверена, что вина лежит на ее преподавателе. Рейтинг IMDb — 6,8

Любовь 101 (2020 — настоящее время)

Если вам хочется посмотреть легкую историю про любовь к себе и окружающим, этот турецкий сериал отлично справится с задачей. В центре сюжета — 17-летние подростки-отщепенцы, которых хотят отчислить. От этой участи их спасает только одна учительница. Но вот незадача: через два месяца она собирается перевестись в другое заведение, и на следующий год ребят точно выгонят. Тогда ученики придумывают план: устроить личную жизнь их преподавательницы и нового школьного тренера, чтобы она и не думала никуда уезжать. Рейтинг IMDb — 7,6