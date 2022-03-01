12 сериалов, которые зрители даже смотреть не хотели, а в итоге они вошли в список любимых

Это раньше любимые сериалы шли по телевизору в определенное время, а толпы людей, отбросив дела, бежали к экрану, чтобы узнать, что случится с героями. Сейчас же чуть ли не каждый день выходит огромное количество сериалов, посмотреть которые можно в любой удобный момент, поэтому мы начинаем придираться и выбирать. Кто-то, например, так и не открыл для себя «Игру престолов» (вероятно, как раз из-за ее популярности), а кто-то не поддался моде и не стал включать «Игру в кальмара».

А мы в AdMe.ru взяли и рассказали в одной статье про сериалы, которые зрители все откладывали и обходили стороной, а потом как глянули пару серий — и влюбились.

Удивительная миссис Мейзел

Искушенным зрителям может показаться, что история про домохозяйку, которая открывает у себя талант к стендапу, вряд ли будет увлекательной и смешной. Но стоит отвергнуть все стереотипы и уделить внимание «Удивительной миссис Мейзел». Сериал элегантно и ненавязчиво погружает в атмосферу 1950-х, актриса в главной роли (Рэйчел Броснахэн) — само обаяние, и все происходящее воспринимается как юморная сказка, но не без серьезных моментов, само собой. Долго откладывала, но это бомбезно! Отложите все и посмотрите. © Olga Zakharova / Facebook

Это просто идеальный комедийный сериал. Он смешной, но совсем не глупый, трогательный, но не сентиментальный, добрый, но не приторный. © ruslana Und / Кинопоиск

Ходячие мертвецы

На первый взгляд, даже из названия ясно, что нам покажут историю про зомби. Само собой, зрители, не любящие эту тематику, автоматически считают, что сериал не для них. Однако при просмотре вскоре понимаешь, что на экране не хоррор, а зомби здесь лишь фон для взаимоотношений между людьми. У каждого героя своя личная драма, и в опасной ситуации каждый раскрывается по-своему. Иногда с весьма неожиданной стороны. Не люблю ужастики и не смотрю, но этот сериал оказался совсем другим. Не ожидала. © Марина Юсим / Facebook

Великолепный век

Из-за тематики и сюжета можно решить, что «Великолепный век» — это просто очередной «мыльный» сериал с преувеличенными страданиями и запутанными родственными связями героев. Но это совсем не мыльная опера, а прежде всего добротная костюмная драма, где визуальной части уделяется не меньше внимания, чем повествовательной. Хотя и сюжет, рассказывающий о реальных ярких событиях жизни Сулеймана Великолепного, захватывает. А уж Мерьем Узерли в роли Хюррем-султан просто неотразима. Сериалы не люблю. Но «Великолепный век» — это лучше любого кино. Можно смотреть бесконечно и с любой серии. © Mari Marimari / Facebook

Меня долго уговаривали посмотреть. Мне казалось, турецкие сериалы нудные, но, блин, как меня затянуло! А как они передали мощнейшую любовь Хюррем к султану! © Stephan Salvatore / Facebook

Игра в кальмара

Причины избегать просмотра «Игры в кальмара» могут быть разными: нелюбовь к корейским сериалам, например, или банальное нежелание смотреть то, что у всех на слуху. А между тем это незаурядная социальная драма, после которой любой наверняка задумается: «А как бы поступил я?» Радует и актерский состав: всегда приятно посмотреть не на привычные лица голливудских актеров, а на новые таланты. Сериал приятно удивил. Думал, фигня, а потом посмотрел 4 серии подряд. © Александр Федоров / Facebook

Думала, что никогда и ни за что не посмотрю его. А в итоге весь сезон за полтора дня. © Гюнель Джавадова / Facebook

Йеллоустоун

1-я серия этого сериала длится более полутора часов, и повествование там крайне неспешное. Это способно отпугнуть зрителей — может показаться, что все серии будут такими. Кроме того, кто-то вообще не любит вестерны. Но «Йеллоустоун» полностью оправдывает свой высокий рейтинг: после первых 2 серий повествование захватывает, а герои постепенно раскрываются. Помимо всего прочего, сериал — настоящая услада для глаз: пейзажи тут сменяют друг друга, заставляя восхищенно протянуть: «Смотри, красота какая!» Долго не хотела смотреть, не люблю вестерны, но это совершенно другая история. © Karina Belevich / Facebook

Чужестранка

Этот сериал — адаптация популярных фантастических романов. Искушенные зрители знают, что экранизировать книги не так-то просто, но эту адаптацию можно смело назвать достойной. К тому же жанр у сериала нетипичный: здесь вам и любовная драма, и немного фэнтези, и путешествия во времени. И этот нестандартный микс на ура держит у экранов. Начинал смотреть 1-ю серию — посмотрел минут 10 и бросил на год. Но когда пересилил себя, уже было не оторваться. Еще ни один сериал так не увлекал. © Sergey Galitskov / Facebook

Озарк

Многого ли можно ожидать от сериала про финансового консультанта, ввязавшегося в неприятности? Описание словно намекает на то, что покажут нам максимум занудную драму. Но первая же серия разбивает в пух и прах все сомнения. По уровню сюжета это практически «Во все тяжкие», только основная тематика сериала совсем другая. Напряжение от некоторых сцен буквально висит в воздухе, ведь тихий городок, в котором разворачивается действие, хранит немало мрачных тайн. «Озарк» — просто супер! Вот точно ничего от него не ожидала, а теперь жду не дождусь продолжения. © Natalia Ewert / Facebook

С презрением относился к Бейтману (актер в главной роли — прим. AdMe.ru), дал шанс первым 2 сериям, и теперь этот сериал в моем топ-5. © Oleg Gerasimov / Facebook

Ради всего человечества

Сериалы о космосе, как правило, либо сняты слишком серьезно и изобилуют фактами, неясными среднестатистическому зрителю, либо держат комедийный темп, не обращая особого внимания на фактические неточности. Здесь же уделяется много времени деталям, но и непонятным или скучным повествование не выглядит. Первые 2 серии затянуты, потом очень интересно, захватывающе, атмосферно. Очень качественно снят, и хорошо подобраны актеры. © Sabina Kerimova / Facebook

Доктор Фостер

Сперва можно решить, что «Доктор Фостер» — обычная драма, построенная вокруг разлада в семье. Но с каждой серией сюжет все дальше уходит от банальных семейных разборок бывших супругов и все сильнее напоминает психологический триллер в духе хичкоковских кинолент. Думала, просто про врачей, но тут такой интригующий сюжет! Драма, любовь, измены, расследования... Посмотрела 2 сезона на одном дыхании и неделю ходила под впечатлением. Как теперь смотреть другие фильмы после этого? © Elena Krutikova / Facebook

Последнее королевство

Можно рассматривать этот сериал как британский ответ «Викингам», но лучше оценивать его, не опираясь на другие произведения. Здешние персонажи самобытны, перед нами произведение со стройным сюжетом и диалогами, которые хочется цитировать. Посоветовали как подобие сериала «Викинги» (а он вообще не понравился, еле осилила пару серий посмотреть). Поэтому многого не ожидала от «похожего» сериала. Решила одну серию глянуть... И затянуло. © Galitka Anshese / Facebook

Мейр из Исттауна

Блистательная Кейт Уинслет в очередной раз доказала, что способна играть не только титулованных особ и изящных леди. Ее героиня в этом сериале — простая, усталая женщина, детектив полиции, у которой и своих проблем хватает, а ведь нужно еще раскрыть преступление. Пусть начало сериала может показаться затянутым и мрачным, повороты сюжета быстро сотрут первое впечатление и увлекут так, что не оторваться. Это без преувеличения одна из лучших ролей Кейт Уинслет, недаром сериал получил 4 премии «Эмми», в том числе и за лучшую женскую роль. Считаю, что Кейт Уинслет шикарно отыграла замученную жизнью женщину, которая тянет на себе воз семейных и профессиональных проблем и при этом пытается не забывать, что она все еще женщина. © Марина Савченко / Facebook

Мост

Скандинавские детективы сами по себе весьма специфичны: они неторопливы, здесь большое количество экранного времени уделяется пейзажам, окружающим героев, — иными словами, от крупных проектов вроде «Игры престолов» они бесконечно далеки. Но все это создает неповторимую меланхоличную атмосферу, в которую нужно просто погрузиться. У меня первое впечатление было не очень. Непривычная игра актеров и их обычная внешность (ну, знаете, не идеальная актерская, как во многих сериалах) прямо-таки пугали. А потом оторваться не могла. © Ульяна Шапошникова / Facebook