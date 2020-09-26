12 сериалов, о которых у нас почти не слышали, а за границей они настоящие хиты

Этой осенью шанс засидеться дома повышается не из-за противной погоды, а оттого, что при выборе «что посмотреть» вы обнаружите много крутых сериалов. Они погружают зрителей в мир подростков, воссоздают ужасы прошлого и настоящего, рассказывают истории переселенцев и фантастические сюжеты будущего о развитии цивилизации на далекой планете.

Мы в AdMe.ru любим смотреть сериалы и обращаем особое внимание на те, что уже вышли либо еще идут, но их сезоны настолько крутые, что мы ждем и надеемся на продолжение.

1. Мастера вечеринок

Главные герои сериала в поисках славы и в надежде построить карьеру в шоу-бизнесе приехали в Лос-Анджелес. Но что-то пошло не так и теперь они официанты, и далеко не лучшие. Каждый день молодые люди учатся выживать в этом городе, справляться с проблемами на работе и продолжают надеяться на счастливый случай. Количество серий — 10

Рейтинг IMDb — 8,2

2. Юные охотницы за головами

Сестры Стерлинг и Блэр тайком подрабатывают охотницами за беглыми преступниками на полставки. При этом они совмещают свой необычный заработок с полноценной жизнью подростков-старшеклассниц, учатся и ищут любовь. Количество серий — 10

Рейтинг IMDb — 7,7

3. Бетти

Юные и дерзкие девушки вторгаются в мужской мир скейтбординга в Нью-Йорке, а «Бетти» — это насмешливое прозвище, которое бросают им парни, когда те осмеливаются вступить на мужскую территорию. Комедия о подростковой дружбе, свободе, испытаниях и поисках себя, где царит атмосфера молодости и легкости, с которой главные героини летят на своих досках по летнему городу. Количество серий — 6

Рейтинг IMDb — 6,6

4. Чистота

С обычной на вид девушкой Марни не все в порядке — ее каждый день преследуют щекотливые фантазии. В поисках ответов и желая начать новую жизнь она переезжает в Лондон из маленького городка. Марни пытается разобраться в себе, борется со своими желаниями и чувством стыда и находит друзей. Количество серий — 6 Рейтинг IMDb — 7,3

5. Погоня за американской мечтой

Три внука объединились, чтобы сохранить магазин их дедушки, который был когда-то популярен. Они пытаются возродить семейное дело, находя баланс между своим латиноамериканским наследием и современными условиями бизнеса. Количество серий — 10

Рейтинг IMDb — 7,4

6. Тед Лассо

Заряженный оптимизмом, обаятельный, но посредственный американский тренер Тед Лассо отправляется в Англию. Ему нужно тренировать лондонскую футбольную команду, привыкать к тонкостям британской жизни и британского спорта и разбираться с тем, что важнее — победа или самосовершенствование. Количество серий — 10

Рейтинг IMDb — 8,6

7. Страна Лавкрафта

Америка, 50-е годы. Главный герой — ветеран корейской войны — в компании родственников и друзей отправляется в опасное путешествие в поисках отца. В пути они сталкиваются с мифическими чудовищами и ужасами реальной жизни. Несмотря на то что это сериал в жанре ужасов, здесь нашлось место и семейной драме, и любовной истории. Количество серий — 10

Рейтинг IMDb — 7,4

8. Биохакеры

Немецкий техно-триллер о том, как далеко могут зайти ученые в своих исследованиях и где пролегают границы могущества человека. Студентка медицинского университета расследует причины смерти своего брата и узнает о нелегальных генетических экспериментах. Девушка погружается в мир, где люди ставят опыты над человечеством и над собой. Количество серий — 6

Рейтинг IMDb — 6,8

9. Как ты смеешь

Сериал рассказывает о жизни старшеклассниц-чирлидерш, в чьем мире царит скука, страсть, жажда нового и мести. Дружба двух главных героинь подвергается испытанию на прочность. Особенно после того, как у команды появляется новый тренер и ужасное преступление потрясает тихий городок, в котором они живут. Количество серий — 10

Рейтинг IMDb — 6,7

10. Маленькая Америка

Сборник из 8 проникновенных, веселых и удивительных эпизодов из жизни иммигрантов, которые были вдохновлены реальными историями, опубликованными в журнале Epic. Среди них — рассказ об индийском мальчике, который управляет семейным мотелем после депортации родителей, о женщине из Уганды, которая продает печенье после краха своей мечты, и другие истории. Количество серий — 8

Рейтинг IMDb — 7,2

11. Воспитанные волками

Земля, охваченная религиозной войной, была уничтожена, и двум андроидам по имени «Мать» и «Отец» поручено растить человеческих детей. Их космический корабль с замороженными эмбрионами терпит крушение, и переселенцы начинают выращивать новую цивилизацию на далекой неизвестной планете. Количество серий — 10

Рейтинг IMDb — 8,7

12. Патриот

В этом сериале сочетаются мотивы шпионского детектива, черной комедии и насмешки над современным капитализмом. Офицер разведки работает под прикрытием в трубопроводной компании. Его миссия состоит в том, чтобы предотвратить ядерный конфликт, но для этого надо преодолеть разного рода бедствия и неудачи, которые постоянно преследуют главного героя. Количество серий — 10

Рейтинг IMDb — 8,3