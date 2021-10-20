12 сериалов, которые стоит посмотреть, чтобы лучше разбираться в отношениях

Сериалы могут не только развлечь, но и преподать ценные жизненные уроки. Например, в героях той или иной ленты о любовных отношениях можно узнать себя или своих знакомых и разобраться с волнующими вопросами.

В новой подборке от AdMe.ru собраны шоу, при просмотре которых можно обнаружить немало пищи для размышлений.

Сцены из супружеской жизни

«Сцены из супружеской жизни» — ремейк одноименного мини-сериала Ингмара Бергмана 1973 года. Он рассказывает о паре, которая решает развестись после 10 лет брака. Создатели сериала показывают нам историю любви топ-менеджера в IT-фирме Миры (ее роль блистательно исполнила Джессика Честейн) и профессора философии Джонатана (эта роль досталась Оскару Айзеку). Мы наблюдаем за развитием отношений героев от момента первого знакомства и поцелуя до решения о расставании и нового витка в их жизни. Рейтинг IMDb — 8,1

Люби меня

Шведский драматический сериал «Люби меня» знакомит зрителей с 40-летней Кларой. Женщина пытается найти любовь и верит, что ее идеальные отношения впереди. На первый взгляд, ее новый знакомый Петер — это именно тот мужчина, о котором она мечтала. Правда ли это — покажет время. Рейтинг IMDb — 7,9

Горячее свидание

«Горячее свидание» — сериал, который предлагает посмотреть на современные отношения с юмористической стороны. В небольших комедийных зарисовках зрители знакомятся с героями, которые решили найти свою любовь с помощью интернета. Но чаще всего между виртуальным образом нового знакомого и тем, кто пришел на свидание, оказывается не так уж много общего. Рейтинг IMDb — 7,2

Домой на Рождество

У всех друзей 30-летней Йоханны уже есть пара. Уставшая от одиночества девушка решается на безумную затею: найти парня за сутки и привести его домой на Рождество. Рейтинг IMDb — 7,7

Учитель

Этот сериал рассказывает о молодой учительнице Клэр (Кейт Мара). Девушка влюбляется в своего 18-летнего ученика Эрика (Ник Робинсон). Вскоре их отношения перестают быть секретом, что оборачивается катастрофическими последствиями для обоих. Рейтинг IMDb — 6,9

Любовное приземление

Обычно на сериалы из Восточной Азии обращают внимание только почитатели дорам, но «Любовному приземлению» удалось стать международным хитом. История любви состоятельной наследницы, которую во время занятий парапланеризмом ветер уносит в другую страну, и военного, который должен защищать границы своей родины, кажется нереальной. Но сила их чувств способна стать примером и в обычной для нас жизни. Рейтинг IMDb — 8,7

С любовью, Виктор

Подросток Виктор переезжает вместе с родителями в новый город. Парню предстоит не только привыкнуть к новому дому и школе и справиться с семейными конфликтами, но и разобраться с противоречивыми чувствами, бурлящими у него в груди. Рейтинг IMDb — 8,1

В ритме жизни

Действие сериала разворачивается в США, в 80-е годы прошлого века. На первый взгляд, главная героиня ленты «В ритме жизни», домохозяйка Шейла, кажется идеальной. Но на самом деле ей надоело прятаться в тени мужа и быть заложницей своих комплексов. Шейла решает изменить свою жизнь. Рейтинг IMDb — 7,3

Вспомнить все связи

«Вспомнить все связи» — британский ситком, который сравнивают с любимым многими сериалом «Как я встретил вашу маму». Лента «Вспомнить все связи» рассказывает о парне Дилане, который вынужден пообщаться со всеми своими предыдущими подругами. Во время этих разговоров герою предстоит узнать много нового как об отношениях, так и о себе. Рейтинг IMDb — 8,1

Завтра не наступит

Этот сериал рассказывает историю отношений скромной Ивы и чудаковатого Ксавье. Последний предупреждает подругу о том, что через 8 месяцев и 12 дней наступит конец света, поэтому им нужно срочно составить список вещей, которые они еще могут успеть сделать к этому времени. Девушка присматривается к странному знакомому и пытается понять, можно ли воспринимать его всерьез. Рейтинг IMDb — 7,3

Руководство подруг к разводу

Главная героиня сериала, 40-летняя Эбби (Лиза Эдельштейн), живет в Лос-Анджелесе и пишет популярные книги с советами о том, как быть счастливой и любимой в браке. Но теперь, кажется, ей самой нужна помощь, ведь ее отношения трещат по швам. Рейтинг IMDb — 6,9

Особенный

Райану непросто заявить о себе. Парень хочет работать и строить отношения, но из-за церебрального паралича ему это дается сложно. Все меняется, когда герой устраивается на стажировку. Рейтинг IMDb — 7,6