12 сериалов, которые можно посмотреть во время обеда на работе

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В нашей жизни очень много моментов, когда есть всего несколько минут свободного времени, а занять их нечем. Например, при поездке в автобусе или метро, перекусе или в очереди у врача. Редакция AdMe.ru, как и все, попадает в такие ситуации. Поэтому мы решили сделать подборку мини-сериалов, каждая серия которых длится не больше 30 минут. Не благодарите.

Большая буква «Р» The Big C

Главной героине сериала поставили неутешительный диагноз — рак. Она понимает, что лечение не поможет, и решает изменить все вокруг, чтобы счастливо прожить остаток дней. Героиня решается на поступки, которые раньше никогда бы не совершила, и изо всех сил пытается сохранить жизнелюбие.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,8

Рейтинг IMDb — 8,1

Любовь на Манхэттене Manhattan Love Story

Питер и Дана познакомились на свидании вслепую, но не понравились друг другу и разошлись. Судьба повернулась так, что они случайно сталкивались друг с другом, пока не поняли, что влюблены. На примере этой пары в сериале показаны различия мужчин и женщин и трудный путь, который может преодолеть любовь.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7

Крошка Доррит Little Dorrit

Эта история про дочь банкрота, родившуюся в тюрьме. Несмотря на все невзгоды, она остается доброй и отзывчивой девушкой. В сериале много жалостливых моментов, примеров любви и трудолюбия. Картина получила премию «Эмми» как лучший мини-сериал.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,8

Рейтинг IMDb — 8,3

Жизнь Пондов Pond Life

Этот мини-сериал для тех, у кого совсем мало времени. Каждая серия длится примерно 6 минут и показывает жизнь Эми и Рори из сериала «Доктор Кто» в перерывах между приключениями.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8,2

Рейтинг IMDb — 8,2

Ужасы интернета Bad Internet

Это своеобразная пародия на сериал «Черное зеркало». В сериях обыгрываются утопические ситуации, связанные с интернетом. Например, что будет, если Amazon станет предугадывать желания покупателей или тесты «Кто ты в этой жизни?» воплотятся в реальность.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,7

Не те парни The Wrong Mans

Два обычных представителя офисного планктона живут в режиме «работа — дом». Но однажды кто-то ошибается номером и их жизнь переворачивается с ног на голову. Спасая себя и своих близких, парням приходится стать совсем другими людьми.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,3

Рейтинг IMDb — 7,9

Офис The Office

В сериале рассказываются истории, которые, наверное, случаются во всех офисах мира. Босс со странностями, служебные романы, взаимоотношения с коллегами и курьезные ситуации — все это сериал «Офис».

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8

Рейтинг IMDb — 8,8

Миранда Miranda

У Миранды свой магазинчик приколов, и она влюблена в университетского друга Гари. Вся жизнь девушки наполнена курьезными случаями, они буквально поджидают ее повсюду: на работе, на встречах с друзьями и в отношениях. Ситуацию обостряет мать Миранды, которая очень хочет выдать дочь замуж.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8

Рейтинг IMDb — 8

Американская семейка Modern Family

В этом сериале рассказывается история 3 семей. В первой семье все достаточно обычно: мать-домохозяйка, отец-работяга и 3 детей. Во второй семье муж старше жены почти в 2 раза, а третья удочерила вьетнамского ребенка. Сериал — отличный представитель американских комедий, когда можно отключить мозг и просто посмеяться.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8

Рейтинг IMDb — 8,5

Стыд Skam

Норвежский сериал рассказывает о жизни 5 подруг, которые учатся в старших классах. Зритель может увидеть, какие события переживают подростки в Осло, с какими трудностями встречаются и как их преодолевают.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8,1

Рейтинг IMDb — 8,9

Бруклин 9-9 Brooklyn Nine-Nine

Эта история о детективе, который не очень ответственно относится к работе и не воспринимает ничего серьезно. Он привык жить такой жизнью, но внезапно у него появляется начальник, у которого совсем другие взгляды на работу.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8,2

Рейтинг IMDb — 8,3

Кремниевая долина Silicon Valley

Компания гиков готовит к запуску свои стартапы. Но чтобы проект состоялся, нужны инвестиции. Один известный состоятельный человек помогает молодым людям финансово и разрешает жить в своем доме. Взамен ребята должны отдавать ему 10 % от прибыли.

Рейтинг на «Кинопоиске» — 8,1

Рейтинг IMDb — 8,6