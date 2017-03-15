12 сериалов, которые каждой женщине стоит посмотреть в одиночестве

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Прошли времена, когда лучшие роли в фильмах и сериалах отдавали мужчинам. Теперь дамы смело выходят на первый план и удивляют игрой как в легких комедийных ситкомах, так и в запутанных драматических историях. AdMe.ru собрал для вас подборку именно таких сериалов о женщинах и для женщин.

Девочки Girls

В ролях: Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемима Керк, Заша Мэмет Главные героини сериала — 4 девушки, которым чуть за 20: Ханна, Марни, Джесса и Шошанна. Они живут в Нью-Йорке, дружат, влюбляются, пытаются понять себя и мир вокруг. Этот сериал о взрослении, искренности и целом поколении молодых людей, которым трудно найти свой путь, но они продолжают двигаться вперед. Рейтинг IMDb — 7,3

Селфи Selfie

В ролях: Карен Гиллан, Джон Чо, Эллин Рэйчел, Да’Вин Джой Рэндольф Элиза Дули не может ни секунды прожить без своего смартфона, у нее 263 тыс. подписчиков в инстаграме, но нет ни одного друга в реальной жизни. Девушка решает изменить ситуацию и просит помощи у гуру маркетинга Генри. Именно он должен научить Элизу общению в реальном мире. Очень актуальная, смешная и добрая картина, которую стоит посмотреть. Рейтинг IMDb — 7,3

Ты — воплощение порока You’re the Worst

В ролях: Крис Гир, Ая Кэш, Десмин Боргес, Кетер Донохью Необычная история любви двух самых порочных людей. Эгоцентричный писатель Джимми и смелая пиарщица Гретхен, казалось бы, не созданы для отношений, но они решают попробовать. Юмор на грани, отсутствие шаблонных сюжетов и яркие персонажи порадуют тех, кто устал от слезливых драм на экране. Рейтинг IMDb — 8,2

Благородная женщина The Honourable Woman

В ролях: Мэгги Джилленхол, Стивен Ри, Лубна Азабаль, Кэтрин Паркинсон Шпионская драма о сильной и доброй женщине. Нессе Штейн по наследству от отца достался оружейный бизнес. Вследствие этого она оказалась втянутой в события мирового масштаба и решила помочь примирению израильтян и палестинцев. Умный мини-сериал на актуальную тему. Рейтинг IMDb — 8,1

Аббатство Даунтон Downton Abbey

В ролях: Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Джим Картер В этом сериале можно увидеть не один яркий женский персонаж. «Аббатство Даунтон» воссоздает атмосферу Англии начала XX века. На «Титанике» погибает наследник титула графа Грэнтэма. Семья ожидает, что теперь, когда наследников мужского пола не осталось, владения перейдут к старшей дочери, но сам граф оказывается против. Рейтинг IMDb — 8,7

Код убийства The Bletchley Circle

В ролях: Рэйчел Стирлинг, Джули Грэм, Софи Рандл, Анна Максвелл Мартин В городе появляется серийный маньяк. Сюзан решает помочь полиции, но там ее не воспринимают всерьез. Тогда женщина собирает команду из подруг, которые вместе с нею во время войны служили дешифровщицами, и берется за опасное дело. Напряженный британский детектив, от которого невозможно оторваться. Рейтинг IMDb — 8,0

Государственный секретарь Madam Secretary

В ролях: Теа Леони, Тим Дейли, Патина Ренеа Миллер, Джеффри Аренд Элизабет Маккорд, которая раньше работала в ЦРУ, занимает место госсекретаря. Талант мыслить нестандартно и проницательность помогают ей добиться значительных успехов. Карьеру женщина старается совмещать с семьей — у нее двое детей и муж Генри. Бывает, что роль жены и матери оказывается сложнее, чем политические игры. Рейтинг IMDb — 7,5

Две девицы на мели 2 Broke Girls

В ролях: Бет Берс, Кэт Деннингс, Гаррет Моррис, Джонатан Кайт Ситком о двух девушках, которые работают официантками, чтобы исполнить свою мечту — открыть успешный бизнес. Для этого Макс и Кэролайн необходимо накопить $ 250 тыс. Если вы искали легкий и веселый сериал, то это отличный выбор. Ведь главные героини тут попадают во множество забавных ситуаций и учат смотреть на все с позитивом. Рейтинг IMDb — 6,8

Коварные горничные Devious Maids

В ролях: Ана Ортис, Даня Рамирес, Роселин Санчес, Джуди Рейес Латиноамериканские «Отчаянные домохозяйки». В центре сюжета — 4 амбициозные горничные, которых объединяет не только дружба, но и шокирующая тайна. Эмоциональный и яркий сериал, за просмотром которого можно отлично отдохнуть. Рейтинг IMDb — 7,9

Кукольный дом Dollhouse

В ролях: Элиза Душку, Гарри Дж. Ленникс, Фрэн Кранц, Тамо Пеникетт Научно-фантастический сериал о мире, где вместе с людьми живут куклы. Последние выполняют все прихоти, говорят на всех языках мира и обладают всевозможными навыками. Красавица Эко — одна из них, она живет в таинственном «Кукольном доме». Однажды к девушке начинают возвращаться воспоминания. Безумная история, развязку которой не выйдет предугадать. Рейтинг IMDb — 7,8

Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black

В ролях: Тейлор Шиллинг, Майкл Харни, Кейт Малгрю, Узо Адуба Главная героиня сериала — Пайпер Чепмен — обычная молодая женщина с благополучной семьи. Из-за совершенной в прошлом ошибки она попадает в тюрьму на 15 месяцев. Теперь задание Пайпер — просто выжить. Сериал с легкостью ломает все стереотипы, удивляет тонкой иронией и юмором. Рейтинг IMDb — 8,3

Милдред Пирс Mildred Pierce

В ролях: Кейт Уинслет, Эван Рэйчел Вуд, Гай Пирс, Брайан Ф. О’Бирн От домохозяйки Милдред ушел муж, но женщина не опускает руки. Оставшись с двумя детьми, она пытается построить жизнь с нуля в непростые годы Великой депрессии. Этот сериал с Кейт Уинслет в главной роли — адаптация одноименного романа Джеймса Кейна. Рейтинг IMDb — 7,7