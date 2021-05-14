12 сериальных персонажей нашей молодости, которые теперь уже не кажутся такими белыми и пушистыми

Каждый из нас назовет пару-тройку сериалов, которые вызывают теплую ностальгию в душе. В юности мы со всех ног бежали к телевизору, чтобы не пропустить новый эпизод с похождениями любимых персонажей. Мы восторгались ими и даже стремились им подражать. Но если спустя годы вернуться к просмотру тех телешоу, то мнение о героях может коренным образом измениться.

Мы в AdMe.ru вспомнили культовые сериалы 1990-х и 2000-х годов, протагонисты которых сегодня уже не кажутся такими безупречными.

Жади («Клон», 2001–2002)

Все поступки Жади продиктованы стремлением быть рядом с возлюбленным, но тем не менее порою они вызывают недоумение. Женщина коварно манипулирует окружающими, а больше всего достается ее мужу Саиду. Мужчину она вовсю катает на так называемых эмоциональных качелях. То просит прощения и клянется в любви, то демонстрирует полное безразличие. Таким образом, Жади крепко привязывает его к себе, хотя ей совершенно не нужен Саид. Блин, эта Жади. Легкомысленная эгоистка. Чего тебе нормально не живется-то? © LimonFresh5 / Twitter

Лукас («Клон», 2001–2002)

Того самого возлюбленного Жади тоже не стоит опрометчиво называть положительным героем. Будучи сыном богатого человека, Лукас не привык добиваться в жизни чего-то сам, а также не способен брать ответственность за свои действия. В страхе перед неизвестным он не единожды подставляет готовую с ним бежать Жади, хотя знает, чем это может быть для нее чревато как для человека совсем другой культуры. Включила «Клон». Саид — классный мужчина. Лукас — тюфяк. © milyamilya20 / Twitter

Селеста («Селеста», 1991)

В центре сюжета — провинциалка Селеста, которую по законам жанра судьба сводит с людьми не ее класса. И те норовят ей всячески навредить. Примечательно, что, несмотря на пережитый опыт, девушка не растет как личность и снова и снова попадается на удочку недоброжелателей. А все потому, что Селеста демонстрирует модель поведения жертвы. Она привыкла упиваться жалостью к себе и позволяет собой помыкать. Ну не может адекватный человек столько рыдать, это нереально. И я не понимала и до сих пор не понимаю главную героиню. Как можно терпеть все эти козни и верить всему, что тебе говорят? © marinycbka / КиноПоиск

Камилла («Семейные узы», 2000)

По сюжету Камилла уводит бойфренда у собственной матери, не считаясь с ее чувствами. При этом она, будучи избалованным ребенком, не раскаивается, а ставит свое счастье во главу угла. Зрители также заметили, что Камилла двулична. Находясь рядом с возлюбленным, она демонстрирует ангельский характер, а перед близкими ведет себя не лучшим образом. Я возненавидела Камиллу изначально и до самой последней серии. Отвратительная, избалованная девица. © a.rimbauer / VK

Эду («Семейные узы», 2000)

Несмотря на то, что Эду, казалось бы, свободен от всяческих предрассудков, когда он настойчиво добивается любви зрелой состоявшейся женщины, целиком и полностью зависит от мнения своей тети. И в итоге выбирает ту спутницу жизни, которую одобряет его родственница. И парня не смущает, что она приходится дочерью его бывшей возлюбленной. Эду как теленок: куда ведут, туда и бредет. Даже неожиданно, ведь изначально он проявил себя как истинный мужчина, добился, завоевал! © smv1359 / КиноПоиск

Баффи («Баффи — истребительница вампиров», 1997–2003)

Отважная школьница, которая сражается со злом во благо человечества, не может не восхищать. Персонаж склонен к жертвенности, что в сериалах о сверхъестественном является верным признаком положительного героя. Однако за громкими словами и красивыми жестами скрывается чувство превосходства над окружающими, что подтверждает и нежелание Баффи прислушиваться к советам друзей. Девушка всегда поступает по-своему, совершает ошибки, но все равно упорно продолжает стоять на своем. Добрая и отзывчивая? Если хорошенько покопаться в ее характере, Баффи в большинстве случаев спасает других только ради удовлетворения чувства собственной важности, как бы там ни казалось со стороны. © Ксения Лаврова / VК

Даг («Скорая помощь», 1994–2009)

Даг Росс — отличный доктор, который всегда действует в интересах пациента. Ему ничего не стоит нарушить правила или запреты начальства, если того требует ситуация. Каждый из нас хотел бы лечиться у такого врача, но вряд ли кто-то нашел бы удовольствие в том, чтобы работать с ним бок о бок. Потому что своими поступками добрый доктор подставляет порою и коллег, да и для начальника он — ненадежный работник. Друзья Росса по клинике вынуждены регулярно его покрывать, даже рискуя своей должностью. Он вновь и вновь обещает впредь действовать по правилам, но никогда не держит слово, даже если жизни пациента ничего не угрожает. Когда я была ребенком, то считала Дага Росса храбрым. Когда выросла, я его возненавидела. © BeatIsSoFunny / Twitter

Эдуарда («Во имя любви», 1997–1998)

Несмотря на то, что одна из главных героинь сериала Эдуарда — довольно милая девушка, многие зрители ее невзлюбили. Причина кроется в чрезмерном инфантилизме персонажа. Эдуарда предъявляет слишком много требований к своей матери, хотя уже обзавелась собственной семьей. Ее беспомощность в глазах родительницы приводит ту к необдуманному поступку, который влечет за собой неприятные последствия. Эдуарда — ужасная эгоистка, думает только о себе. Считает, что мать должна жить только ее интересами. © olgamalzeva / VК

Дейл («Твин Пикс», 1990–1991)

Дейл Купер выступает в сериале образцом благородства и мужества. Однако если присмотреться к этому агенту ФБР, возникают сомнения в его компетентности. Потому что Дейлу свойственны, мягко говоря, странные методы работы над делом. Например, на совещании с местными полицейскими он читает им лекцию про Тибет вместо того, чтобы обсуждать насущные проблемы. Или же предлагает бросать с расстояния камни в бутылку и произносить имена подозреваемых, и если произошло попадание — значит, названный в этот момент человек причастен к преступлению. Перед просмотром сериала мне казалось, что Дейл Купер будет единственным вменяемым в этом городе. Но я ошиблась. © some_max_winter / Twitter

Милагрос («Дикий ангел», 1998–1999)

Мили стала кумиром миллионов. Смелая, дерзкая, справедливая девушка-сирота работает служанкой у богатой семьи и попутно выстраивает отношения с хозяйским сыном. Однако взгляд под другим углом на героиню вызывает закономерный вопрос: «Как вообще работодатели ее терпят?» Мили ведет себя вызывающе, хамит и даже порою лезет в драку, но за любое замечание обвиняет оппонента в издевательстве над сиротой. Свое происхождение она всегда использует как щит и оправдывает им все свои поступки. Многие через 20 лет уже по-другому оценивают поведение Мили и сходятся на том, что она выглядит как невоспитанная хабалка, не знающая, чего хочет. © Татьяна Немова / VК

Иво («Дикий ангел», 1998–1999)

Предмет романтических притязаний главной героини — блондин Иво. Несмотря на очевидные чувства к Мили, поведение героя вызывает ряд вопросов. Он не единожды хладнокровно отказывается от любви девушки в пользу более подходящей кандидатуры, но, когда кто-то другой проявляет интерес к Мили, вновь падает к ее ногам. После воссоединения цикл снова повторяется. Такие отношения сложно назвать здоровыми. Иво был эгоистом, грубияном, бабником и в то же время ревнивым собственником. ©

Vanes_ska / КиноПоиск

Фиби («Друзья», 1994–2004)

Все мы умилялись чудачествам Фиби, когда смотрели культовый ситком «Друзья». Однако порою странные поступки девушки оказывались за гранью невинных проделок. Например, когда она забрала кошку у маленькой девочки или высмеивала Чендлера на глазах у коллег. Тем не менее Фиби ставит свои интересы превыше чего бы то ни было, даже если они противоречат здравому смыслу. Также девушка не считает зазорным по любому поводу капризничать и срываться на крик. Фиби груба и бестактна по отношению и к друзьям, и к посторонним людям. Как персонаж Фиби Буффе великолепна. Как человек — ужасна. © Serena-Gill / Quora