12 деталей, которые мы не замечали в сериале «Друзья»

Сериал «Друзья» закончился 13 лет назад, но мы не перестаем снова и снова пересматривать истории с любимыми персонажами. Но есть такие детали, которые могли не заметить даже самые верные поклонники шоу.

Мы в AdMe.ru провели небольшое расследование и обнаружили несколько интересных мелочей, о которых вы могли и не догадываться.

12. Знаменитый диван в кофейне был свободен неспроста

Когда бы друзья ни захотели прийти в свою любимую кофейню, легендарный оранжевый диван всегда был свободен для них. Но внимательные зрители наверняка заметили, что в первых сериях на столе стоит табличка с надписью «Зарезервировано». Ну а потом, по всей видимости, бронь стала само собой разумеющейся и табличка исчезла.

11. В первой серии Моника познакомила Рэйчел и Чендлера, хотя они давно были знакомы

В самой первой серии, когда Рэйчел сбегает с собственной свадьбы и приходит в кафе, Моника знакомит ее с Джо, Фиби и Чендлером. Но благодаря флешбэкам, которые в дальнейшем появятся в сериале, станет понятно, что Рэйчел и Чендлер были хорошо знакомы еще с юношества, ведь Росс дружил с Чендлером.

10. На работе у Моники была штрафная копилка

Моника всегда отличалась требовательностью к окружающим — по всей видимости, именно поэтому она завела что-то вроде копилки для штрафов. Каждый раз, когда она на кого-то накричит, то кладет туда доллар. Кажется, сдержаться у шеф-повара получается нечасто.

9. Волшебное окно

На кухне в квартире Моники было окно, но не все замечали, что оно имеет волшебные свойства: пейзаж за ним постоянно менялся. То виднелась примыкающая вплотную сплошная кирпичная стена, то уже здания, стоящие поодаль. Кстати, расположение окна тоже не слишком характерно для подобных квартир, но очевидно одно: оно делало кухню еще более уютной и симпатичной.

8. На табличке в квартире Чендлера и Джо то и дело появляются смешные послания

В квартире Джо и Чендлера на двери висела доска для записей, где создатели сериала то и дело оставляли пасхалки — рисунки менялись чуть ли не в каждой серии, а иногда и несколько раз за эпизод. К примеру, когда Чендлер и Моника объявили друзьям, что встречаются, на табличке появилась запись с их инициалами, обведенными в сердечко (какая милая работа, Джо!), а еще Чендлер периодически писал Джо напоминалки перезвонить той или иной девушке.

7. Для титров одной из серий фамилия каждого актера изменилась

В 1-м эпизоде 6-го сезона в начальных титрах к фамилии каждого актера добавили «Аркетт»: это была отсылка к недавней свадьбе Кортни Кокс, которая вышла замуж и сменила фамилию на Кокс-Аркетт.

6. Путаница с днем рождения Росса

В то время как остальные друзья отмечали свои дни рождения и взрослели, Росс оставался вечно молодым — иначе как объяснить тот факт, что в 3-м, 4-м и 5-м сезонах ему все время 29 лет? Да и с датой дня рождения была путаница: то он говорит, что родился в декабре, то уверяет, что его день рождения 18 октября. Наверное, это просто сила Унаги сбивает его с толку!

5. Друзья практически никогда не смеются над шутками Чендлера

Сложно остаться равнодушным к шуткам Чендлера — большинство из них просто великолепны. И так считают все вокруг, кроме его друзей. Они практически никогда не смеются над его шутками, но этому есть логичное объяснение: вероятнее всего, создатели сериала не хотели разрывать ход действия постоянными смешками. Несправедливо, но что ж поделать.

4. Медсестра и агент Джоуи — одна и та же актриса

Помните агента Джо, эксцентричную дамочку по имени Эстель? Забавно, но эта же актриса играла акушерку, которая принимала роды у бывшей жены Росса в самом первом сезоне.

3. Необычный ракурс

В серии, когда Чендлер пытается открыть дверь в секретную кладовку Моники, нам показывают непривычный ракурс на квартиру — именно с этой стороны велась съемка и стояла съемочная группа, поэтому этот кадр чуть ли не уникальный.

2. Подставные платья

Помните серию, когда Моника решила примерить свадебное платье Эмили, а потом уговорила Фиби и Рэйчел составить ей компанию и тоже подыскать себе свадебные наряды? Все-таки в день свадьбы на Эмили было немного другое платье, да и платье, которое надела Рэйчел, хоть и очень похоже на ее собственное, но также отличается от того, в котором она сбежала от Барри в первом сезоне.

1. Кортни Кокс была беременна, когда снимали последний сезон сериала

Беременность Фиби в 3-м сезоне была придумана для того, чтобы скрыть беременность актрисы Лизы Кудроу. А вот когда в последнем сезоне забеременела Кортни Кокс, пришлось сложнее: по сюжету Моника и Чендлер не могут иметь собственных детей и усыновляют двойняшек. Актриса носила свободную одежду, но маскировка не всегда удавалась: в некоторых эпизодах животик заметен очень хорошо.

Фото на превью NBC

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