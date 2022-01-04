12 секретов Ренаты Литвиновой — иконы стиля, над которой время не властно

Рената Литвинова известна не только своими режиссерскими и актерскими работами, но и уникальным стилем одежды. Подбирая наряды и аксессуары, она умело балансирует на грани между ретрошиком и современной модой. И каждый образ знаменитости хочется подолгу рассматривать.

Мы в AdMe.ru решили раскрыть секрет неповторимого стиля Ренаты и для этого выделили приемы, к которым звезда обращается чаще всего.

Total black

Рената говорит: «Я фанат черного цвета и вижу в нем множество вариантов и оттенков. Он не отвлекает от главного — от того, кто им обладает». Сложно поспорить с этим утверждением, рассматривая ее ансамбли, состоящие из черных предметов одежды и аксессуаров. Но, как мы можем убедиться, красная помада также играет большую роль. С ее помощью образ total black никогда не выглядит скучно.

Бусы в несколько рядов

Облачаясь в черное, Рената порой делает яркий акцент с помощью нескольких рядов бус. Вероятно, она переняла эту идею у Коко Шанель. Так носила нити жемчуга легендарная французская женщина-модельер. К слову, украшение из перламутровых бусин способно впитывать свет и подчеркивать черты лица обладательницы, о чем Литвинова наверняка знает.

Классические костюмы

Нередко актриса прибегает и к строгому костюму. Сочетает она его с белоснежной рубашкой. Но очевидцам все равно не удается провести параллель с образом офисной леди, ведь Рената больше напоминает аристократку. Глядя на фотографии выше, что сделаны в 2010-х, мы можем убедиться: элегантная прическа, сдержанные аксессуары и неизменный акцент на губах делают свое дело.

Накинутый на плечи пиджак

Литвинова знает, что образ с классическим пиджаком заиграет новыми красками, если снять этот предмет одежды и просто накинуть на плечи. Такое решение выглядит эффектно и даже немного кокетливо. Создается впечатление, что пиджак накинул женщине на плечи таинственный незнакомец.

Никаких распущенных волос

Женственный стиль Ренаты распространяется и на прически. Как подобает леди, актриса не появляется на публике с распущенными волосами. Такой Литвинову можно увидеть разве что в фильмах да на снимках 1980-х годов. Знаменитость уже много лет зачесывает волосы назад и закалывает их на затылке. Сама она говорит: «Важный принцип красоты — всегда чистые волосы и какая-нибудь концепция на них».

«Холодная волна»

Укладку в стиле 30-х годов прошлого века под названием «холодная волна» можно считать визитной карточкой Литвиновой. Сделать такую же можно и самостоятельно. На прядь волос наносится гель, после чего ее фиксируют с двух сторон заколками-зажимами, создавая эффект волны. А затем остается только высушить волосы и снять заколки.

Шляпы и шляпки

Если внимательно рассмотреть одежду на снимках выше, напрашивается следующий вывод: похожие вещи найдутся в шкафах у многих женщин. Но при этом образы Литвиновой нельзя назвать обычными. Они ассоциируются с нарядами дам первой половины прошлого века. Такой эффект достигается за счет головных уборов. Рената умело пользуется этим приемом, чтобы выглядеть элегантнее.

Аксессуары в винтажном стиле

Как и головные уборы, грамотно подобранные аксессуары могут придать наряду особый шик. Чтобы создать образ в стиле ретро, необязательно составлять его сугубо из винтажных вещей, достаточно будет взять соответствующие аксессуары. Мы можем убедиться в этом, глядя на снимок выше. Если представить на месте сумочки в стиле 20-х годов прошлого века некий современный вариант, образ уже не будет играть такими красками.

Платок в сочетании с очками

С помощью платка также можно создать о себе впечатление как о даме высшего света, если завязать его под подбородком и дополнить солнцезащитными очками. Ведь в таком виде предпочитали ездить на автомобиле с откидным верхом аристократки в 1950-х годах, чтобы не испортить прическу. По словам самой Литвиновой, очки и платки «безраздельны».

Юбки миди

Литвинову редко можно увидеть в юбке длиной выше колена. Несмотря на то что звезда может похвастаться хорошей фигурой, она не стремится продемонстрировать окружающим свои длинные ноги. Рената остается верна образу интеллигентной дамы, потому отдает предпочтение юбкам длины миди.

Платья на века

Звезда умеет ценить добротные вещи и может на протяжении десятилетий снова и снова прибегать к любимым нарядам. К примеру, на фото выше мы можем увидеть платье, которое Литвинова сшила, когда была еще студенткой. Она отыскала в сундуке лоскутки разных тканей и соорудила из них наряд, который носит по сей день.

Одежда oversize

Ренате не чужда и современная мода на oversize. В одном из интервью знаменитость спросили, не боится ли она подобными вещами разрушить образ элегантной леди. На что она ответила, что безразмерные балахоны и пиджаки, напротив, подчеркивают женственность и хрупкость.

Сейчас Литвинова в свои 54 года охотно носит не только утонченные платья и костюмы, но и толстовки. При этом она нисколько не теряет своего шарма. Что еще раз подтверждает мудрость о том, что одежду красит человек.