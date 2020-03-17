12 секретов кино, о которых знает каждый режиссер, но ни за что не догадается зритель

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Создавая очередной шедевр киноискусства, режиссеры пускаются во все тяжкие. Но они, как и представители других профессий, часто сталкиваются с издержками своего ремесла. Чтобы явить миру новый фильм, им каждый раз приходится не только проходить огонь и воду, но и приспосабливаться к динамично меняющимся условиям индустрии.

Мы в AdMe.ru хотим разделить с вами дикий восторг от 12 неожиданных фактов из мира кино, которые могут ошеломить даже искушенного зрителя.

1. У злодеев не может быть гаджетов компании Apple

Американский режиссер Райан Джонсон, который совсем недавно снял триллер «Достать ножи», рассказал о любопытной детали в его фильме да и в киноиндустрии в целом, которая поможет зрителям сразу понять, кто из героев картины — отрицательный персонаж. Распознать злодея легко: у него в руках никогда не появится продукция Apple. Компания разрешает использовать свои гаджеты только при одном условии: техника должна быть у героя, который является положительным. Компания Apple в последнее время вышла в лидеры по продакт-плейсменту в голливудских фильмах. С 2012 года ее руководство потребовало от киностудий показывать iPhone и другие их продукты исключительно с положительной стороны.

2. Раньше от 3D-фильмов у зрителей чаще кружилась голова, чем сейчас

Сейчас при производстве фильмов в формате 3D создатели сознательно стараются избегать так называемого эффекта вылета. Это связано с тем, что наш мозг не понимает, что стереоскопическое изображение, которое он видит, — всего лишь иллюзия глубины пространства. Он пытается вести себя так, как если бы перед глазами были реальные физические объекты, и старается фокусироваться на объекте. Но в этом случае мозг лишь безуспешно усиливает напряжение на глазные мышцы. Результат — головокружение, головные боли и тошнота. Поэтому в последнее время создатели спецэффектов либо делают так, чтобы 3D-объекты пролетали очень быстро, чтобы мозг не успевал на них сфокусироваться, либо используют только мелкие частицы (пыль, пепел, снег), которые мозг воспринимает как шум и не пытается на них сосредоточиться.

3. Для интимных сцен актеры надевают специальное телесное белье

Актеры часто носят телесное белье во время съемок интимных сцен. Обычно оно бежевого оттенка. Существуют также искусственная грудь и ягодицы, которые впоследствии обрабатывают на компьютере. Кстати, когда нам демонстрируют актрису с обнаженной спиной, на самом деле она не голая топлес. Спереди ее грудь прикрыта специальными накладками.

4. Дети, которых снимают в хоррорах, не догадываются, о чем фильм

В большинстве случаев дети не подозревают, что снимаются в фильме ужасов. Съемки редко проходят в хронологическом порядке, и для ребенка будет затруднительно выстроить сцены в единую картинку. На самой площадке ничего пугающего нет: музыка и звуки добавляются уже на постпродакшене, а костюмы, маски, куклы и простетика в реальной жизни выглядят скорее весело, чем страшно. Когда дело доходит до сцен, где ребенку приходится взаимодействовать с кровью или чем-то действительно пугающим, это подается в виде игры. Дэнни Ллойд, сыгравший мальчика в знаменитом «Сиянии», даже не догадывался, что снимается в хорроре. Режиссер Стэнли Кубрик решил не рассказывать ему сюжет. Дэнни все время думал, что это была драма о семье, которая жила в отеле.

5. Трейлер фильма делает не кинокомпания, а рекламное агентство

Для того, чтобы создать 2-минутный трейлер для фильма, режиссеры обращаются за помощью в специализированную компанию. Казалось бы, гораздо проще и дешевле заставить создать 2-минутный ролик тех людей, которые снимали фильм. Но на самом деле все не так просто. Как правило, режиссеры знают, что они не очень хороши в маркетинге и понятия не имеют, каким образом упаковать фильм для определенной целевой аудитории. Поэтому решают не рисковать и обратиться к профессионалам.

6. Звук сломанных костей в триллерах — это хруст моркови и сельдерея

Когда звуковым редакторам нужен звук, максимально приближенный к звуку дробящихся костей, они ломают морковь и сельдерей. Поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть сцену жестокого и кровавого кино, подумайте о тех бедных овощах.

7. Сцены, в которых фигурируют зеркала, — одни из самых сложных

В сценах у зеркал съемка должна вестись под определенным углом, чтобы поймать человека и его отражение, но при этом скрыть камеру и свет. Например, во втором фильме о Терминаторе для наилучшего кадра решили использовать дублеров и куклы. В эпизоде, где героиня Линды Хэмилтон вынимает из головы Арнольда Шварценеггера микрочип, никакого зеркала нет: напротив камеры сидит Шварценеггер, у головы которого колдует дублер Линды. Сама актриса в этот момент на переднем плане орудует в голове куклы. Ловкость рук и никакого мошенничества.

8. Иногда режиссеры намеренно делают киноляпы

Во многих известных блокбастерах полно киноляпов. А некоторые из них кажутся до боли очевидными. Например, во время сцены на фондовой бирже в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Бэтмен входит в туннель средь бела дня, а потом выходит с другой стороны уже в полной темноте. Дело в том, что часто режиссеры знают о сюжетных дырах и делают их намеренно. При темном освещении Бэтмен выглядит эпичнее и эффектнее, чем при дневном свете. Для режиссера Кристофера Нолана этого достаточно для совершения ошибки. Кроме того, создатели фильма знают, что большинство зрителей будут слишком увлечены сюжетом и не заметят таких деталей.

9. Существует специальная компания, которая занимается поставкой снега для голливудских фильмов

Снег, который используют в голливудских фильмах, — искусственный. Почти во всех случаях его поставкой занимается специальная компания Snow Business. Фирма была основана в далеком 1983 году, и в ее «портфолио» около 200 различных видов снега. Настоящие осадки, в свою очередь, очень неудобны в процессе съемок, поскольку имеют свойство таять под камерами. Правда, в ряде фильмов съемки действительно велись на заснеженной местности. Например, в драме «Выживший», которая снималась на горнолыжном курорте в Канаде.

10. Если работники массовки будут смотреть в камеру, их могут уволить

Работникам массовки нельзя смотреть прямо в камеру: за это они даже рискуют быть уволенными. Кроме того, статисты, которые даже отдаленно похожи на главных героев, не получат много времени на экране. Также им не рекомендуется надевать белые вещи или одежду с яркими надписями, чтобы не затмевать основных персонажей.

11. В кино редко снимают настоящую еду

Часто еда, которая появляется в кино, на самом деле сделана из несъедобных материалов. Например, помните те блюда, которые можно было увидеть в большом зале в фильмах о Гарри Поттере? Еда была настоящей только в первом фильме. Тогда она постоянно портилась, следовательно, приходилось заменять ее снова и снова. Так что в последующих частях саги большая часть вкусностей, которую можно было наблюдать в большом зале Хогвартса, изготовлялась из смолы и пенопласта.

12. В фильмах со спецэффектами неслучайно используют именно зеленый фон

При создании спецэффектов режиссеры используют именно ярко-зеленый оттенок, поскольку в спектре он максимально далек от красной, оранжевой и желтой палитр, то есть основных цветов человеческого тела. Также он всегда будет заметно отличаться от любого предмета (одежды актера, его глаз, волос, аксессуаров).Такая уловка существенно сокращает процесс монтажа.

А вы видели в кино нечто такое, что невероятно поражает, но абсолютно непонятно, каким образом это снято?