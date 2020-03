12 секретов кино, о которых знает каждый режиссер, но ни за что не догадается зритель

1. У злодеев не может быть гаджетов компании Apple

2. Раньше от 3D-фильмов у зрителей чаще кружилась голова, чем сейчас

3. Для интимных сцен актеры надевают специальное телесное белье

4. Дети, которых снимают в хоррорах, не догадываются, о чем фильм

5. Трейлер фильма делает не кинокомпания, а рекламное агентство

6. Звук сломанных костей в триллерах — это хруст моркови и сельдерея

7. Сцены, в которых фигурируют зеркала, — одни из самых сложных

8. Иногда режиссеры намеренно делают киноляпы

9. Существует специальная компания, которая занимается поставкой снега для голливудских фильмов

10. Если работники массовки будут смотреть в камеру, их могут уволить

11. В кино редко снимают настоящую еду

12. В фильмах со спецэффектами неслучайно используют именно зеленый фон

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. Pictures