12 русских сериалов с небанальным сюжетом, от которых невозможно оторваться

15 2 95 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любимый досуг многих людей дома — просмотр сериалов. Мировой рынок предоставляет зрителю множество вариантов на любой вкус. Но и российский кинематограф не отстает, повышает свой уровень, и сейчас может составить достойную конкуренцию зарубежному сегменту. На некоторые российские сериалы даже выкупают права иностранные компании (Netflix в том числе).



Мы в AdMe.ru любим многосерийное кино и подготовили список достойных представителей индустрии.

Бессонница

Рейтинг IMDb — 6,8 В подпольном казино, где собираются самые влиятельные и богатые, раз в год проходит игра под названием «Бессонница». Богачи готовы на все, даже ставить свои миллионы на кон, если будет интересно. Игроки рискуют жизнью, но последний не уснувший и оставшийся в живых побеждает и получает вознаграждение.

Крепость Бадабер

Рейтинг IMDb — 7,7



Весной 1985 года советский разведчик Юрий Никитин получает задание проникнуть в пакистанскую крепость, чтобы узнать, есть ли там лагерь подготовки бойцов под руководством ЦРУ. После выполнения миссии он видит на территории крепости русских военнопленных, среди которых — сын его командира, уже несколько лет считавшийся пропавшим без вести. Главный герой решает остаться и спасти заключенных.

Прощай, любимая...

Рейтинг IMDb — 7,3



В парке находят тело 40-летней женщины. Уголовное дело не заводят, потому что органы уверены, что это естественная смерть. Но ее муж, банковский аналитик и бывший математик Сотников, уверен, что это не так. Он начинает свое расследование, в котором приходит к выводу, что его предположения были верны, и обнаруживает, что у нее был любовник.

Бывшие

Рейтинг IMDb — 7,4 Это тот самый случай, когда название не говорит само за себя. Но начнем по порядку: Яна, дочь богатых родителей, злоупотребляет запрещенными веществами. Она попадает в клинику, где привязывается к новому психологу-консультанту. Тот же понимает ее очень хорошо, так как сам в прошлом был зависимым. Ну, а вообще сериал в первую очередь о любви.

Лучше, чем люди

Рейтинг IMDb — 7,4 Роботы заменяют человека на сложных работах, становятся помощниками по дому, друзьями, любовниками — это не миф, а реальность в этом сериале. На дворе 2029 год, Россия, и роботы живут в этом мире почти наравне с человеком, оказываясь вовлеченными в семейные разборки, коррумпированные схемы и криминал. Иногда проявляя себя лучше, чем большинство людей. Сериал получился настолько аутентичным, что права на него выкупил сам Netflix.

Саранча

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0 Лере и Артему, как Ромео и Джульетте, не суждено было быть вместе. Но курортный роман превратился в нечто большее и поглотил своим пламенем дочку богатых родителей и талантливого поэта из провинции. Время идет, герои заводят семьи, но не могут прекратить свои отношения. Страсть выходит из-под контроля и приводит к плачевным событиям. В главных ролях — харизматичные Паулина Андреева и Петр Федоров.

Метод

Рейтинг IMDb — 7,4 Родион Меглин — опытный следователь со своим методом, который безошибочно позволяет вычислять и находить маньяков. К нему на практику попадает Есения — выпускница юрфака, движимая личными мотивами отомстить за убитую мать. Работа в команде оказывается для них сложным делом. Постепенно Есения сама начинает работать по методу Родиона, но теперь у нее возникает вопрос: а не стала ли она сумасшедшей?

Шторм

Рейтинг IMDb — 7,0 Сериал, где все герои отрицательные. В центре внимания — два друга-полицейских, один из которых берет взятку, чтоб спасти любимую женщину от болезни, а другой пытается это раскрыть. Каждый в какой-то момент принимает спорные решения, и клубок из событий запутывается все сильнее. Приятный звездный состав: Александр Робак, Анна Михалкова, Максим Лагашкин.

Беги!

Рейтинг IMDb — 7,0 Капитан полиции едет в командировку в колонию строгого режима, расположенную глубоко в тайге. По дороге он становится свидетелем побега заключенного и бросается в погоню. Следующие несколько дней — это водоворот из событий, догадок, людей и экшена. Большой плюс: в сериале всего 4 серии.

Вне игры

Рейтинг IMDb — 7,1 Любовь к футболу — вот что связывает разных героев этого сериала. Но совершенно не обязательно быть футбольным болельщиком, чтобы его смотреть. Помимо ярко освещенных проблем российского футбола, здесь много шуток, фактурных персонажей и курьезных ситуаций.

Звоните Ди Каприо!

Рейтинг IMDb — 6,8

История про молодого успешного актера Егора Румянцева, который случайно узнает, что у него ВИЧ. И с этого момента жизнь всех близких и знакомых героя переплетается в сложный, удивительный узел. Сериал про поступки, каждый из которых имеет свои последствия. Смотреть, чувствовать, делать выводы.

Обычная женщина

Рейтинг IMDb — 7,5 Казалось бы, чем еще можно удивить зрителя? Например, историей про обычную 39-летнюю женщину, с мужем, дочками, беременную третьим ребенком, которая, помимо цветочного бизнеса, занимается... сутенерством. Очень жизненная история, которая иногда лихо закручивается.