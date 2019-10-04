12 русских фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью

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Времена, когда словосочетание «российский кинематограф» вызывало грустную улыбку, постепенно уходят в прошлое, и, к счастью, с каждым годом появляется все больше качественных сериалов и фильмов. Эта осень не станет исключением: нас ждет сразу несколько интересных киноновинок, которые легко влюбят в себя даже самых скептически настроенных к русскому кино зрителей.

AdMe.ru собрал вместе 6 новых русских сериалов и 6 фильмов, на которые определенно стоит обратить внимание. В конце статьи мы приготовили бонус и расскажем о самом ожидаемом продолжении этой осени.

Учителя

Новый сериал от создателя «Полицейского с Рублевки» Ильи Кулика повествует о жизни двух сестер-учительниц, чей отец работает замминистра образования. Мария — скромница и идеалистка, Татьяна — ее полная противоположность, тусовщица и сорвиголова. Роль влиятельного отца исполнил Владимир Вдовиченко, а его дочерей сыграли Анна Котова-Дерябина и Ирина Старшенбаум. Получилась неплохая и довольно душевная социальная драма с интересными диалогами, затрагивающая многие проблемы современного образования и общества. Когда: с 22 августа, «ТНТ-PREMIER»

Шторм

Один из самых ярких современных режиссеров Борис Хлебников (фильмы «Аритмия» и «Сердце мира», сериал «Обычная женщина») снял 8-серийную историю о чести и долге. Два друга, работающие в правоохранительных органах, сталкиваются в «битве умов» на фоне трагически разворачивающихся обстоятельств: жена одного из героев смертельно больна, и, чтобы ее спасти, муж решается пойти на должностное преступление. В этой истории нет героя в прямом смысле этого слова — зритель самостоятельно делает выводы, наблюдая за непростыми ситуациями. Звездный состав сериала добавляет жирный плюс: здесь сыграли Александр Робак, Анна Михалкова, Максим Лагашкин, Дарья Жовнер и други талантливые актеры. Когда: с 5 сентября, онлайн-кинотеатр START

Триада

Толя никак не может решить, кого он любит больше: любовницу или свою жену. Послушав вредный совет своего друга и переспав с танцовщицей клуба, он вскоре понимает, что его проблемы куда серьезнее, ведь все три женщины от него забеременели. В надежде стать хорошим отцом Толя отказывается выбирать и предлагает женщинам жить вчетвером. За сценарий сериала отвечает Дарья Грацевич («Измены», «Интерны»), а в число продюсеров входит Семен Слепаков. Актерский состав тоже не подкачал: роли исполнили Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова и Александр Пташенчук. Во время премьеры на фестивале «Пилот» «Триада» сорвала бурные овации: кажется, любовь зрителей этой нетривиальной истории обеспечена. Когда: с 30 сентября, телеканал «ТНТ»

Триггер

В центре повествования история психолога, который использует в своей работе неординарные методы терапии. Артем умен, остроумен, очарователен и успешен. Но однажды налаженный метод работы дает сбой и один из пациентов совершает суицид. Главную роль исполнил Максим Матвеев. Мировая премьера пилотной серии состоялась еще осенью 2018 года на выставке MIPCOM в Каннах: проект заинтересовал американские студии, и, возможно, на его основе будет снят ремейк. Ждем премьеры с нетерпением: кажется, это шоу имеет все шансы стать одним из главных хитов осени. Когда: осень 2019 года, «Первый канал»

Эпидемия

Масштабная экранизация книги Яны Вагнер «Вонгозеро» объединит в себе фантастическую и семейную драму и расскажет об истории, разворачивающейся на фоне страшной эпидемии в Москве. Город начинает постепенно вымирать, и главный герой Сергей приезжает забрать свою бывшую жену и сына. Вместе с некоторыми другими попутчиками они пытаются выжить и отправляются в опасное путешествие на Север. Интригующий и необычный сюжет вместе с сильным актерским составом (главные роли исполнят Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Марьяна Спивак) заставляют с нетерпением ждать этой премьеры. Кстати, сериал был участником смотра CanneSeries, где получил специальный диплом. Когда: ноябрь 2019 года, «ТНТ-PREMIER»

Зулейха открывает глаза

Еще одна экранизация в нашем списке: на этот раз история, описанная в бестселлере Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». 8-серийный фильм расскажет о жизни татарской крестьянки, на чью долю выпало множество непростых испытаний и жизненных неурядиц. Автор книги поделилась, что осталась под большим впечатлением от как минимум первых серий экранизации. Главную роль в сериале сыграла Чулпан Хаматова — именно эту актрису когда-то мечтала увидеть Яхина в роли Зулейхи. Когда: осень 2019 года, «Россия»

Троица

Марго — красивая молодая женщина. Она преподает в университете и заводит роман со своим студентом, но вскоре признается во всем мужу. Супруги хотят дать отношениям шанс и обращаются к модному психологу, который своими нетривиальными советами попытается решить этот любовний треугольник. Или же все станет еще сложнее? Эта картина должна прийтись по вкусу тем, кто любит истории об отношениях. Здесь также можно увидеть множество ярких визуальных метафор, операторская работа также обещает быть довольно качественной. Ждем премьеру! Когда: с 24 октября

Сторож

В своем новом фильме Юрий Быков решил обратить внимание не на пороки общества, а скорее на пороки, скрывающиеся внутри человека. Главный герой (его сыграл сам режиссер) работает сторожем заброшенного санатория, в который внезапно приезжает довольно странная пара. Каждый из них оказался в этом месте неспроста, каждому есть что скрывать. Это камерная драма, которую выдает фирменный почерк режиссера. В то же время фильм открывает с новой стороны самого Быкова. Когда: с 24 октября

Верность

Еще один фильм об отношениях, заслуживающий внимания зрителей, — откровенная драма Нигины Сайфуллаевой «Верность». Лена — талантливая акушер-гинеколог, ее муж Сережа — артист драмтеатра. Девушка начинает подозревать своего мужа в измене, с горя напивается и изменяет сама. А дальше все запутывается еще сильнее. Фильм успели показать на «Кинотавре» и даже называли его фаворитом: зрители отметили отличные диалоги и мастерский подход к съемке откровенных сцен, не вызывающих чувства стыда у зрителя. Главные роли в фильме исполнили Александр Паль и Евгения Громова. Когда: с 31 октября

Француз

Ностальгическая черно-белая картина Андрея Смирнова окунет зрителя в конец 50-х и расскажет историю французского студента, который приехал на стажировку в МГУ и познакомился с балериной Большого театра. Но учеба вовсе не единственная цель студента: он ищет своего отца, арестованного в 30-е годы. Производство картины шло долго: первые наброски сценария были сделаны еще в 2012 году, затем обанкротился банк, на счете которого находились средства для съемок картины. Но потраченные усилия того стоили: критики хвалят актерскую игру и мастерство постановщика. Когда: с 31 октября

Давай разведемся!

Мария — успешный гинеколог, от которой внезапно уходит муж. Все идет кувырком и на работе, и дома, но, не имеющая привычки проигрывать, героиня так просто не сломается под грузом свалившихся проблем. Картина, ставшая режиссерским дебютом Анны Пармас, получила звание «Лучший фильм» по мнению зрителей на «Кинотавре» и сорвала долгие овации после премьеры. Получилась легкая, ненавязчивая и неглупая картина, ради которой стоит сходить в кино угрюмым осенним вечером. Когда: с 21 ноября

Конец сезона

В центре сюжета три сестры. Из-за работы отца семья часто переезжала с места на место, а теперь обосновалась в небольшом прибалтийском городке. У каждой из них свои цели и мечты, но объединяет их одно — желание вырваться из провинции в мегаполис. Режиссер картины Константин Худяков рассказал, что в основе истории лежит «борьба между тяжелым прошлым, настоящим и желанием светлого будущего». Зрители тепло приняли картину на кинофестивале «Окно в Европу» и отметили живую и теплую историю, а также достойные актерские работы: главные роли исполнили Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Анна Чиповская и Евгений Цыганов. Когда: с 28 ноября

Бонус: продолжение сериала «Метод»

Продолжению одного из самых успешных и качественно снятых российских сериалов однозначно быть, но вот сам сюжет и дата выхода пока что держатся в секрете. Вернется ли Родион Меглин в сериал или нет — также доподлинно неизвестно. Завязка следующая: со смерти Меглина прошел год, а Есеня все еще не может пережить утрату. У нее есть муж, дочь и семейный уют, но внезапная серия таинственных убийств заставляет девушку вернуться на службу. Говорят, что продюсеры все-таки воскресят главного героя: якобы сердце Меглина смещено ближе к желудку и нож не повредил жизненно важный орган. Правда это или нет — узнаем совсем скоро: по слухам, сериал вернется на экраны уже этой осенью. Когда: осень 2019 года, «Первый канал»

Премьеру какого российского фильма или сериала вы ждете больше всего? Поделитесь в комментариях.