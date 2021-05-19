12 российских звезд, которые сумели раскрыть свой талант на Западе

Иногда амбиции российских актеров, режиссеров и других творческих людей простираются дальше, чем успех и востребованность на родине. Звездам хочется попробовать свои силы за границей, обменяться опытом с коллегами, показать талант и покорить западных зрителей. И им это удается.

Мы в AdMe.ru с удовольствием узнали, кто из наших любимых знаменитостей прославился за рубежом и как именно они это сделали.

Константин Хабенский

Константин Хабенский сыграл несколько ролей в иностранных фильмах со звездами первой величины: Гэри Олдменом, Колином Фертом, Брэдом Питтом, Джудом Лоу. Например, в фильме «Шпион, выйди вон!» он исполнил роль советского дипломата, в фильме «Черное море» — искателя сокровищ с неоднозначным характером. Режиссер «Черного моря» Кевин Макдональд отмечал, что он был счастлив работать с талантливыми российскими актерами (вместе с Хабенским в фильме снимались Григорий Добрыгин и Сергей Векслер).

Григорий Добрыгин

Молодой актер Григорий Добрыгин знаком российским зрителям по новогоднему блокбастеру «Черная молния» и триллеру «Как я провел этим летом». За роль в последнем Добрыгин получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Почетная награда позволила актеру попробовать свои силы на Западе: Добрыгин получил роль в «Самом опасном человеке» Антона Корбейна. Его также можно увидеть во франко-британском триллере «Такой же предатель, как и мы», где актер составил компанию Наоми Харрис и Юэну Макгрегору.

Наташа Поли

Наташа Поли — это псевдоним российской модели Натальи Полевщиковой. Талантливая девушка из Перми покорила мировые подиумы своей походкой и теперь ее считают одной их самых востребованных мировых моделей. Наташа участвует в показах многих знаменитых домов моды, среди них Versace, Balmain, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel.

Юрий Колокольников

Актер, который стал известен после фильма «В августе 44-го», развивал свою карьеру в России, но участвовал в кастингах на роли в иностранных фильмах. Он был единственным из российских актеров, кого заметили менеджеры сериала «Игра престолов». Юрий снялся в роли Стира и долгое время был вынужден скрывать этот факт, чтобы не нарушать условия контракта. Позже актер сыграл роли в фильме «Перевозчик», а также боевике «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером.

Олег Штефанко

Олег Штефанко — советский и российский актер, который сыграл русского суперагента в фильме Роберта Де Ниро «Ложное искушение». Его партнерами по фильму стали Мэтт Деймон, Анджелина Джоли, Алек Болдуин. Актер вспоминал, что после первых проб ждал этой роли 4 года. После такого успеха его стали приглашать к участию и в других американских фильмах и сериалах.

Саша Лусс

Модель родом из Магадана успела наделать немало шума на Западе: она не только стала известной в модельном бизнесе, но и прекрасно зарекомендовала себя в кино. Впервые на экране она появилась в роли космической принцессы в фильме «Валериан и город тысячи планет», снятом Люком Бессоном. Режиссеру понравилось работать с Сашей, и он снова пригласил ее принять участие в своем проекте — она сыграла главную роль в боевике «Анна».

Сергей Бодров — старший

Сергей Бодров — старший живет в США, но продолжает приезжать и сотрудничать с российскими актерами, сценаристами. Сразу после переезда он писал сценарии, а затем стал снимать фильмы, которые получили известность на Западе и в России. Среди них ленты «Тот, кто влюблен», «Восток-Запад», «Монгол», «Медвежий поцелуй», «Кочевник».

Анна Вьялицына

Российская модель Анна Вьялицына известна на западе под псевдонимом Anne V. Красивую девушку со славянской внешностью заметили в Санкт-Петербурге, и она начала свою карьеру на Западе. Анна работала практически со всеми известными брендами, среди которых Alexander McQueen, Calvin Klein, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Fendi, Givenchy, Gucci, Chloé, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Max Mara. Ее фото регулярно появляются в журналах Vogue, ELLE, Glamour. Ей удалось войти в так называемую «группу трех V» (по начальным буквам фамилий самых успешных российских моделей): Наталья Водянова, Анна Вьялицына и Евгения Володина.

Олег Меньшиков

Опыт работы в иностранных проектах Олега Меньшикова начался со сцены лондонского театра, где он сыграл в дуэте со знаменитой английской актрисой Ванессой Редгрейв спектакль о Сергее Есенине. За эту работу он получил престижную премию Лоренса Оливье от Лондонского театрального сообщества. Позже на его счету появились и другие работы на сценах иностранных театров. В 2003 году внимательные зрители могли заметить любимого актера в английском сериале «Главный подозреваемый» в эпизоде «Последний свидетель».

Алексей Серебряков

Алексей Серебряков участвовал во многих иностранных проектах, например в фильмах «Холодная игра» (США, Польша), «Spagat» (Швейцария). В 2021 году на экраны вышел фильм «Никто», где актер снялся вместе с Конни Нильсен и Кристофером Ллойдом.

Саша Пивоварова

Москвичка Саша Пивоварова — одна из самых востребованных моделей в мире. Более всего она известна как единственная модель, участвовавшая в рекламной кампании Prada 6 сезонов подряд. Ее называют «инопланетянкой» за нестандартную внешность: лицо треугольной формы, миндалевидные глаза.

Равшана Куркова

Самым известным иностранным проектом, в котором снялась Равшана Куркова, стал голливудский боевик «Последний бросок» («Lazarat»). В нем снялись многие российские актеры, но фильм получил негативные оценки критиков и низкий рейтинг. А в русско-сербском сериале «Балканский рубеж» актриса сыграла Веру, снайпера узбекского происхождения.