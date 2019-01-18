12 российских актеров, которые не вписываются в стандарты красоты, но от этого только выигрывают

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Кинематограф — это особый мир. Любовь в нем должна быть всепоглощающей, пейзажи — захватывающими дух, жизнь — полной неожиданностей и потрясений, а главные герои — обладать безупречной внешностью. Многие актеры действительно считаются эталонами красоты, однако даже самое привлекательное лицо и идеальная фигура вовсе не являются гарантами успеха и пропуском в мир кино.

Мы в AdMe.ru считаем, что главное в актерской профессии, да и не только в ней, — это талант и харизма, а эффектная внешность — лишь приятное дополнение к ним. Люди из этой подборки — отличное тому подтверждение.

Ирина Горбачева

В своих интервью Ирина неоднократно признавалась, что всегда скептически относилась к своей внешности и считала себя «неформатом», а в детстве комплексовала из-за высокого роста. Все это не помешало ей собрать более 1,5 млн подписчиков в Instagram, а роль в фильме «Аритмия» принесла актрисе всенародную любовь и несколько кинопремий. Среди других заметных работ Горбачевой — фильм «История одного назначения», где она сыграла Софью Константиновну Толстую.

Алексей Серебряков

В послужном списке Алексея Серебрякова более 100 работ, в том числе в популярных сериалах «Бандитский Петербург» и «Метод», фильмах «Жмурки», «Глянец», «Левиафан» и многих других. Серебрякова сложно представить в роли героя-любовника или романтичного юноши — в первую очередь из-за брутальной внешности, однако в немалой степени благодаря ей за ним закрепилась репутация актера, способного сыграть самых неоднозначных и противоречивых персонажей.

Анна Михалкова

Внешность Анны Михалковой никогда не давала покоя злопыхателям: то ее обвиняют в излишней полноте, то заявляют, что, похудев, она лишилась индивидуальности. Впрочем, сама актриса говорит, что никогда не стеснялась своей неидеальности, а все нелестные комментарии в свой адрес привыкла пропускать мимо ушей. Одна из последних работ Анны — роль матери семейства, ведущей двойную жизнь, в сериале «Обычная женщина», который был признан одним из лучших российских сериалов прошлого года.

Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков стал широко известным уже в зрелом возрасте, после выхода фильмов «Брат» и «Брат-2», которые принесли ему поистине всенародную любовь. Благодаря нестандартной и запоминающейся внешности за актером прочно закрепилось амплуа чудака и злодея, однако в его репертуаре немало исторических и драматических ролей, например роль настоятеля монастыря в фильме «Остров» Павла Лунгина или Генриха Гиммлера в киноленте «Рай» Андрона Кончаловского. Одно ясно точно: без Виктора Сухорукова российский кинематограф был бы совсем не тем.

Валентина Мазунина

Валентина Мазунина покорила зрителей своей ролью в ситкоме «Реальные пацаны», где она сыграла боевую и слегка хамоватую девушку Валю, а впоследствии закрепила свой успех в комедии «Горько». Актриса не обладает непременными атрибутами глянцевой красотки, такими как кукольное лицо и модельная фигура, однако харизмы и обаяния ей точно не занимать.

Евгений Кулик

Евгений Кулик — настоящий мастер самоиронии. В скетчах, которые актер выкладывает в своем Instagram (к слову, там целых 3,8 млн подписчиков), он нередко проходится по поводу своего лишнего веса. В недавней комедии «Я худею» Евгений также сыграл пухлого парня, который помогает главной героине обрести настоящую любовь и веру в себя.

Яна Троянова

После суперпопулярного сериала «Ольга» за Трояновой прочно закрепилась слава народной актрисы. До сериала Яна снялась в нескольких фильмах своего супруга, известного режиссера Василия Сигарева. Съемки в кинолентах «Волчок» и «Кококо» принесли артистке премию «Кинотавр» за лучшую женскую роль.

Александр Паль

Творческий путь Александра Паля в большом кино начался с роли быдловатого брата жениха в комедии «Горько». С тех пор к нему прикрепилось амплуа гопника, что, впрочем, не помешало актеру получить премию «Кинотавр» за роль в фильме «Тряпичный союз» и звание одного из самых перспективных актеров России.

Мария Шалаева

Хрупкая блондинка Мария Шалаева — одна из главных звезд российского независимого кино, причем во многом благодаря своей необычной внешности. Известность ей принесла главная роль в фильме «Русалка» Анны Меликян. За нею последовали роли в независимых фильмах «Нирвана» и «Я буду рядом», а также участие в сериалах «Озабоченные» (телеканал ТНТ) и «Красные браслеты» (Первый канал). Сейчас Мария продолжает сниматься в кино и пробует себя в роли режиссера.

Евгений Миронов

Внешность Евгения Миронова многие называют стандартной и не слишком запоминающейся. Однако это не недостаток, а преимущество: кажется, что на свете просто не существует персонажа, в которого не смог бы перевоплотиться этот талантливый и по-настоящему выдающийся актер. Он играл и князя Мышкина из романа «Идиот» Ф. М. Достоевского, и самого Достоевского, и Алексея Леонова в фильме «Время первых», и мечтателя Конька в ленте «Космос как предчувствие». Этот список можно продолжать до бесконечности.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская постоянно находится под пристальным вниманием публики: только ленивый не обсудил ее широко расставленные глаза и шрамы на лице, а по поводу ее возможной ринопластики в сети развернулись настоящие баталии. Мы же твердо знаем, что Елизавета — красавица и по-настоящему талантливая актриса и звездный папа тут совершенно ни при чем.

Сергей Бурунов

Глядя на Сергея Бурунова, легко представляешь его в роли своего соседа по лестничной клетке где-нибудь в спальном районе. И именно за это его просто обожают зрители. Помимо ролей в кино и на телевидении Бурунов является весьма востребованным актером дубляжа, например он более 10 лет озвучивал на русском фильмы с Леонардо Ди Каприо.