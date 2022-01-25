12 российских актеров и актрис, которые легко померяются крутостью с голливудскими звездами

Мы привыкли к тому, что российские звезды «варятся в своем соку» и популярны лишь в нашей стране, а в зарубежные проекты их приглашают редко. Но в последнее время ситуация меняется: мы все чаще видим молодых отечественных актеров в фильмах и сериалах и с гордостью осознаем: а наши-то ого-го, ничем не уступают голливудским знаменитостям.

Мы в AdMe.ru считаем кино магическим средством прожить сто жизней одновременно, сопереживая героям. И вот именно те отечественные актеры, которым веришь безоговорочно, за какую бы роль они ни взялись.

Юра Борисов

В неполные 30 лет за плечами Юpы Бориcова 11-летняя кинокарьера и множество ролей в сериалах и фильмах, таких как «Бык», «У каждого своя война», «Союз спасения», «Серебряные коньки» и «Калашников». В 2020 году он стал актером года по версии журнала GQ, а в 2021-м получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. За свою недавнюю работу в фильме «Купе номер 6» актер был номинирован на приз Европейской киноакадемии, которую называют «европейским „Оскаром“», а сам фильм получил Гран-при в Каннах и вошел в шорт-лист американской премии «Оскар».

Александр Кузнецов

Александр Кузнецов известен по ролям в сериалах «Бихэппи» и «Содержанки», а также фильмах «Скиф», «Лето» и «Кислота». Сейчас актер снимается в фильме «Фантастические твари: секреты Дамблдора», который выйдет в апреле 2022 года. Партнерами Кузнецова стали Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Мадс Миккельсен. Это не первый иностранный проект Александра — он уже снимался вместе с Луи Гаррелем во франко-бельгийском фильме «Мой легионер», а также в датском сериале «Камикадзе». Он также является фронтменом музыкальной группы Space Punk Industry.

Юлия Снигирь

Бывшая учительница английского и кандидат в мастера спорта по шахматам Юлия Снигирь — одна из немногих российских актрис, которая успешно строит карьеру и на родине, и за границей. В России она снималась в таких фильмах, как «Обитаемый остров» и «Распутин», сыграла главную роль в сериале «Великая», а вскоре мы увидим ее в роли Маргариты в ленте «Воланд». За рубежом она составила компанию Брюсу Уиллису в пятом «Крепком орешке» и Джуду Лоу в сериале «Новый папа» — в последнем она сыграла отчаявшуюся мать, ухаживающую за своим безнадежно больным ребенком.

Юлия Пересильд

В мае 2020 года в NASA заявили о том, что Том Круз собирается отправиться в космос для съемок нового фильма. Однако войти в историю как первому актеру, сыгравшему свою роль на борту космической станции, ему не удалось: это место заняла известная российская актриса Юлия Пересильд. 5 октября, после долгой и непростой подготовки, она и режиссер Клим Шипенко стартовали с космодрома «Байконур» на корабле «Союз МС-19», пристыковались к МКС и провели в космосе 12 дней, снимая кадры для будущего фильма «Вызов».

Милош Бикович

Вообще-то Милош Бикович из Сербии, и уже подростком вел шоу на местном телевидении. Но после знакомства с Никитой Михалковым, который пригласил его в свою картину «Солнечный удар», началась российская кинокарьера актера. Он снялся в таких известных фильмах, как «Духless-2», «Лед» и «Балканский рубеж», а лента «Холоп», где он сыграл главную роль, собрала в прокате рекордные ₽ 3 млрд. В 2021 году Бикович получил российское гражданство.

Стася Милославская

Популярность Стасе Милославской принесли роли в фильмах «Бык», «На острие», «Стрельцов», «Огонь» и «Рашн Юг». А на днях актриса поделилась свидетельством крупного международного успеха: она опубликовала в Instagram трейлер нового многосерийного боевика стриминговой платформы Netflix «С холода» (From the Cold), в котором сыграла одну из ролей. Также девушка встречается с известным актером Александром Петровым: в мае он снял для любимой короткометражку «Стася, я люблю тебя!».

Софья Лебедева

Софья дебютировала в полнометражном кино в 2015 году, сыграв Лизу Бричкину в картине «А зори здесь тихие», а всего 3 года спустя уже снималась в британском сериале «МакМафия» вместе с Джеймсом Нортоном и Дэвидом Стрэтэйрном. Она также сыграла одну из ролей в американском сериале «Тетрис». Софья активно работает и в российских проектах — например, она сыграла одну из главных ролей в сериале «Последний министр».

Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум в киноиндустрии не новичок: они снималась в сериалах «Переезд», «Крыша мира» и фильмах «Т-34» и «Лето». Но широкую известность ей принесла роль главной героини Юли Лебедевой в ленте «Притяжение» Федора Бондарчука, который вышел в прокат не только в России, где собрал ₽ 1 млрд, но и еще в 74 странах мира.

Виктория Мирошниченко

Виктория Мирошниченко лишь недавно окончила ГИТИС, но уже успела получить признание благодаря роли девушки-фронтовички в драме Кантемира Балагова «Дылда». Фильм был признан лучшим фильмом на иностранном языке по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» и завоевал множество призов, а сама актриса была номинирована на премию Европейской киноакадемии и получила премию «Ника» за лучшую женскую роль.

Роман Васильев

Высокий брюнет с эффектной внешностью, Роман Васильев успел засветиться и в российских, и в иностранных проектах: на родине он снялся в научно-фантастическом сериале «Лучше, чем люди», купленном Netflix, мелодраме «Девочки не сдаются» и ленте «Лебединое озеро», а в США — в детективе «Алиенист», где работал вместе с Дакотой Фэннинг и Люком Эвансом. А недавно стало известно, что Васильев выбран на роль Алексея Вронского в новой ленте Netflix «Анна K», современном прочтении романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главные роли в картине также исполнят Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко и Татьяна Догилева.

Виктория Агалакова

Виктория Агалакова активно снимается в сериалах: у нее на счету работы в сериалах «Дыши со мной», «Великая» и «Наживка для ангела». А в сериалах «Невеста» и «Озеро мертвых: русалка» она сыграла главные роли. Но по-настоящему узнаваемой ее сделал сериал «Эпидемия», купленный Netflix и вошедший в его топ-10 лучших иностранных сериалов 2020 года.

Маргарита Левиева

Маргарита Левиева родом из Санкт-Петербурга. Выступала в российской сборной по художественной гимнастике, а затем вместе с семьей эмигрировала в США, где сделала успешную кинокарьеру: она снималась в сериалах «Исчезнувшая» и «Месть», а также в фильмах «Шум» с Тимом Роббинсом, «Бабник» с Эштоном Кутчером и фильме «Линкольн для адвоката» с Мэттью Макконахи.

Бонус № 1: актер Данила Якушев — вылитый Райан Гослинг

Актер Данила Якушев поучаствовал в более чем 100 проектах, среди которых драма «Звоните Ди Каприо!» и фильм «Триггер». Также он снялся в интерактивном сериале «Digital доктор», где зритель сам выбирает линию развития сюжета. Сейчас в производстве находятся еще 5 картин, в 3 из которых у «русского Райана Гослинга», как называют его в сети, главная роль. Помимо актерства, Якушев увлечен деревообработкой и демонстрацией фокусов.

Бонус № 2: Данила Козловский

Актер, режиссер, продюсер и сценарист Данила Козловский — на пике славы. Мало кто помнит, что все началось с сериала «Простые истины», где больше 20 лет назад он появился в роли пухлощекого хулиганистого шестиклассника Дениса Селиверстова. Среди его недавних актерских работ — роль вещего Олега в 6-м сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги».