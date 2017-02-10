12 романтических комедий для легких и уютных выходных

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Для тех, кто уже запланировал ленивые и уютные выходные, AdMe.ru подготовил 12 легких романтических комедий, которые зарядят позитивом и помогут забыть обо всех проблемах.

The F Word

В главных ролях: Дэниел Рэдклифф, Зои Казан, Меган Парк, Адам Драйвер Уоллес и Шантри встретились на вечеринке и сразу поняли, что они родственные души. Молодые люди продолжили общение, и все шло так гладко, как вдруг выяснилось: у Шантри уже есть парень. Легкий юмор, добрый фильм о чувствах, знакомых каждому из нас. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,5; IMDb — 6,8

Two Night Stand

В главных ролях: Майлз Теллер, Анали Типтон, Джессика Зор, Скотт Мескади Из-за жуткого снежного шторма девушка осталась дома у парня на целый день. Так погодный катаклизм обернулся отличным поводом узнать друг друга получше. Фильм получился камерный, не слишком шаблонный, с забавными диалогами и милой историей любви. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,5; IMDb — 6,4

Something’s Gotta Give

В главных ролях: Джек Николсон, Дайан Китон, Киану Ривз, Фрэнсис Макдорманд, Аманда Пит У Гарри случился сердечный приступ прямо в доме Эрики — матери его юной любовницы. Как и молодой врач, приехавший оказать помощь, Гарри влюбляется в Эрику. Тут-то и начинается настоящая круговерть эмоций, страстей и противоречий. В этом любовном многоугольнике нет абсолютно никаких правил и ограничений. Замечательная комедия положений с потрясающим актерским составом. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,2; IMDb — 6,7

Un moment d’égarement

В главных ролях: Венсан Кассель, Франсуа Клюзе, Лола Ле Ланн, Алис Исааз Двое закадычных друзей отправляются в отпуск со своими юными дочерями. Там-то прелестная 18-летняя девушка и влюбляется в 42-летнего мужчину. Все бы ничего, если бы отцом красотки не оказался... лучший друг, который грозится пристрелить любого недостойного ухажера дочурки. Смешаем солнце, море, любовь, страсть и французский юмор — и получим отличный коктейль для приятного отдыха у экрана. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,2; IMDb — 6,3

Maggie’s Plan

В главных ролях: Грета Гервиг, Итан Хоук, Джулианна Мур, Билл Хейдер Мэгги выходит замуж за Джона — антрополога, ранее жившего в несчастливом браке с Жоржеттой. Вроде бы все складывается хорошо, но скоро Мэгги начинает чувствовать себя несчастной, и тут у нее появляется план, как все исправить. Комичная и романтичная кинолента о любви слишком умных людей. Бонус — изящный и тонкий юмор. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,1; IMDb — 6,3

Hello, My Name Is Doris

В главных ролях: Салли Филд, Норма Майклс, Стивен Рут, Венди Маклендон-Кови Дорис — обычный офисный работник, ей уже больше 60 лет, и недавно она потеряла маму. Она ходит на семинары по самопомощи и мотивации, а по дороге на работу зачитывается любовными романами. Вскоре совершенно неожиданно для самой себя Дорис по уши влюбляется в коллегу по работе, который вдвое моложе ее. Очень позитивный фильм о том, что в этом мире возможно все. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,5; IMDb — 6,7

Man Up

В главных ролях: Лэйк Белл, Саймон Пегг, Рори Киннер, Оливия Уильямс Нэнси 34 года, она обычная девушка, которая уже отчаялась найти счастье в личной жизни. Но однажды судьба подкидывает ей сюрприз, и Нэнси оказывается на свидании вслепую с мужчиной, имеющим все шансы стать «тем самым» для нее. Вот только одна проблема: Нэнси выдает себя за другую женщину. Время за просмотром этого фильма пролетает незаметно. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,5; IMDb — 6,8

Before We Go

В главных ролях: Крис Эванс, Элис Ив, Мария Брейман, Эмма Фитцпатрик Волею случая эти двое провели вместе ночь. Всего на одну ночь они будто выпадают из реальности, чтобы взглянуть на свою жизнь под другим углом. Никаких пошлостей, только милая история, которая не оставит зрителя равнодушным. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,2; IMDb — 7,0

Un peu, beaucoup, aveuglément!

В главных ролях: Мелани Бернье, Кловис Корнийяк, Лилу Фогли, Филипп Дюкен Он — изобретатель головоломок, которому для сосредоточенной работы нужна тишина. Она — превосходная пианистка, которая не может жить без музыки и часами готовится к важному конкурсу. И как эти двое уживаются вместе? Эта легкая и веселая французская комедия о том, как важно научиться понимать другого человека и то, чем живет его мир. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,6; IMDb — 6,4

La délicatesse

В главных ролях: Одри Тоту, Франсуа Дамиенс, Бруно Тодескини, Мелани Бернье Красотка Натали имела неосторожность поцеловать своего коллегу Маркуса. Просто так, без особой причины. Но теперь парень не может думать ни о ком, кроме Натали. Он готов на многое, чтобы завоевать ее сердце. Трогательный, милый, искренний и чудаковатый — фильм, который определенно скрасит ваш вечер. Рейтинг на «Кинопоиске» — 7,1; IMDb — 6,6

I Give It a Year

В главных ролях: Роуз Бирн, Рейф Сполл, Анна Фэрис, Саймон Бейкер Остроумный фильм о самых разных проблемах, с которыми сталкиваются молодожены в первый год совместной жизни. История картины лишний раз доказывает, что любовь — это клей, без которого развалится любой союз, и не стоит тратить время на отношения, в которых мы не чувствуем себя счастливыми. Подана эта идея живо и с легким юмором. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,0; IMDb — 5,7

Why Him?

В главных ролях: Брайан Крэнстон, Джеймс Франко, Зои Дойч, Меган Маллалли В фильме рассказывается история о том, как богатый и простодушный парень пытается завоевать любовь отца своей девушки. Но получается это у него с большим трудом, ведь он совсем лишен комплексов и словесных фильтров. Здесь не так уж много романтики, но зато есть куча неловких ситуаций, шуток и щепотка доброты. Рейтинг на «Кинопоиске» — 6,7; IMDb — 6,6