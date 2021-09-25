12 ролей знаменитых актеров и актрис, которые мы все дружно проморгали

Часто мы смотрим фильмы, приглядываемся к лицам и все пытаемся угадать, где же еще видели этого актера. Голливудские звезды первой величины иногда скрываются в неприметных ролях, и об их участии нам подскажут разве что титры. Успели заметить Черную вдову в детском фильме? А бога коварства и обмана в мелодраме про путешествие во времени?

Мы в AdMe.ru любим подмечать детали в фильмах, потому в сегодняшней подборке — актеры, ради которых стоит пересмотреть эти киноленты снова.

Эми Адамс в драме «Поймай меня, если сможешь»

Большинство из нас знакомы с прекрасным фильмом Стивена Спилберга, где Леонардо Ди Каприо сыграл весьма хитрого и умного молодого человека, который водил за нос ФБР. Мы видели в фильме Тома Хэнкса, Леонардо и многих других актеров, однако мало кто вспомнит, что роль девушки главного героя исполнила тогда еще восходящая звезда Эми Адамс. Роль Бренды, миловидной медсестры и возлюбленной главного героя, была сыграна блестяще, но на фоне более известных актеров Эми легко затерялась.

Билл Мюррей в фильме «Добро пожаловать в Зомбиленд»

Билла Мюррея не узнать сложно, однако в комедийном хорроре «Добро пожаловать в Зомбиленд» он надежно замаскирован под гримом. После зомби-апокалипсиса герои бродят по Голливуду и забираются в поместье Билла Мюррея, где обнаруживают там самого Билла — не зараженного, но загримированного как зомби. По его словам, это нужно было, чтобы спокойно ходить по городу. Камео Билла получилось коротким, потому для большинства герой остался неузнанным.

Мэтт Деймон в «Че: Часть вторая»

Боевик о Че Геваре получился настолько масштабным, что картину пустили в кинотеатры в двух частях. В таком огромном полотне для Мэтта Деймона нашелся один небольшой эпизод — актер сыграл немецкого пастора отца Шварца, который коротко поговорил с бойцами сопротивления. Роль тоже эпизодическая, и узнать в пасторе голливудскую знаменитость сразу не удается.

Мианна Бёринг в серии фильмов «Сумерки. Сага»

«Ведьмак» стартовал громко, став одним из самых обсуждаемых премьер 2019 года. Критики разделились во мнениях, как и фанаты, но равнодушным к премьере никто не остался. Под прицелом оказалось не только качество адаптации и сюжет, но и главные герои. Глядя на Тиссаю Де Врие, сыгранную Мианной Бёринг, мы невольно вспомнили одну из сестер клана Денали. Две героини сильно отличаются, однако выразительные черты актрисы забыть или спутать с другими довольно сложно.

Том Хиддлстон в комедии «Полночь в Париже»

До появления в киновселенной Marvel Том Хиддлстон уже был популярным актером, однако роль лукавого бога Локи сделала его известным для более широких масс. Сейчас редкий зритель не знает Тома. В фильме Вуди Аллена ему досталась роль Фрэнсиса Фицджеральда, который вместе с женой знакомится с главным героем на вечеринке. Роль эпизодическая, а потому появление Тома Хиддлстона в фильме почти никто не вспомнит.

Стив Бушеми в фильме «Криминальное чтиво»

Об этом факте не знают даже те, кто пересмотрел культовую ленту «Криминальное чтиво» несколько раз. Предполагалось сначала, что Стив Бушеми исполнит роль Джимми в фильме, но из-за своих контрактных обязательств на других проектах сделать этого не удалось. В итоге в роли Джимми мы увидели самого режиссера, а Стив все же появился в фильме: он сыграл официанта, принимающего заказ у Мии и Винсента.

Джеймс Макэвой в трилогии «Хроники Нарнии»

Сейчас Джеймс Макэвой — признанная голливудская знаменитость, но немногие знают его самые первые роли. В трилогии Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» Макэвой сыграл милого фавна мистера Тумнуса. Актер прекрасно вжился в своего волшебного персонажа, благодаря чему тот получился действительно добрым. Мистер Тумнус в книгах был ярким и сказочным, и Джеймсу отлично удалось это передать.

Скарлетт Йоханссон в мелодраме «Заклинатель лошадей»

Скарлетт Йоханссон — одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, которая в последние годы набирает все большую популярность. Роль в драме Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей» — одна из первых серьезных работ Скарлетт. В трогательном фильме актриса сыграла девочку Грейс МакЛин, ставшую жертвой несчастного случая. Черты юной актрисы узнаваемы и сейчас, но немногие знают об этой роли в ее карьере.

Карл Урбан в трилогии «Властелин колец»

Карл Урбан долгое время не был известен широкому зрителю, пока не вышел сериал «Пацаны» — не менее громкая премьера от Amazon, уже завоевавшая любовь как зрителей, так и критиков. Роль одного из главных героев, Билли Бутчера, исполнил именно Карл, мрачный вид которого едва напоминает нам военачальника Эомера из трилогии «Властелин колец».

Джейсон Айзекс в фильме «Смерть Сталина»

Все, кто знаком с франшизой «Гарри Поттер», помнят Люциуса Малфоя. Такая примечательная внешность, как у него, запоминается сразу, но даже этот факт не мешает Джейсону Айзексу затеряться в других фильмах и остаться неузнанным. Мало кто может узнать в маршале Жукове знаменитого пожирателя смерти — короткие темные волосы и военная форма никак не ассоциируются с длинной пепельной шевелюрой и надменным взглядом.

Кит Харингтон в фильме «Седьмой сын»

Кит Харингон стал известен широкой публике благодаря роли Джона Сноу, персонажа легендарного сериала «Игра престолов». Немногие успели заметить, что актер еще сыграл Уильяма Брэдли — предпоследнего ученика ведьмака Грегори в приключенческом фильме «Седьмой сын». Эпизодическая роль не позволила герою Кита запомниться, так как от него избавилась ведьма еще в начале фильма.

Кейт Бланшетт в фильме «Тор: Рагнарёк»

Кейт Бланшетт считается актрисой-хамелеоном, способной вжиться в любую роль и блестяще ее отыграть. На ее счету огромное количество перевоплощений, и на этот раз она вжилась в роль скандинавской богини Хелы — персонажа комиксов в фильме «Тор: Рагнарёк». Персонаж получился ярким и эффектным во всех смыслах, и остается только вспомнить, как когда-то Кейт Бланшетт играла эльфийскую владычицу Галадриэль.