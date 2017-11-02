Эти 12 ролей никто не хотел играть, но они стали шедеврами

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Голливудские режиссеры и продюсеры любят рассказывать истории о том, как за ролью выстраивались очереди из известных актеров. Однако это не всегда так. Даже культовых героев когда-то никто не хотел играть по разным причинам. AdMe.ru собрал самые интересные факты, которые вы наверняка не знали о своих любимых персонажах.

12. Джон Макклейн («Крепкий орешек»)

В Голливуде ходили слухи, что изначально на роль полицейского Макклейна рассматривался Арнольд Шварценеггер, а фильм задумывался как сиквел его картины «Коммандо» (1985). Железный Арни отказался от участия по этическим соображениям, ведь основные отрицательные персонажи — террористы с немецким акцентом, обладателем которого он и сам является. Другими приглашенными актерами на роль Макклейна были Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд и Дон Джонсон, но в итоге роль досталась на тот момент не столь известному и скорее комедийному актеру — Брюсу Уиллису.

11. Тони Старк («Железный человек»)

Персонаж Тони Старка трудно представить с другим лицом, ведь Роберт Дауни — младший сделал его просто легендарным. Фильм разобрали на цитаты и «разрезали» на мемы. Однако история создания фильма говорит нам о другом. Она началась еще в 1990-х, когда компания Universal Studios купила права на создание этой киноленты. Тогда, в 1997 году, в роли супергероя был заинтересован Николас Кейдж, и даже Том Круз открыто заявлял о своем желании не только сыграть Железного человека, но и спродюсировать фильм. Не сложилось. Сценарий переделывали и переписывали, в итоге создание затянулось на годы, а съемки начались только в 2006 году, когда оба претендента уже потеряли всякий интерес.

10. Нео («Матрица»)

Изначально создатели легендарного фильма хотели, чтобы Нео сыграл Уилл Смит, уже известный на тот момент по «Людям в черном», «Дню независимости» и ряду других лент. Однако у актера не оказалось времени на эту работу, и, по его собственному признанию, он казался себе неподходящим претендентом на роль Нео. Также кандидатами были Юэн Макгрегор, Леонардо Ди Каприо и Том Круз.

9. Джек Доусон («Титаник»)

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон настаивал на том, чтобы главная роль досталась Мэттью Макконахи, но актер, изучив сценарий, нелестно отозвался о нем, якобы история ему неинтересна. Тогда Кэмерон оставлял за ним второй шанс и предлагал прийти на пробы, но Макконахи даже не вышел на связь. Что было дальше, мы знаем. Второй претендент на роль Джека Доусона — Леонардо Ди Каприо — блестяще сыграл своего героя. Кстати, на роль Джека также проходили пробы Кристиан Бейл и Маколей Калкин.

8. Бэтмен («Бэтмен», 1989)

Сейчас мы знаем, что легендарного супергероя в фильме 1989 года сыграл Майкл Китон, но мало кто слышал о больших шансах Мела Гибсона на эту роль. Тогда Гибсон был уже звездой и мог выбирать. Он подумал и решил, что фильм не будет иметь должного успеха. Тем не менее картина собрала более $ 400 млн. Другими претендентами на роль также были Чарли Шин, Пирс Броснан и Билл Мюррей.

7. Джанго («Джанго освобожденный»)

Прежде чем роль досталась Джейми Фоксу, создатели картины прочили ее Уиллу Смиту, и он даже согласился. Однако попросил переписать сюжет, так как некоторые линии казались ему более важными. Сценаристы отказались, а что из этого получилось, мы знаем. Также на роль пробовались Идрис Эльба, Крис Такер, Терренс Ховард, Майкл К. Уильямс и Тайриз Гибсон.

6. Доктор Роберт Невилл («Я — легенда»)

Картина «Я — легенда» — известный голливудский «долгострой». Еще в середине 1990-х годов планировался ее выход, на главную роль претендовали Том Круз, Майкл Дуглас и Мел Гибсон, но в итоге утвердили «железного» Арнольда Шварценеггера. По сценарию, это была очень мрачная лента, практически без диалогов в первом часу фильма. В то время казалось нереальным, что подобная задумка хоть как-то себя окупит, и съемки закрыли. В 2002 году проект возобновили снова, но уже с Уиллом Смитом в главной роли, а Шварценеггер стал продюсером.

5. Эдвард Льюис («Красотка»)

В роли мультимагната Эдварда Льюиса трудно представить кого-то, кроме Ричарда Гира, но, оказывается, на его месте вполне мог бы быть Аль Пачино. Вместе с Джулией Робертс они даже провели несколько репетиций, и актер понял, что эта роль ему неинтересна. Также Эдвардом могли стать Кристофер Рив, Дэниел Дэй-Льюис и Дензел Вашингтон. Как в итоге роль досталась Гиру? На пробах сама Робертс уговорила его принять участие в картине.

4. Вивиан («Красотка»)

Главная героиня того же культового фильма также могла выглядеть совсем по-другому. От кандидатуры Джулии Робертс отказывалась кинокомпания Disney, на прослушивания приглашались многие известные актрисы того времени. Рассматривалась Дайан Лейн, для которой уже начали шить костюмы, но из-за внутренних конфликтов со съемочной командой она ушла из фильма. Мишель Пфайффер, следующая претендентка, отказалась из-за не понравившегося ей сценария. В итоге роль досталась 21-летней Джулии Робертс и стала для нее судьбоносной.

3. Джек Воробей («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»)

Персонажа Джека Воробья невозможно представить без Джонни Деппа, и мало кто знает, что эту роль предлагали другому известному актеру — Хью Джекману. Сценаристы говорили, что образ писали именно для него, но в итоге режиссеры отказались от его кандидатуры, так как Джекман пока не был широко известен за пределами родной Австралии. Кроме Джекмана роль предлагали Джиму Керри и Мэттью Макконахи из-за сходства последнего с Бертом Ланкастером, но Макконахи ответил отказом.

2. Майкл Корлеоне («Крестный отец»)

В роли Майкла Корлеоне руководители кинокомпании Paramount хотели видеть популярных в то время актеров, таких как Уоррен Битти или Роберт Редфорд, но те отказывались. Дастин Хоффман, уже известный в то время актер, не стремился примерять на себя роль мафиози. Сам режиссер Фрэнсис Коппола активно продвигал Аль Пачино, он представлял его идеальным Корлеоне, хоть Пачино и был в то время совсем неизвестным актером. Но киностудия была против, в итоге контракт с актером был подписан всего за 3 недели до начала съемок.

1. Кристиан Грей («50 оттенков серого»)

Казалось бы, роль персонажа, который уже полюбился публике по книге, лакомый кусочек для каждого актера, но нет, персонаж Кристиана Грея оказался проверкой на прочность многих претендентов. Роберт Паттинсон и Райан Гослинг изначально рассматривались как основные кандидаты. Паттинсона режиссер отверг, так как посчитал, что после кинопары с Кристен Стюарт в «Сумерках» зритель не воспримет его как Кристиана, а Гослинг заявил, что эта роль ему неинтересна. В итоге роль досталась Джейми Дорнану.