12 режиссеров, которые создали шедевр с первой попытки

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Все мы знаем, как тяжело создать что-то качественное с первого раза. Тем более когда речь заходит о кино. Многим режиссерам требуется с десяток попыток, чтобы представить миру свою лучшую работу. Многим, но не всем. AdMe.ru представляет 12 гениев кино, чей дебют в режиссерском кресле был просто фантастический.

«Донни Дарко» (2001), режиссер Ричард Келли

Культовый научно-фантастический фильм «Донни Дарко» не только возвел в ранг звезды актера Джейка Джилленхола, но также принес мировую славу и признание 26-летнему Ричарду Келли. Журнал Empire поставил дебютную работу американского кинорежиссера на 2-е место в списке самых великих независимых фильмов всех времен.

«Чикаго» (2002), режиссер Роб Маршалл

Успеху Роба Маршалла могут позавидовать даже самые именитые режиссеры. Его первая же кинолента снесла крышу абсолютно всем, в том числе и Американской академии кинематографических искусств и наук. «Чикаго» был удостоен 6 из 13 оскаровских статуэток, на которые был номинирован, включая лучший фильм года.

«Прощай, детка, прощай» (2007), режиссер Бен Аффлек

Режиссерский дебют Бена Аффлека, которого мы привыкли видеть в кадре, а не за ним, был более чем удачный. Фильм «Прощай, детка, прощай» пришелся по нраву не только кинокритикам, но и обычным зрителям. Аффлек за свои старания получил премию Национального совета кинокритиков США за лучший режиссерский дебют (Бен Аффлек), а также уверенность в своих способностях.

«Бешеные псы» (1991), режиссер Квентин Тарантино

Чтобы мы делали, если бы Тарантино решил стать просто актером? Хорошо, что с этим у него не особо сложилось из-за нестандартной внешности. Именно это, к слову, привело его в режиссерское кресло в 1991 году. Тогда Квентин снял культовый дебютный фильм «Бешеные псы» и, кстати, пригласил себя на роль в нем. Правда, не главную.

«Красота по-американски» (2000), режиссер Сэм Мендес

Фильм «Красота по-американски» стал первой полнометражной картиной Сэма Мендеса, принесшей ему всемирную славу. В 1999 году фильм завоевал 5 статуэток «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру.

«Карты, деньги, два ствола» (1998), режиссер Гай Ричи

Черная комедия «Карты, деньги, два ствола» позволила Гаю Ричи перейти из разряда рядовых клипмейкеров в разряд гениальных режиссеров. Дебютная работа британца вознесла его на вершину славы и принесла множество высших кинопремий.

«Побег из Шоушенка» (1994), режиссер Фрэнк Дарабонт

Режиссер Фрэнк Дарабонт лучше других знает, как с первой попытки создать картину, которая будет занимать лидирующие позиции во всех списках лучших фильмов всех времен и народов. Ведь такая участь постигла его дебютную работу — фильм «Побег из Шоушенка», имеющую в своем активе целых 7 номинаций на премию «Оскар».

«Быть Джоном Малковичем» (1999), режиссер Спайк Джонс

Американский кинорежиссер Спайк Джонс впервые заявил о себе в фантастической комедии «Быть Джоном Малковичем». Эта лента получила 4 номинации на «Золотой глобус» и 3 номинации на «Оскар». Кроме того, Джонс получил премию канала MTV как лучший режиссера-новичок.

«12 разгневанных мужчин» (1957), режиссер Сидни Люмет

Режиссерский дебют Сидни Люмета пришелся на середину прошлого столетия, однако о его фильме «12 разгневанных мужчин» говорят до сих пор. Эта кинолента расценивается как одна из величайших юридических картин в истории. В ее активе главный приз Берлинского кинофестиваля и 3 номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм года.

«Обыкновенные люди» (1980), режиссер Роберт Редфорд

Роберт Редфорд является одним из 6 режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших главную кинонаграду за лучшую режиссуру дебютного фильма. Драма «Обыкновенные люди» также имеет в активе еще 3 премии «Оскар» и 5 премий «Золотой глобус», в том числе за лучший фильм года.

«Капоте» (2005), режиссер Беннетт Миллер

«Капоте», «Человек, который изменил все», «Охотник на лис» — кажется, Беннетт Миллер знает толк не только в том, как создать удачный фильм с первого раза, но и как продолжить делать это из раза в раз. Ни один фильм этого режиссера не оставался без внимания Американской академии кинематографических искусств и наук. Вот это уровень!

«Скажи что-нибудь» (1989), режиссер Кэмерон Кроу

Режиссер, актер, сценарист, продюсер и композитор Кэмерон Кроу знает все о качественном кино и о том, как его создавать. С момента выхода его дебютной работы прошло уже 28 лет, а фильм «Скажи что-нибудь» до сих пор считается одним из самых романтических в истории.