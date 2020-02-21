12 ремейков популярных фильмов, в которых мы сравнили героев между собой

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Знаменитые киностудии очень любят снимать ремейки фильмов, которые сумели завоевать любовь зрителей со всего мира. Кинопродюсеры понимают, что ностальгия, а также знакомый и полюбившийся сюжет — двойной залог успеха, и, конечно, пользуются этими составляющими. Но не всегда результат воспринимается на ура.

Авторы AdMe.ru посмотрели полюбившиеся фильмы и сравнили героев популярных ремейков с их экранными оригиналами. И вот что из этого вышло.

1. Степфордские жены, 1975 / Степфордские жены, 2004

Основные претензии кинокритиков к ремейку 2004 года — усложнение сюжета, размытость жанра и неоправданно счастливая концовка. Но что касается главных героинь, образ, созданный Николь Кидман, оказался ярче работы ее предшественницы Кэтрин Росс. В 1975 году элементами шика считались некоторая небрежность, курение и прочие атрибуты хипповости. Степфордская жена 2004 года идеальна и душой, и телом, у нее безукоризненны и прическа, и одежда. Кто знает, возможно, поэтому режиссер пожалел красотку-героиню, оставив в живых.

2. Красавица и Чудовище, 1991 / Красавица и Чудовище, 2017

Создатели версии 2017 года постарались максимально приблизить киношный образ к мультяшному оригиналу. Однако критики не оценили... вокальные данные Эммы Уотсон. Да, еще эмоции. Фанаты мультфильма заявили, что рисованная героиня получилась чуточку человечнее и живее. А мы уверены, что Уотсон — умница и красавица и передать романтический образ ей вполне удалось.

3. 1+1 (Неприкасаемые), 2011 / 1+1: Голливудская история, 2017

Французская версия фильма завоевала любовь зрителей на всех континентах, поэтому у многих возник вопрос: зачем Голливуд делает ремейк спустя всего лишь 6 лет после премьеры оригинала? Но в защиту «Голливудской истории» хочется сказать, что если бы все страны мира вдруг решили снять ремейк на «1+1», мир стал бы только лучше. Что касается главных героев, то с ролью Филиппа справились как Франсуа Клюзе, так и его американский коллега Брайан Крэнстон. А вот Деллу в исполнении Кевина Харта, по мнению пользователей интернета, не хватило харизмы, да и шутки его не всем понравились.

4. За бортом, 1987 / За бортом, 2018

Несмотря на предсказуемый сюжет, ремейк пришелся по вкусу любителям романтических комедий. В этот раз амнезией наградили мужской персонаж, к нему-то и возникло больше всего претензий. Если Анна Фэрис в роли матери-одиночки понравилась как кинокритикам, так и простой публике, то Эухенио Дербес значительно проиграл своему предшественнику Курту Расселу. Зрительницы посчитали, что актеру не хватило маскулинности.

5. Звезда родилась, 1976 / Звезда родилась, 2019

Мало кто знает, что нашумевший фильм-мюзикл с Леди Гагой и Брэдли Купером — это уже третий ремейк на оригинал 1937 года. В версии 1954 года снялись Джуди Гарленд и Джеймс Мэйсон, а в 1976-м сюжет обыграли Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон. Конечно, фанаты музыкальных фильмов не могли не сравнивать Леди Гагу и Барбру Стрейзанд. Так вот, некоторые обвинили Леди Гагу в излишней наигранности и неестественности. А нам так не показалось, да и сама Барбра Стрейзанд похвалила молодую коллегу. Говорят, последняя растрогалась до слез.

6. Мэри Поппинс, 1964 / Мэри Поппинс возвращается, 2018

Долгих 54 года компания Уолта Диснея томила фанатов волшебной няни в ожидании еще одной экранизации. За это время многие успели обзавестись внуками, но ведь Мэри, как известно, не стареет — что ей до наших переживаний? И все же годы повлияли на ее стиль. Взять хотя бы длину нарядов: в канонической версии Мэри Поппинс носила длинные платья Эдвардианской эпохи, которые теперь сменились на более сдержанные вещи в стиле 30-х годов. Но современная няня все так же любит шляпки. Что касается характера главной героини, кинокритики признали, что Джули Эндрюс была менее строга и придирчива, чем Эмили Блант. Ну так в прошлом веке и дети были другими.

7. Маленькие женщины, 1994 / Маленькие женщины, 2019

Роман Луизы Мэй Олкотт экранизировался неоднократно, поэтому сценаристам фильма 2019 года пришлось добавить в сюжетную линию некоторые новые детали. В целом ремейк приняли достойно. Одна из самых яркий ролей, Джо, досталась Сирше Ронан, тогда как в 1994-м ее сыграла Вайнона Райдер. Сирша сделала Джо настоящей бунтаркой, которая ищет счастье не только в мужчинах, а вот у Вайноны сестра получилась романтической натурой. Но тут, как говорится, на вкус и цвет... Роль старшей сестры досталась Эмме Уотсон. Пожалуй, ее меньше всех сравнивали с предшественницей Трини Альварадо, ведь последняя давно нигде не снимается и, к сожалению, находится в забвении у бывших поклонников.

8. Люди в черном, 1997 / Люди в черном, 2019

Фанаты Уилла Смита, конечно, негодовали, когда посмотрели новую версию трилогии. Тесса Томпсон в роли агента М отхватила все шишки в свой адрес. Ну что ж, зато смелая: решиться играть после Смита не каждому по плечу. А вот герой Криса Хемсворта по непонятным причинам потерял былую хватку, но сценаристы так и не объяснили, почему же он все время косячит.

9. Черепашки-ниндзя, 1990 / Черепашки-ниндзя, 2014 / Черепашки-ниндзя, 2016

Первый фильм из серии про черепашек-ниндзя вышел в далеком 1990 году, став самым коммерчески успешным за всю историю кинематографа. Несмотря на то, что в киноленте отсутствует компьютерная анимация, зрители до сих пор воспринимают эту серию на ура. Режиссер ленты «Черепашки-ниндзя — 2» Дэйв Грин учел ошибки предшественника Джонатана Либесмана, который первым взялся экранизировать мультсериал (ведь версия 1990 года снята не по сценарию мультфильма). В новой версии франшизы фантастические рептилии имеют больше схожести со своими мультяшными родственниками: ходят с мечами и владеют боевыми искусствами, тогда как в 1-й части они предпочитали огнестрельное оружие. Да и внешность черепашек немного облагородилась: в 2016-м они намного обаятельнее, чем буквально 2 года назад.

10. Кошмар на улице Вязов, 1984 / Кошмар на улице Вязов, 2010

«Красавчик» Фредди много раз появлялся на наших экранах, поэтому возник вопрос, какие версии фильма лучше сравнить. Остановились на самой старой и самой последней. Злодей 1984 года — мужчина довольно страшной наружности, но все же не лишенный шарма. Внешность обновленного Крюгера решили сделать более устрашающей и реалистичной. Надо сказать, что режиссеру и продюсеру это вполне удалось: смотреть на Крюгера-2010 было действительно жутковато. Джеки Эрл Хейли, которому досталась роль злодея, так уставал во время нанесения грима, что выливал всю свою злость на съемочной площадке. Стоит отметить, что старания оказались ненапрасными: новый Фредди Крюгер способен испугать самого бесстрашного скептика.

11. Тринадцать друзей Оушена, 2007 / Восемь подруг Оушена, 2018

В общем-то у кинокритиков немало претензий и к последней версии трилогии 2007 года, но женскую версию франшизы они и вовсе разнесли в пух и прах. Не будем им уподобляться, ведь негатива и так хватает. Лучше остановимся на интересных деталях, связанных со стилем главных героев. Например, любовь к очкам сохранилась и в женской киноверсии. Сандра Буллок и Кейт Бланшетт, а также остальные героини спин-оффа щеголяют в модных аксессуарах известных брендов, как бы намекая на схожесть с героями Джорджа Клуни и Брэда Питта. Об остальном судите сами. Но актерский состав всех версий просто гениальный, что бы кто ни говорил.

12. Охотники за привидениями, 1989 / Охотники за привидениями, 2016

«Охотники за привидениями» 2016 года — еще один показательный пример того, как кинодеятели пытались угодить всем борцам за права угнетенных. Создателей ремейка обвинили в мужененавистничестве и плоском юморе. Кто-то отметил, что сам Нью-Йорк в женской версии отсняли в жутковатом цвете карамели, остальным пришлись не по вкусу героини ремейка: слишком в возрасте, слишком в теле, слишком не такие.

Если бы вы работали в одной из знаменитых киностудий мира, ремейк какого фильма сделали бы прежде всего?