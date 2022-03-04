12 редких случаев, когда лучше один раз увидеть фильм, чем читать книгу, по которой он снят
Режиссерам, которые решают снимать экранизации книг, нужна смелость. Ведь зрители относятся к таким фильмам предвзято и сравнивают их с оригиналом. Чаще это сравнение оказывается в пользу книжной основы.
Мы в AdMe.ru собрали несколько экранизаций книг, в которых полюбившиеся читателям истории заиграли новыми красками. По мнению ряда зрителей и критиков, эти киноадаптации вышли даже лучше оригинала.
1. Старикам тут не место (2007)
Снят по книге: «Старикам тут не место» Кормака Маккарти
Это история о мужчине, который присвоил себе деньги преступников, из-за чего ему пришлось спасаться от наемного убийцы. Создатели фильма внесли несколько изменений в сюжет, но главное отличие экранизации — в ее подаче.
В книге повествование ведется от лица шерифа Эда Тома Белла. Он проговаривает все свои мысли и чувства. Режиссеры могли бы пойти простым путем и использовать закадровый голос. Вместо этого они решили соблюсти главное правило кинематографа: показали, а не рассказали. Благодаря этому фильм вышел более увлекательным.
- Рейтинг на IMDb — 8,2
2. Человек в высоком замке (2015–2019)
Снят по книге: «Человек в высоком замке» Филипа К. Дика
В книге рассказывается о параллельных вселенных. История в них развивается не так, как в нашем мире.
Экранизация не сразу смогла завоевать любовь публики. Многие отмечали, что первый сезон был слишком скучным. Но зрители, которые не бросили сериал из-за этого, в итоге насладились историей, полной одновременно и неожиданных сюжетных поворотов, и философских рассуждений.
- Рейтинг на IMDb — 8,0
3. Дюна (2021)
Снят по книге: «Дюна» Фрэнка Герберта
Создатели планируют выпустить фильм в двух частях. Сюжет первого охватил меньше половины первой книги серии о приключениях юноши на враждебной планете. Создатели познакомили зрителей с миром и персонажами с помощью визуальных приемов и поступков героев, а не долгих разговоров.
Спецэффекты в фильме завораживают так, что отдельные кадры хочется рассматривать часами, как картины в музее. Музыку Ханса Циммера (этот композитор работал над многими фильмами — от «Короля льва» до «Интерстеллара») заслуженно номинировали на «Оскар».
- Рейтинг на IMDb — 8,1
4. Месть от кутюр (2015)
Снят по книге: «Месть от кутюр» Розали Хэм
Фильм о женщине, которая возвращается в родной город в надежде раскрыть тайну своего прошлого. Он получил смешанные оценки от критиков, зато понравился зрителям. В частности, в отзывах хвалили то, как режиссер обыграл элементы вестерна из книги. Наградами отметили актерскую работу Кейт Уинслет, Джуди Дэвис и Хьюго Уивинга.
Особого уважения заслужили дизайнеры костюмов. Главная героиня истории создает наряды, которые меняют жизни людей. Лучше один раз увидеть их на экране, чем пытаться представить по текстовым описаниям.
- Рейтинг на IMDb — 7,0
5. Идеальный голос (2012)
Снят по книге: «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а капелла» Мики Рэпкина
Главные героини фильма — участницы а капелла группы. Они стремятся победить в престижном конкурсе. Но исполнить эту мечту не так просто.
Как и в случае с предыдущим фильмом, нет ничего удивительного в том, что здесь экранизация обходит литературную основу. Ведь это история о музыке. Да, сюжет интересен сам по себе, но изюминка экранизации именно в музыкальных номерах. Песни и исполнения актрис отметили несколькими наградами, в том числе MTV Movie Award.
- Рейтинг на IMDb — 7,2
6. Тайная жизнь пчел (2008)
Снят по книге: «Тайная жизнь пчел» Сью Монк Кидд
Это трогательная история о девочке, сбежавшей из дома вместе со своей экономкой. Как писали некоторые зрители, фильму удалось исправить спорные моменты книжного оригинала. Например, сестры Августа, Июнь и Май, на экране получились более реалистичными персонажами. Актриса Дженнифер Хадсон сделала свою героиню Розалин мягче и добрее по отношению к ее подопечной Лили.
- Рейтинг на IMDb — 7,2
7. Полдарк (2015–2019)
Снят по книге: серия романов «Полдарк» Уинстона Грэма
Первые сезоны шоу воспроизвели сюжет 7 книг из серии романов о попытках аристократа наладить свою жизнь. Для последнего сезона создатели решили не переносить очередную книгу на экран, а самостоятельно проработать историю и восполнить пробелы книжного сюжета. Критики и зрители высоко оценили экранизацию за то, как умело в ней смешивают драму и романтическую историю.
- Рейтинг на IMDb — 8,3
8. Дикая жизнь (2018)
Снят по книге: «Дикая жизнь» Ричарда Форда
Фильм о кризисе в отношениях семейной пары стал режиссерским дебютом актера Пола Дано. Интересно и то, что сценарий он написал вместе со своей партнершей Зои Казан. Как писали критики, создателям удалось добиться необычного эффекта: фильм помогает зрителям снова почувствовать себя детьми, но при этом понятно передает боль взрослых.
Отдельной похвалы заслуживает работа исполнителей главных ролей Кэри Маллиган и Джейка Джилленхола.
- Рейтинг на IMDb — 6,8
9. Зов предков (2020)
Снят по книге: «Зов предков» Джека Лондона
Главный герой повести — пес Бэк. Он хочет найти свое место в суровом мире во времена золотой лихорадки. Повесть экранизировали уже несколько раз, но именно в этой версии есть значительные отличия от оригинала.
В фильме подробнее показана предыстория Бэка. Создатели изменили и его характер: они сделали героя добрее. За счет этого и некоторых изменений сюжета в картине меньше насилия, поэтому она подходит для семейного просмотра.
- Рейтинг на IMDb — 6,7
10. Прибытие (2016)
Снят по книге: «История твоей жизни» Теда Чана
По сюжету рассказа и фильма, на Землю прибывают пришельцы. Люди стремятся наладить с ними общение. Для этого лингвист Луиза Бэнкс начинает изучать их письменный язык.
Одна из особенностей экранизации заключается именно в том, как показан язык пришельцев. В фильме поднимают те же философские вопросы, что и в книге, но визуальные решения и игра актеров переносят историю на новый уровень. За эти достижения фильм даже номинировали на несколько престижных наград.
- Рейтинг на IMDb — 7,9
11. Лемони Сникет: 33 несчастья (2017–2019)
Снят по книге: серия «33 несчастья» Лемони Сникета
Это уже вторая экранизация серии детских книг о злоключениях сирот, которые пытаются спастись от злого графа Олафа. В первый раз на их основе сняли фильм, но в него вошли события лишь первых трех произведений. В этом сериале историю рассказали до конца. И сделали это успешно: сериал получил 19 наград.
Звездой сериала стал Нил Патрик Харрис. Ради роли злодея он изменился до неузнаваемости.
- Рейтинг на IMDb — 7,8
12. Меняющие реальность (2011)
Снят по книге: «Команда корректировки» Филипа К. Дика
Рассказ повествует о тайной организации, контролирующей жизни людей. Создатели фильма значительно изменили сюжет оригинала. В киноверсии элементы антиутопии режиссер соединяет с историей о возлюбленных, которые хотят быть вместе, несмотря на все препятствия. Интересным получился не только сюжет, но и его подача: критики похвалили фильм за визуальные шутки и рифмы.
- Рейтинг на IMDb — 7,0
А какие экранизации вам понравились больше самих книг?