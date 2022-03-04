12 редких случаев, когда лучше один раз увидеть фильм, чем читать книгу, по которой он снят

Режиссерам, которые решают снимать экранизации книг, нужна смелость. Ведь зрители относятся к таким фильмам предвзято и сравнивают их с оригиналом. Чаще это сравнение оказывается в пользу книжной основы.

Мы в AdMe.ru собрали несколько экранизаций книг, в которых полюбившиеся читателям истории заиграли новыми красками. По мнению ряда зрителей и критиков, эти киноадаптации вышли даже лучше оригинала.

1. Старикам тут не место (2007)

Снят по книге: «Старикам тут не место» Кормака Маккарти Это история о мужчине, который присвоил себе деньги преступников, из-за чего ему пришлось спасаться от наемного убийцы. Создатели фильма внесли несколько изменений в сюжет, но главное отличие экранизации — в ее подаче. В книге повествование ведется от лица шерифа Эда Тома Белла. Он проговаривает все свои мысли и чувства. Режиссеры могли бы пойти простым путем и использовать закадровый голос. Вместо этого они решили соблюсти главное правило кинематографа: показали, а не рассказали. Благодаря этому фильм вышел более увлекательным. Рейтинг на IMDb — 8,2

2. Человек в высоком замке (2015–2019)

Снят по книге: «Человек в высоком замке» Филипа К. Дика В книге рассказывается о параллельных вселенных. История в них развивается не так, как в нашем мире. Экранизация не сразу смогла завоевать любовь публики. Многие отмечали, что первый сезон был слишком скучным. Но зрители, которые не бросили сериал из-за этого, в итоге насладились историей, полной одновременно и неожиданных сюжетных поворотов, и философских рассуждений. Рейтинг на IMDb — 8,0

3. Дюна (2021)

Снят по книге: «Дюна» Фрэнка Герберта Создатели планируют выпустить фильм в двух частях. Сюжет первого охватил меньше половины первой книги серии о приключениях юноши на враждебной планете. Создатели познакомили зрителей с миром и персонажами с помощью визуальных приемов и поступков героев, а не долгих разговоров. Спецэффекты в фильме завораживают так, что отдельные кадры хочется рассматривать часами, как картины в музее. Музыку Ханса Циммера (этот композитор работал над многими фильмами — от «Короля льва» до «Интерстеллара») заслуженно номинировали на «Оскар». Рейтинг на IMDb — 8,1

4. Месть от кутюр (2015)

Снят по книге: «Месть от кутюр» Розали Хэм Фильм о женщине, которая возвращается в родной город в надежде раскрыть тайну своего прошлого. Он получил смешанные оценки от критиков, зато понравился зрителям. В частности, в отзывах хвалили то, как режиссер обыграл элементы вестерна из книги. Наградами отметили актерскую работу Кейт Уинслет, Джуди Дэвис и Хьюго Уивинга. Особого уважения заслужили дизайнеры костюмов. Главная героиня истории создает наряды, которые меняют жизни людей. Лучше один раз увидеть их на экране, чем пытаться представить по текстовым описаниям. Рейтинг на IMDb — 7,0

5. Идеальный голос (2012)

Снят по книге: «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а капелла» Мики Рэпкина Главные героини фильма — участницы а капелла группы. Они стремятся победить в престижном конкурсе. Но исполнить эту мечту не так просто. Как и в случае с предыдущим фильмом, нет ничего удивительного в том, что здесь экранизация обходит литературную основу. Ведь это история о музыке. Да, сюжет интересен сам по себе, но изюминка экранизации именно в музыкальных номерах. Песни и исполнения актрис отметили несколькими наградами, в том числе MTV Movie Award. Рейтинг на IMDb — 7,2

6. Тайная жизнь пчел (2008)

Снят по книге: «Тайная жизнь пчел» Сью Монк Кидд Это трогательная история о девочке, сбежавшей из дома вместе со своей экономкой. Как писали некоторые зрители, фильму удалось исправить спорные моменты книжного оригинала. Например, сестры Августа, Июнь и Май, на экране получились более реалистичными персонажами. Актриса Дженнифер Хадсон сделала свою героиню Розалин мягче и добрее по отношению к ее подопечной Лили. Рейтинг на IMDb — 7,2

7. Полдарк (2015–2019)

Снят по книге: серия романов «Полдарк» Уинстона Грэма Первые сезоны шоу воспроизвели сюжет 7 книг из серии романов о попытках аристократа наладить свою жизнь. Для последнего сезона создатели решили не переносить очередную книгу на экран, а самостоятельно проработать историю и восполнить пробелы книжного сюжета. Критики и зрители высоко оценили экранизацию за то, как умело в ней смешивают драму и романтическую историю. Рейтинг на IMDb — 8,3

8. Дикая жизнь (2018)

Снят по книге: «Дикая жизнь» Ричарда Форда Фильм о кризисе в отношениях семейной пары стал режиссерским дебютом актера Пола Дано. Интересно и то, что сценарий он написал вместе со своей партнершей Зои Казан. Как писали критики, создателям удалось добиться необычного эффекта: фильм помогает зрителям снова почувствовать себя детьми, но при этом понятно передает боль взрослых. Отдельной похвалы заслуживает работа исполнителей главных ролей Кэри Маллиган и Джейка Джилленхола. Рейтинг на IMDb — 6,8

9. Зов предков (2020)

Снят по книге: «Зов предков» Джека Лондона Главный герой повести — пес Бэк. Он хочет найти свое место в суровом мире во времена золотой лихорадки. Повесть экранизировали уже несколько раз, но именно в этой версии есть значительные отличия от оригинала. В фильме подробнее показана предыстория Бэка. Создатели изменили и его характер: они сделали героя добрее. За счет этого и некоторых изменений сюжета в картине меньше насилия, поэтому она подходит для семейного просмотра. Рейтинг на IMDb — 6,7

10. Прибытие (2016)

Снят по книге: «История твоей жизни» Теда Чана По сюжету рассказа и фильма, на Землю прибывают пришельцы. Люди стремятся наладить с ними общение. Для этого лингвист Луиза Бэнкс начинает изучать их письменный язык. Одна из особенностей экранизации заключается именно в том, как показан язык пришельцев. В фильме поднимают те же философские вопросы, что и в книге, но визуальные решения и игра актеров переносят историю на новый уровень. За эти достижения фильм даже номинировали на несколько престижных наград. Рейтинг на IMDb — 7,9

11. Лемони Сникет: 33 несчастья (2017–2019)

Снят по книге: серия «33 несчастья» Лемони Сникета Это уже вторая экранизация серии детских книг о злоключениях сирот, которые пытаются спастись от злого графа Олафа. В первый раз на их основе сняли фильм, но в него вошли события лишь первых трех произведений. В этом сериале историю рассказали до конца. И сделали это успешно: сериал получил 19 наград. Звездой сериала стал Нил Патрик Харрис. Ради роли злодея он изменился до неузнаваемости. Рейтинг на IMDb — 7,8

12. Меняющие реальность (2011)

Снят по книге: «Команда корректировки» Филипа К. Дика Рассказ повествует о тайной организации, контролирующей жизни людей. Создатели фильма значительно изменили сюжет оригинала. В киноверсии элементы антиутопии режиссер соединяет с историей о возлюбленных, которые хотят быть вместе, несмотря на все препятствия. Интересным получился не только сюжет, но и его подача: критики похвалили фильм за визуальные шутки и рифмы. Рейтинг на IMDb — 7,0