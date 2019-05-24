12 реальных людей, которые стали прототипами персонажей «Игры престолов» (Мелисандра нас особенно удивила)

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Общеизвестно, что при создании «Игры престолов» Джордж Мартин вдохновлялся Войной Алой и Белой розы, которая расколола Англию в XV веке, и большинство персонажей так или иначе напоминают местных аристократов того времени. Например, в 1483 году Ричард Йоркский после смерти своего брата Эдварда IV объявил притязания своих племянников на трон незаконными и попытался захватить престол. Точно так же поступил Станнис Баратеон. Но образы некоторых персонажей навеяны людьми из других стран и эпох, и именно на них мы остановимся подробнее.

AdMe.ru разыскал истории людей, которые подарили свои жизни героям культовых книг и сериала.

Дейенерис Таргариен — Генрих Тюдор, будущий Генрих VII

В «Игре престолов»: Дейенерис после смерти брата оказалась единственной известной представительницей своего рода, оставшейся в живых. В детстве ее увезли за море, и потом ей пришлось поселиться у магистра Пентоса. Девушка выросла на чужбине и пришла к власти нелегким путем, а после того как начала захватывать города работорговцев, там произошла эпидемия страшной болезни. Помимо прочего обратите внимание на тот факт, что на гербе Дейенерис, как и у остальных Таргариенов, изображен алый дракон. В реальной истории: все ближайшие родственники Генриха Тюдора погибли, и он еще ребенком оказался во Франции, где жил фактически в плену у бретонского герцога, пока не повзрослел. Позже юноша смог стать королем, но правление его началось нерадостно — с эпидемии «потливой лихорадки». А еще в память о своих валлийских предках новый монарх поместил на личный герб красного дракона.

Визерис — Марк Лициний Красс

В «Игре престолов»: его отец и братья погибли, он вынужден был скрываться в другой стране и погиб, когда его облили расплавленным золотом. В реальной истории: отец и старший брат Красса погибли на войне, так что юноше пришлось бежать из Рима в Испанию. Позднее, получив власть, был убит в бою с парфянами, которые после сражения залили в рот мертвого Красса золото.

Джон Сноу — Вильгельм Завоеватель

В «Игре престолов»: Эддард Старк, который объявил Джона своим внебрачным сыном и был Хранителем Севера, погиб далеко на юге. Джон же объединил северян с одичалыми и стал королем обширной территории. В реальной истории: отец Вильгельма, правитель Нормандии (название которой происходит от «Северные люди»), умер в жаркой Никее, возвращаясь во Францию из Иерусалима. Вильгельм был незаконнорожденным сыном, и его так и называли — Бастард. Он смог захватить Англию, где ему подчинились как местные аристократы, так и потомки тех, кто стал прототипом одичалых, — пиктов.

Тирион Ланнистер — Клавдий

В «Игре престолов»: Тирион — сын одного из самых знатных людей Вестероса, но сын младший и к тому же карлик, поэтому его недолюбливает собственный отец. Несмотря на это, благодаря своему уму и тяге к самообразованию Тирион смог не только выжить (что в «Игре престолов» сделать трудно), но и стать советником потенциальной королевы Вестероса. В реальной истории: при рождении названный Тиберием (даже имена немного похожи), будущий император был младшим ребенком в семье, слабым и болезненным. Собственная мать говорила о нем: «Человек, которого природа только начала создавать, но не закончила». Любил историю и даже писал научные труды, а потом вопреки многочисленным интригам, покушениям и заговорам не только стал правителем Рима, но и был обожествлен.

Петир Бейлиш — Никколо Макиавелли

В «Игре престолов»: хотя Мизинец принадлежит к небогатому роду без особого влияния, благодаря хитрости и умению манипулировать людьми он смог пробиться на самый верх. Любит поучать других, особенно когда речь заходит о власти. В реальной истории: сын адвоката, Макиавелли с юности интересовался политикой и со временем стал советником при нескольких сильных правителях. Написал трактат «Государь», в котором изложил свое видение идеального правителя и его методов. К слову, биограф описывает Никколо так: «Человек он был стройный, среднего роста, худощавого телосложения. Волосы были черные, белая кожа, маленькая голова, худое лицо, высокий лоб. Очень яркие глаза и тонкие сжатые губы, казалось, всегда немного двусмысленно усмехавшиеся».

Бриенна Тартская — Жанна Д’Арк

В «Игре престолов»: Бриенна носит мужские доспехи, отлично управляется с мечом и известна как «Тартская дева». В реальной истории: Орлеанская дева умела фехтовать, сражалась наравне с мужчинами и в бою также предпочитала мужское облачение.

Варис — Ли Ляньин

В «Игре престолов»: Варис — евнух, добившийся положения в обществе и важной должности мастера над шептунами, при этом у него нет родового гнезда, потому что он простолюдин по происхождению. Он называет своих шпионов «пташками» и помогает Дейенерис. В реальной истории: при дворе китайских императоров издавна существовал целый институт евнухов, которые порой захватывали власть. В евнухи обычно продавали мальчиков из бедных семей, и впоследствии им запрещалось владеть землями. Ли Ляньин организовал целую сеть шпионов и был главным советником императрицы Цыси. К слову, чтобы развлечь ее, евнухи императорского двора выдрессировали певчих птиц, например, чтобы они по сигналу слетались к Цыси и пели ей.

Мелисандра — Григорий Распутин

В «Игре престолов»: Мелисандра смогла стать советницей короля Станниса Баратеона. Она умеет заклинать тени и предсказывать будущее, но поклоняется богу Р’Глору, тогда как официальная религия Вестероса — вера в Семерых. При всем при этом советы красной жрицы не слишком помогли Станнису добиться трона. В реальной истории: Григорий Распутин был близким другом императора Николая II и его семьи, считался набожным, почти святым человеком и оставил ряд пророчеств. Позднее официальная церковь начала преследовать старца, пошли слухи о том, что Распутин — колдун и дурно влияет на императора.

Джейме и Серсея Ланнистеры — Чезаре и Лукреция Борджиа

В «Игре престолов»: знатные близнецы, которые любят друг друга настолько, что пошли на инцест. Джейме — одаренный воин и полководец, но при этом готов ради семьи на все, даже на убийство короля. Был королевским гвардейцем, что подразумевало отказ от женитьбы и детей. Серсея известна своей красотой и была выдана замуж по политическому расчету. Первая ее помолвка — с Рейгаром Таргариеном — сорвалась, а дети были рождены не от мужа. В реальной истории: брат и сестра, происходящие из крайне влиятельного рода. Чезаре сделал церковную карьеру и стал кардиналом, дав обет безбрачия, но позже отказался от сана, чтобы отомстить за убийство брата и поддержать отца на войне, показав себя хорошим военачальником. Считается, что он совершил множество преступлений, чтобы сохранить влияние своей семьи. Лукреция Борджиа считалась красавицей и была дважды обручена, но замуж вышла только в третий раз. Ходило множество слухов о том, что Лукреция состоит в любовной связи с братом, а также что ее первенец рожден от слуги.

Джоффри Баратеон — Эдуард Вестминстерский

В «Игре престолов»: Серсея, которая объявила себя единоличной правительницей Семи Королевств, обожала Джоффри. Он поразил зрителей дурным характером, взошел на престол, хотя и не был сыном короля, и умер юным. В реальной истории: королева-консорт Маргарита Анжуйская трепетно относилась к единственному сыну и даже устроила военный поход, чтобы вернуть ему трон. Затея провалилась, и Эдуард погиб 18-летним. Современники отмечали его воинственный нрав и любовь к сражениям, а также вспоминали слухи о том, что отцом принца был совсем не король.

Эйрис II Таргариен — Карл VI

В «Игре престолов»: в юности Эйрис был обаятелен и умен, хоть и весьма вспыльчив. Постепенно он сошел с ума и превратился в опасного даже для себя тирана, помешанного на пламени. Его правление завершилось восстанием аристократии и падением династии Таргариенов. В реальной истории: юный Карл легко злился и порывался развязать войну с Англией, но все было в относительном порядке, пока король не заболел лихорадкой (некоторые ученые считают, что его могли отравить). После этого разум его повредился и понемногу помутился окончательно. Один особенно сильный приступ случился у монарха после бала, на котором его костюм случайно загорелся. Правление Карла завершилось тем, что Франция фактически распалась на отдельные государства, а правящая династия сменилась.