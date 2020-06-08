12 психологических триллеров, которые определенно станут лучшим из того, что вы посмотрите в 2020 году

38 2 420 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Кино — волшебное место, где можно мечтать в темноте. Затеряться внутри фильма — это фантастическое чувство», — считает культовый режиссер Дэвид Линч. А психологический триллер едва ли не самый затягивающий жанр, который подходит желающим пощекотать нервишки и взяться за разгадки тайн вместе с главными героями.

Мы в AdMe.ru устроили киномарафон триллеров 2020 года. И теперь точно знаем, какие из фильмов заслуживают вашего внимания.

Фильм рассказывает фантазийную историю Ширли Джексон — автора романа «Призрак дома на холме». Писательница впала в депрессию: она даже спит в обуви. Ее энергичный муж в попытке вывести любимую из кризиса приглашает в дом молодую пару — Роуз и Фреда — якобы для помощи по хозяйству. Роуз оказывается большой фанаткой Ширли. Но у «гения ужасов» есть свои секреты, и пребывание в этом доме не пройдет для пары бесследно. В ролях: Элизабет Мосс, Логан Лерман, Майкл Стулбарг, Одесса Янг.

Новый фильм от специалиста по ужасам, известного по ленте «Ритуал» и сериалу «Калейдоскоп ужасов». Блистательный актерский состав и хороший рейтинг еще более побуждают к просмотру. Муж школьной учительницы Бет покончил с собой после 14 лет брака. Бет совсем расклеилась: отдалилась от друзей, начала пить, а еще странным образом чувствует присутствие мужа. Решив во всем разобраться, она обнаруживает ужасные тайны, которые ей не следовало знать. В ролях: Ребекка Холл, Сара Голдберг, Стэйси Мартин.

Экранизация биографической книги Тима Дженкина «Внутри и снаружи: Побег из тюрьмы Претории». Эту историю о двух борцах за свободу, отбывающих срок в одной из самых строгих тюрем мира, уже сравнивают с легендарным «Побегом из Шоушенка». Претория — страшное место: выйти на свободу из него куда сложнее, чем погибнуть. Уверенные в своей невиновности, не желая дожидаться участи, герои планируют дерзкий побег. В ролях: Дэниел Рэдклифф, Дэниел Уэббер, Иэн Харт.

Второй фильм режиссера Вона Стайна, которому удается привлекать в свои проекты звезд мировой величины. Саймон Пегг для роли в «Темном наследии» сбросил 12 кг. В центре сюжета Лорен Монро — окружной прокурор и дочь владельца многомиллионной империи. Ее отец внезапно умирает, а перед смертью оставляет ключ от бункера с закованным внутри человеком. С помощью подсказок сценаристы предоставляют зрителям возможность самостоятельно разгадать, что значит это послание. В ролях: Лили Коллинз, Саймон Пегг, Конни Нильсен, Чейс Кроуфорд.

Продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде решили создать новый образ — женщину, которая мстит преступникам. В центре сюжета — Стефани Патрик, чья жизнь перевернулась с ног на голову, когда вся ее семья погибла в авиакатастрофе. Девушка не может оправиться от горя и опускается на самое дно. Но однажды все меняется: со Стефани связывается журналист, который уверен, что катастрофа не была случайностью. В ролях: Блейк Лайвли, Джуд Лоу, Стерлинг Браун.

Еще одна лента о неуловимой мстительнице. Кэси — красивая, умная и подающая большие надежды студентка престижного медицинского университета. Ее ожидало прекрасное будущее, если бы не трагическая случайность. Теперь девушка ведет двойную жизнь: подрабатывает в кафе и мстит всем мужчинам, попадающимся ей на пути. За фильм взялась создательница 2-го сезона сериала «Убивая Еву» Эмиральд Феннел. Ей удалось собрать блестящий актерский состав и искусно объединить напряженный триллер и легкую комедию. В ролях: Кэри Маллиган, Элисон Бри, Конни Бриттон, Адам Броди.

«Самый обсуждаемый фильм года, который никто не видел» — таков слоган ленты, перенесенной из-за созданной вокруг шумихи. В центре сюжета оказываются 12 незнакомцев, которые приходят в себя в глухом лесу. Со временем они понимают, что стали мишенями в охоте на людей. Несмотря на, казалось бы, банальную завязку, фильм то и дело удивляет неожиданными ходами, приправленными остросоциальным подтекстом и отсылками к Оруэллу. В ролях: Хилари Суэнк, Эмма Робертс, Бетти Гилпин.

Реалистичный канадский триллер, который переносит зрителя в глушь заснеженного леса, протянувшегося на сотни километров. Группа людей участвует в тренинге по выживанию под руководством известного блогера. Все идет мирно до тех пор, пока не происходит несчастный случай. Теперь каждому придется применить свои знания на практике. К плюсам можно отнести шикарную картинку, небольшой хронометраж (всего 80 минут) и продуманный сюжет, который держит в напряжении до самой концовки. В ролях: Марк Бопре, Риал Боссе, Мэрилин Кастонгуэй, Гийом Кир.

Тайлер Перри, известный нам по роли в фильме «Исчезнувшая», решил снять некое подобие шедевра Дэвида Финчера. И вышло неплохо: лента пропитана напряжением, есть интрига, а продуманный сюжет и отличная актерская игра делают ее отменным зрелищем. Обвиняемая в убийстве мужа женщина уже дала признательные показания. Однако ее адвокат засомневался в вине подсудимой, узнав о весьма загадочных обстоятельствах ее брака. В ролях: Кристал Фокс, Филисия Рашад, Тайлер Перри.

Шеннон — старшая дочь Мэри Гилберт — так и не пришла к ужину. Девушка успела совершить звонок, прося о помощи, но полиция бездействует из-за сомнительной профессии Шеннон: она была проституткой, как и еще десяток пропавших девиц. Ее матери ничего не остается, кроме как самой взяться за расследование. Фильм напоминает недавний хит «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», при этом погружая зрителя в детали преступлений. Стоит отметить, что рассказанная история основана на реальных событиях. В ролях: Эми Райан, Томасин Маккензи, Дин Уинтерс, Лола Кёрк.

Супружеская пара покидает охваченный войной Судан и пытается обосноваться в Великобритании. Как беженцам им досталось ветхое жилье, с крысами и тараканами. Но самое неприятное — это таинственный сосед, бродящий под полом. Это дебют режиссера Реми Уикса, а за права на фильм боролись сразу несколько компаний. И не просто так. Лента получилась неимоверно атмосферной, происходящее на экране держит в напряжении каждую секунду. В ролях: Мэтт Смит, Хавьер Ботет, Рене Коста.

Джозеф — скромный парень, который живет в Лондоне и служит в аэропорту. Вся его жизнь — это дом и работа, но отношения с коллегами совершенно не складываются. Джозеф настолько незаметен, что о его дне рождения вспоминают лишь родители. Это становится последней каплей и пробуждает в нем настоящий ураган. События фильма разворачиваются на улицах Лондона в течение 24 часов, пока главный герой пытается наконец-то найти себя. В ролях: Бен Уишоу, Элли Хаддингтон.

Какой фильм вы смогли бы назвать идеальным триллером? Какая из последних просмотренных лент вам запомнилась больше всего?