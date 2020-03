12 психологических триллеров, которые нельзя ни забыть, ни пропустить

Ежегодно в мире появляются тысячи фильмов, захочешь — не пересмотришь, поэтому мы с вами научились ориентироваться на рейтинги и описание, чтобы не тратить впустую по два часа драгоценного времени. Но есть такое кино, от которого еще долго не можешь отойти: вот уже и титры кончились, а сюжет все еще держит в напряжении. На такие шедевры и двух часов не жалко.

Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы, которые обеспечат зрителю мурашки, и представляем вам этот список.

1. Ангел мой (Angel of Mine), 2019

Австралийский ремейк французского кинофильма 2008 года «След ангела». Главная героиня Лиззи несколько лет назад потеряла новорожденную дочку. Она безуспешно пытается смириться с потерей, но ничего не выходит — Лиззи разводится с мужем и становится замкнутой и нелюдимой. Но однажды она знакомится с 7-летней девочкой Лолой и «узнает» в ней свою чудом выжившую и подросшую дочь. С этого момента зрителя ждет невероятное напряжение и атмосфера, ведь во второй раз терять дочь Лиззи вовсе не собирается. Рейтинг IMDb — 6,5

«КиноПоиск» — 6,1

Трейлер

2. Глотай (Swallow), 2019

В жизни Хантер все было прекрасно: друзья, состоятельный любящий муж, да и сама она прекрасно чувствовала себя в роли хозяйки большого дома. Не хватало только малыша. И вот, когда до мечты было рукой подать и Хантер наконец забеременела, начинает происходить нечто очень тревожное. Ей нестерпимо хочется глотать несъедобные предметы вроде стеклянных шариков, льда или батареек. Родные не могут ее остановить; кажется, ей управляет что-то темное и неподвластное разуму. Рейтинг IMDb — 6,4

«КиноПоиск» — 5,9

Трейлер

3. Тихое место — 2 (A Quiet Place Part II), 2020

Зрителя ждет не просто очередная история про выживание в постапокалиптическом мире, а настоящий глубокий триллер. Все та же отважная семья Эбботт из первой части продолжает бороться за жизнь. Освежим память: мир наводнен ужасными монстрами, реагирующими на звук, поэтому члены семьи создали язык жестов, с помощью которых общаются и понимают друг друга. Но мы-то знаем, что «дети» и «не шуметь» — понятия несовместимые, поэтому монстры вычислили их место обитания. В новой части семейство вынуждено отправиться в путь и столкнуться со всеми кошмарами внешнего мира. Трейлер

4. Мустанг (The Mustang), 2019

Роман Колман становится участником реабилитационной программы по приручению мустангов. Сначала он просто убирает за лошадями, но постепенно начинает их тренировать. И все идет спокойно, пока на его пути не появляется самый неукротимый и агрессивный мустанг, который не поддается тренировкам. Роман привык решать проблемы силой, но этот мустанг силы не боится. Единственный шанс найти общий язык с жеребцом — «покорить» зверя в себе и избавиться от обид и негатива. Серьезная и напряженная киноработа о том, как с помощью общения с животными найти путь к себе. Рейтинг IMDb — 6,9

«КиноПоиск» — 6,4

Трейлер

5. Песня имен (The Song of Names), 2019

Тим Рот и Клайв Оуэн исполнили главные роли в этой эмоциональной и трогательной детективной киноистории — экранизации романа Нормана Лебрехта. Лондон времен Второй мировой войны. Родители маленького талантливого скрипача Довидла погибают. Семья Симмондс берет его под свое крыло, и музыкант быстро находит общий язык с их сыном Мартином. Вскоре все понимают, что Довидл не просто хороший скрипач — он гениален. Все складывается как нельзя лучше, и вот-вот должен состояться его первый в жизни концерт, однако Довидл таинственным образом исчезает. Только 40 лет спустя Мартин стал ближе к разгадке этой тайны, но получится ли у него узнать, почему исчез друг? Рейтинг IMDb — 6,2

«КиноПоиск» — 6,4

Трейлер

6. Основано на реальных событиях (D’après une histoire vraie), 2017

Фильм знаменитого французского режиссера Романа Полански с Эмманюэль Сенье и Евой Грин в главных ролях был обречен стать шедевром. По сюжету молодая писательница Дельфин выпускает роман-исповедь о своей семейной трагедии и мгновенно становится знаменитой. Не все с восторгом принимают ее творение: писательница получает множество писем с осуждением и угрозами. Героиня впадает в глубокую депрессию, откуда ее пытается вытянуть поклонница по имени Элль. Она сочувствует Дельфин, мимоходом сообщая о том, что тоже пишет книги и готова подменить любимую писательницу на встрече с фанатами. Та соглашается, не понимая, что это дает начало череде ужасающих событий. Рейтинг IMDb — 5,7

«КиноПоиск» — 5,9

Трейлер

7. Игра Ганнибала (Nomis), 2018

Перед нами красивый и волнующий полицейский триллер. Бывший судья Майкл Купер, которого играет блестящий Бен Кингсли, разочаровался в системе правосудия и придумал свой метод поимки преступников. Он использует напарницу Лару в качестве приманки для злодеев, но однажды во время очередной операции что-то пошло не так, и девушку действительно похищает маньяк. Ее удается найти в особняке некоего Саймона, который держит там немало пленников. Кажется, в этом человеке уживаются несколько личностей, и одна из них — тот самый Ганнибал Лектер. Рейтинг IMDb — 5,8

«КиноПоиск» — 5,6

Трейлер

8. Инсомния (No dormirás), 2018

Много лет назад пациенты психиатрической клиники написали театральную пьесу, и теперь режиссер-экспериментатор решила поставить пьесу, создав проект «Неспящие». В заброшенное ныне здание лечебницы приезжает театральная труппа, перед актерами стоит жесткое условие: они не должны спать, чтобы прочувствовать все грани эмоций. Постепенно их сознание начинает меняться, и они сталкиваются с тем, что не в силах объяснить. Что это — игра разума ил потусторонние силы? Рейтинг IMDb — 5,1

«КиноПоиск» — 5,3

Трейлер

9. Чистокровные (Thoroughbreds), 2017

В этом кино есть все, что так ценят любители психологических триллеров: богатый, но расколотый надвое внутренний мир, пересмотр старых ценностей и проверка, где же та самая грань, за которую способен зайти человек, не потеряв себя. Сюжет прост: в детстве Лили и Аманда были лучшими подругами, со временем их пути разошлись и общение прекратилось. Встретившись снова, подруги рассказывают друг другу о наболевшем: Аманда ничего не чувствует, ее душа словно замерзла, а вот у Лили проблемы более земные — ее раздражает отчим. Тогда подруги начинают думать на тем, как решить эту «маленькую проблему», и у них созревает план... Рейтинг IMDb — 6,7

«КиноПоиск» — 6,0

Трейлер

10. Игра на выживание (Gone), 2012

Бенефис актрисы Аманды Сейфред, а потому триллер смотрится на одном дыхании. Несколько лет назад героиню фильма Джиллиан Конвэй прямиком из постели похитил серийный убийца. Ей чудом удается спастись, но злодея так и не нашли, как не нашли и яму, в которой он, по словам жертвы, держал ее. Постепенно жизнь вошла в привычное русло, и только все стало налаживаться, как кошмар вернулся: девушка пришла домой и обнаружила, что ее сестра Молли пропала. Полиция уверена, что никто никого не похищал и девушка вернется, вдоволь нагулявшись, поэтому Джиллиан не остается ничего другого, кроме как самой искать похитителя. Рейтинг IMDb — 5,9

«КиноПоиск» — 6,2

Трейлер

11. Извините, мы вас не застали (Sorry We Missed You), 2019

Пронзительная драма о бытовой каждодневной борьбе за место под солнцем. По атмосфере картина немного напоминает сериал «Черное зеркало» (Black Mirror, 2011). Сюжет крутится вокруг семьи Тернеров. У них все было прекрасно: свадьба, дети, в доме царила любовь и гармония. А потом грянул финансовый кризис, долги начали расти в геометрической прогрессии.

Глава семейства по имени Рики видит только одно решение — продать машину жены, купить фургончик и начать работать на себя. Казалось бы, достаточно приложить усилия, и все пойдет на лад, но у жизни были свои планы, и новая работа лишь накаляет обстановку. Семья рушится, и Рики предпринимает последний отчаянный шаг, чтобы спасти ее. Рейтинг IMDb — 7,7

«КиноПоиск» — 6,9

Трейлер

12. Этажом ниже (The Ones Below), 2015

Действие разворачивается в доме, где на разных этажах живут две семьи. Кэйт и Джастин ждут первенца, как и их соседи снизу. Идиллию разрушает несчастный случай: девушка из квартиры снизу теряет ребенка и обвиняет в этом... соседей из квартиры сверху. Ну а дальше напряжение лишь нарастает, и все это может привести к печальным событиям. Или нет? История о том, как нажить себе врагов на ровном месте и какими неприятными могут быть люди, которые мило тебе улыбаются. Шарма фильму добавляет участие в нем Клеманс Поэзи, которая сыграла одну из соседок. Эту актрису зритель может помнить по роли Флер Делакур в поттериане и по роли Наташи Ростовой в мини-сериале «Война и мир» (War and Peace) 2007 года. Рейтинг IMDb — 6,1

«КиноПоиск» — 5,9

Трейлер

Ждем ваших рекомендаций: какой из последних фильмов вас особенно впечатлил?