12 прототипов знаменитых персонажей, о которых знают лишь избранные (А теперь и вы)

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Когда смотришь фильм или читаешь книгу, волей-неволей представляешь вымышленных персонажей настоящими людьми. Но иногда наши фантазии не так далеки от реальности, ведь авторы книг и режиссеры могли иметь в виду вполне реальных исторических личностей, когда писали или снимали свои произведения.

Мы в AdMe.ru решили рассказать вам про 12 человек, ставших прототипами знаменитых персонажей, и готовы поспорить, что о некоторых вы даже не подозревали.

Бернард Липпе-Бистерфельдский — Джеймс Бонд

Сэр Джеймс Бонд, агент 007, — главный герой романов британского писателя Яна Флеминга, ставший суперпопулярным в 1960-х годах, после запуска так называемой бондианы (серии фильмов о приключениях агента 007). Считается, что его прообразами могли стать британский тайный агент Роберт Брюс Локхарт, офицер британской внешней разведки МИ-6 Поль Дюкс, британский разведчик Джордж Хилл или даже сам автор, однако многие искусствоведы сходятся во мнении, что принц Нидерландов Бернард Липпе-Бистерфельдский — наиболее достоверная кандидатура. После нападения Германии на Нидерланды во время Второй мировой войны принц с семьей перебрался в Англию, где стал работать на британскую разведку (БР). Ян Флеминг (служащий БР) был приставлен к Бернарду, чтобы следить за ним: а вдруг принц решит переметнуться обратно к немцам. Вначале отношения между двумя агентами были натянутыми, но позже они все же стали друзьями. В это же время Флемингу пришла в голову идея написать приключенческий роман, а харизматичный, авантюрный Бернард Липпе-Бистерфельдский, как никто другой, походил на роль главного героя. Знаменитая фраза «Бонд, Джеймс Бонд» списана с реплики Бернарда, который часто говорил: «Бернард, принц Бернард».

Остап (Осип) Шор — Остап Бендер

Знаменитый авантюрист, прототип Остапа Бендера, одессит Осип Шор носил светлую одежду, шарф и капитанскую фуражку. Мечтал уехать в Аргентину или Бразилию, но волей судьбы оказался в Петрограде. В 1918–1919 годах, когда из-за войны и серости жить в городе стало невозможно, Остап принял решение отправиться домой, в Одессу, но отсутствие денег сделало эту задачу трудновыполнимой. Шор притворялся шахматным гроссмейстером, художником, скрывающимся членом антисоветской партии и даже женился, чтобы было где перезимовать. Все эти авантюры сам Осип рассказал известному писателю Валентину Катаеву, который и сам хотел бы описать приключения одессита, но решил поделиться идеей со своим младшим братом Евгением Петровым и журналистом Ильей Ильфом.

Самуил Абрамович Воронов — Профессор Преображенский

Самуил Абрамович Воронов (Серж Воронов) — хирург, который произвел фурор в медицине 1920-х годов. Методом проб и ошибок он разработал методику омоложения и лечения умственных отклонений, включающую в себя пересадку желез обезьяны человеку. А профессор Преображенский в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» пересадил бездомной собаке человеческий гипофиз и семенники. Вот что говорит иллюстрированный журнал «Искры» от 29 июня 1914 года о настоящей операции Воронова: «Сенсационное открытие. Во французской медицинской академии наш соотечественник, доктор Сергей Воронов, сделал сенсационное сообщение об операции, произведенной им в его клинике над 14-летним мальчиком-идиотом. С 6-летнего возраста умственное развитие этого мальчика остановилось, причем явно обозначались все признаки ненормальности и кретинизма: потухший взгляд, тупость и непонимание самых обыкновенных вещей. Воронов сделал этому мальчику прививку зобной железы обезьяны. Успех превзошел ожидания. У мальчика ожил взгляд, появились умственные способности, понятливость, любознательность». Но с течением времени Воронов попадает в опалу, его метод критикуют как коллеги, так и ученые. Положительный эффект операции называют самовнушением, а сам хирург оказывается вынужденным свернуть практику. Интересно, что в 2005-м опыты Воронова признали как основу современной медицинской стратегии по борьбе со старостью.

Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен — Барон Мюнхаузен

Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен — немецкий фрайхерр (барон), успел даже стать ротмистром русской службы, после которой на свет и появилось множество удивительных историй о его приключениях в России. Рассказывать истории барон любил в охотничьем павильоне, построенном самим Мюнхгаузеном и носящем название «павильон лжи». Вот описание очевидца таких вечерних посиделок: «Обычно он начинал рассказывать после ужина, закурив свою огромную пенковую трубку с коротким мундштуком и поставив перед собой дымящийся стакан пунша. Он жестикулировал все выразительнее, крутил на голове свой маленький щегольской паричок, лицо его все более оживлялось и краснело, и он, обычно очень правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои фантазии». Начиная с 1781 года вышло множество книг, описывающих приключения этого господина, но наибольшую известность в России одноименный литературный персонаж получил после того, как К.И. Чуковский адаптировал их для детей.

Максим Горький — Мастер

Знаменитый роман «Мастер и Маргарита» можно изучать вечно. Прототипом Мастера принято считать самого автора — Михаила Афанасьевича Булгакова, так как некоторые моменты в биографии писателя совпадают с историей Мастера (например, сжигание романа в печи). Однако литературовед Альфред Барков предлагает иную версию возникновения персонажа, считая, что Мастер — это Максим Горький. В защиту своей теории Барков выделяет несколько ключевых моментов: В 1930-х годах именно за Горьким закрепился титул Мастера, в романе содержатся косвенные указания на 1936 год — год смерти Горького.

19 июня, в день прощания с великим писателем, произошло солнечное затмение (в романе описывается тьма, накрывшая Москву и Ершалаим).

Также есть ряд параллелей, указывающих на то, что Маргарита может быть списана с Марии Андреевой, гражданской супруги Горького, которая была замужем на момент знакомства с писателем. Существует еще множество доказательств теории Баркова, с которыми можно ознакомиться в книге «Роман Булгакова „Мастер и Маргарита“: альтернативное прочтение».

Роман Ким — Макс Отто фон Штирлиц

Юлиан Семенов, автор романа «Семнадцать мгновений весны» (по которому сняли сериал с Вячеславом Тихоновым в главной роли), прототипом своего главного героя, советского разведчика Максима Исаева, действовавшего под личиной штандартенфюрера СС Штирлица, мог видеть разных исторических личностей, например Вилли Лемана или Николая Кузнецова. Однако наиболее вероятным прообразом литературоведы все же считают Романа Кима — писателя, чекиста и шпиона, близкого друга Юлиана Семенова, рассказывавшего начинающему романисту о подвигах вымышленного «разведчика Леонида», которого никто лично не встречал. Скорее всего, Роман описывал свои шпионские операции. Интересно, что даты рождения Кима и Исаева примерно одинаковы: 1899–1900 годы.

Оливер Сакс — Доктор Малколм Сэйер

Оливер Сакс, американский невролог и нейропсихолог, автор книг, в которых описывал случаи из своей практики, является единственным прототипом доктора Малколма Сэйера (в исполнении Робина Уильямса) из фильма «Пробуждение», снятого по мемуарам самого Оливера. Кинолента рассказывает о докторе и ученом Сэйере, который решается использовать экспериментальные препараты, чтобы возвращать к жизни обездвиженных пациентов. Сам же Сакс работал врачом в то время, когда в клиниках США запустили применение препаратов L-Dopa для лечения жертв эпидемии летаргического энцефалита.

Адам Уорт — Профессор Мориарти

Когда дело касается произведений Артура Конан Дойла, все вспоминают прототип Шерлока Холмса — доктора Джозефа Белла. Но мало кто знает, что и у его антагониста, профессора Мориарти, был вполне реальный прототип — Адам Уорт, американский преступник XIX века, которого современники по праву называли Наполеоном криминального мира. Он прошел путь от простого карманника до создателя крупной криминальной сети.

Эд Гин — Норман Бейтс

Персонаж фильма Альфреда Хичкока «Психо», Норман Бейтс, был одним из отражений самого известного маньяка Америки Эда Гина. Кстати, «Молчание ягнят», «Техасская резня бензопилой» тоже были созданы под впечатлением от преступлений Гина. Трудно описать его зверства (мы и не будем), но громкая слава досталась Эду неслучайно. И экранный Бейтс, и настоящий маньяк страдали психическими отклонениями.

Жанна де Люз де Сен-Реми де Валуа — Миледи

Хотя о Миледи Александр Дюма впервые упоминает в книге «Д’Артаньян и три мушкетера», кинообраз, воплощенный Маргаритой Тереховой в одноименном телефильме, по праву считается каноническим. А ведь он списан с реальной авантюристки, жившей во Франции XVIII века, чья роль стала роковой для французской аристократии в целом и для королевы Марии-Антуанетты в частности. Жанна де ла Мотт (Жанна де Люз де Сен-Реми де Валуа) происходила из знаменитого, но обедневшего рода и была вынуждена просить милостыню. Маркиза Булевилье сжалилась над бедняжкой и отправила ее в пансион для благородных девиц при монастыре, откуда девушка сбежала со своим будущим мужем. В высшее общество графиню ввел епископ Страсбургский, кардинал Луи де Роган, который был очарован ее умом и хитростью. Жанна получила известность благодаря афере с бриллиантовым ожерельем, которая бросила тень на Марию-Антуанетту и на монархию вообще, что впоследствии привело к восстанию во время Великой французской революции. Началось все с того, что Людовик XV захотел подарить мадам Дюбарри украшение из 629 бриллиантов. Но к тому времени как заказ выполнили, король уже умер, а следующий правитель, Людовик XVI, не пожелал приобретать дорогое украшение для своей жены из-за его баснословной цены. Графиня де ла Мотт, зная, что кардинал хотел бы восстановить дружбу с королевской четой, убедила его забрать драгоценность, заверяя, что лично знакома с королевой и ведет с ней переписку, где та якобы согласна расплатиться за ожерелье. В итоге оно попало в руки аферистки и больше его никто не видел. Разразился скандал, ведь мастера так и не получили вознаграждение, королева отрицала свою причастность к этому делу, а графиню клеймили и приговорили к пожизненному заключению. Графине де ла Мотт удалось сбежать из тюрьмы, и, по слухам, она прожила еще долгое время в России под именем графини Гаше.

Джон Грей — Дориан Грей

Джон Грей был тесно знаком с Оскаром Уайльдом, автором романа «Портрет Дориана Грея», и сам литератор не скрывал, что главный герой списан с его юного друга. Грей был не против такой огласки, пока в обществе не разразился скандал. В газетах стали мусолить имя Джона, называя его возлюбленным писателя, что бросало тень на репутацию молодого человека. Он смог добиться опровержения данной информации и постарался свести на нет общение с Уайльдом.

Герман Геринг — Карлсон