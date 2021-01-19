12 пронзительных фильмов, которые еще долго будут крутиться у вас в голове
Существуют настолько глубокие фильмы, что после знакомства с ними мы еще долго прокручиваем в голове весь сюжет от начала до конца, переосмысливаем отдельные моменты, над которыми были проделана кропотливая работа и которые заставили наши души вывернуться наизнанку. После таких картин мы начинаем по-новому смотреть на привычный мир и, возможно, даже находим мотивацию на то, чтобы все изменить.
Мы в AdMe.ru все никак не можем прийти в себя после просмотра таких душевных кинокартин и делимся ими с вами, чтобы вы не только ощутили всю их эмоциональную глубину, но и, может быть, нашли то, над чем можно было бы часами размышлять за чашкой чая.
Разум в огне (2016)
История основана на судьбе американской журналистки и писательницы Сюзанны Кэхалан, которая неожиданно попала в психиатрическую больницу с приступами эпилепсии и нервным расстройством. Она не могла и представить, как оказалась в этом месте, ведь до этого в ее жизни ничего не предвещало беды: у нее была успешная карьера, любящий жених и грандиозные планы на будущее. Теперь же она заточена в клинике, а врачи не в силах поставить ей верный диагноз.
- Страна — США, Канада, Ирландия
- Жанр — драма, биография
- Рейтинг IMDb — 6,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5
Кафе «Голубая сойка» (2016)
Спустя 20 лет Джим возвращается в родной городок, чтобы уладить дела с продажей родительского дома, и неожиданно встречает ее, свою первую школьную любовь Аманду, которая приехала к своей беременной сестре. Они случайно сталкиваются в продуктовом магазине и, окутанные сильнейшей ностальгией по былым временам, решают выпить по чашечке кофе, чтобы вспомнить свою юность.
- Страна — США
- Жанр — драма, мелодрама
- Рейтинг IMDb — 7,3
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
Не волнуйся, он далеко не уйдет (2018)
Любитель быстрой езды Джон берет с собой в машину случайного знакомого с вечеринки и попадает в аварию, чудом оставшись в живых. Он теряет возможность двигаться самостоятельно и понимает, что теперь ему нужно заново учиться приспосабливаться к окружающему миру. С этого и начинается полный трудностей, разочарования и открывающихся возможностей путь талантливого американского художника-карикатуриста.
- Страна — Франция, США
- Жанр — драма, комедия, биография
- Рейтинг IMDb — 6,9
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
Незаменимый ты (2018)
Они были неразлучны с 8 лет, но однажды поняли, что им придется вскоре расстаться. Эбби диагностировали рак, и теперь она вынуждена научить своего лучшего друга и жениха Сэма жить без нее, пока тот пытается помочь своей возлюбленной принять собственную судьбу.
- Страна — США
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 6,4
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5
Звук тишины (2019)
Питер — представитель редкой профессии: он занимается так называемой настройкой домов, то есть налаживает звук в жилищах таким образом, чтобы тот перестал доставлять дискомфорт людям и избавил их от головных болей. К Питеру обращается переехавшая недавно в Нью-Йорк Эллен, которая страдает синдромом хронической усталости и надеется найти умиротворение в изменении звучания своего дома. Но, кажется, проблемы лежат намного глубже, чем в неправильной тональности помещения.
- Страна — США
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 5,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 5,9
Гнездо (2020)
В погоне за собственным успехом и в попытках обнаружить золотую жилу, успешный бизнесмен Рори уговаривает свою жену и двоих детей бросить все, чтобы вернуться на родину, в Лондон, где он хочет покорить новые вершины и уверен, что найдет там все необходимое. Но все оказывается не так просто, ведь гонка за большим может привести к утрате того, что уже имеется.
- Страна — Великобритания, Канада
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 6,4
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3
Мужчина и женщина: Лучшие годы (2019)
Их история была показана впервые еще в 1966 году, затем повторилась спустя 20 лет, и теперь мы можем увидеть очередное продолжение отношений между этим мужчиной и этой женщиной. Новая встреча по прошествии многих лет откроет те волнующие чувства, которые таились у каждого из них в душе, и поможет избавиться от всепоглощающего одиночества.
- Страна — Франция
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 6,9
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6
Звук металла (2019)
Рубен — талантливый барабанщик группы Blackgammon, которую он создал вместе с подругой по имени Лу. Он получает удовольствие от своей игры и такого родного для него звучания барабанной установки. Но на одном выступлении он вдруг обнаруживает, что вместо четкого удара своих палочек слышит лишь отдаленный гул. Его стремительная потеря слуха приводит к тому, что он начинает переосмысливать собственную жизнь и учится быть глухим.
- Страна — США, Бельгия
- Жанр — драма, музыка
- Рейтинг IMDb — 7,8
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
Фрагменты женщины (2020)
После того как домашние роды Марты заканчиваются чудовищной трагедией, начинается длительный период траура и разрушения всего того, что окружало девушку. Она ищет пути собственного успокоения и желает наказать акушерку, которую считает виноватой в случившемся.
- Страна — Канада, Венгрия, США
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 7,1
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2
Вся жизнь впереди (2020)
Опекун 12-летнего уличного вора Момо доктор Коэн решает, что мальчику не хватает женского участия в воспитании, и отправляет его на присмотр к мадам Розе, которая вырастила уже не одно поколение детей. Однако при встрече выясняется, что Момо на днях обокрал женщину, и теперь им придется не только разобраться со вскрывшимися обстоятельствами, но и научиться понимать друг друга.
- Страна — Италия
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 6,8
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8
Человеческий голос (2020)
Женщина безутешно следит за временем, ожидая возвращения бывшего возлюбленного, который оставил свои чемоданы, а компанию ей составляет пес, еще не понимающий, что хозяин бросил и его тоже. Эти 2 живых существа, заточенные в одном пространстве, продолжают тешить себя надеждами, которые необратимо тают с каждой минутой.
- Страна — Испания
- Жанр — драма, короткометражка
- Рейтинг IMDb — 6,4
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5
Все радостные места (2020)
Пытаясь залечить эмоциональные и физические шрамы, нанесенные прошлым, Вайолет и Теодор встречают друг друга в переломный момент и вместе стараются найти даже в самых обычных местах и совсем крохотных моментах что-то значимое.
- Страна — США
- Жанр — драма, мелодрама
- Рейтинг IMDb — 6,5
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3
А какие кинокартины тронули до глубины души вас?