12 пронзительных фильмов, которые еще долго будут крутиться у вас в голове

Существуют настолько глубокие фильмы, что после знакомства с ними мы еще долго прокручиваем в голове весь сюжет от начала до конца, переосмысливаем отдельные моменты, над которыми были проделана кропотливая работа и которые заставили наши души вывернуться наизнанку. После таких картин мы начинаем по-новому смотреть на привычный мир и, возможно, даже находим мотивацию на то, чтобы все изменить.

Мы в AdMe.ru все никак не можем прийти в себя после просмотра таких душевных кинокартин и делимся ими с вами, чтобы вы не только ощутили всю их эмоциональную глубину, но и, может быть, нашли то, над чем можно было бы часами размышлять за чашкой чая.

Разум в огне (2016)

История основана на судьбе американской журналистки и писательницы Сюзанны Кэхалан, которая неожиданно попала в психиатрическую больницу с приступами эпилепсии и нервным расстройством. Она не могла и представить, как оказалась в этом месте, ведь до этого в ее жизни ничего не предвещало беды: у нее была успешная карьера, любящий жених и грандиозные планы на будущее. Теперь же она заточена в клинике, а врачи не в силах поставить ей верный диагноз.

Кафе «Голубая сойка» (2016)

Спустя 20 лет Джим возвращается в родной городок, чтобы уладить дела с продажей родительского дома, и неожиданно встречает ее, свою первую школьную любовь Аманду, которая приехала к своей беременной сестре. Они случайно сталкиваются в продуктовом магазине и, окутанные сильнейшей ностальгией по былым временам, решают выпить по чашечке кофе, чтобы вспомнить свою юность.

Не волнуйся, он далеко не уйдет (2018)

Любитель быстрой езды Джон берет с собой в машину случайного знакомого с вечеринки и попадает в аварию, чудом оставшись в живых. Он теряет возможность двигаться самостоятельно и понимает, что теперь ему нужно заново учиться приспосабливаться к окружающему миру. С этого и начинается полный трудностей, разочарования и открывающихся возможностей путь талантливого американского художника-карикатуриста.

Незаменимый ты (2018)

Они были неразлучны с 8 лет, но однажды поняли, что им придется вскоре расстаться. Эбби диагностировали рак, и теперь она вынуждена научить своего лучшего друга и жениха Сэма жить без нее, пока тот пытается помочь своей возлюбленной принять собственную судьбу.

Звук тишины (2019)

Питер — представитель редкой профессии: он занимается так называемой настройкой домов, то есть налаживает звук в жилищах таким образом, чтобы тот перестал доставлять дискомфорт людям и избавил их от головных болей. К Питеру обращается переехавшая недавно в Нью-Йорк Эллен, которая страдает синдромом хронической усталости и надеется найти умиротворение в изменении звучания своего дома. Но, кажется, проблемы лежат намного глубже, чем в неправильной тональности помещения.

Гнездо (2020)

В погоне за собственным успехом и в попытках обнаружить золотую жилу, успешный бизнесмен Рори уговаривает свою жену и двоих детей бросить все, чтобы вернуться на родину, в Лондон, где он хочет покорить новые вершины и уверен, что найдет там все необходимое. Но все оказывается не так просто, ведь гонка за большим может привести к утрате того, что уже имеется.

Мужчина и женщина: Лучшие годы (2019)

Их история была показана впервые еще в 1966 году, затем повторилась спустя 20 лет, и теперь мы можем увидеть очередное продолжение отношений между этим мужчиной и этой женщиной. Новая встреча по прошествии многих лет откроет те волнующие чувства, которые таились у каждого из них в душе, и поможет избавиться от всепоглощающего одиночества.

Звук металла (2019)

Рубен — талантливый барабанщик группы Blackgammon, которую он создал вместе с подругой по имени Лу. Он получает удовольствие от своей игры и такого родного для него звучания барабанной установки. Но на одном выступлении он вдруг обнаруживает, что вместо четкого удара своих палочек слышит лишь отдаленный гул. Его стремительная потеря слуха приводит к тому, что он начинает переосмысливать собственную жизнь и учится быть глухим.

Фрагменты женщины (2020)

После того как домашние роды Марты заканчиваются чудовищной трагедией, начинается длительный период траура и разрушения всего того, что окружало девушку. Она ищет пути собственного успокоения и желает наказать акушерку, которую считает виноватой в случившемся.

Вся жизнь впереди (2020)

Опекун 12-летнего уличного вора Момо доктор Коэн решает, что мальчику не хватает женского участия в воспитании, и отправляет его на присмотр к мадам Розе, которая вырастила уже не одно поколение детей. Однако при встрече выясняется, что Момо на днях обокрал женщину, и теперь им придется не только разобраться со вскрывшимися обстоятельствами, но и научиться понимать друг друга.

Человеческий голос (2020)

Женщина безутешно следит за временем, ожидая возвращения бывшего возлюбленного, который оставил свои чемоданы, а компанию ей составляет пес, еще не понимающий, что хозяин бросил и его тоже. Эти 2 живых существа, заточенные в одном пространстве, продолжают тешить себя надеждами, которые необратимо тают с каждой минутой.

Все радостные места (2020)

Пытаясь залечить эмоциональные и физические шрамы, нанесенные прошлым, Вайолет и Теодор встречают друг друга в переломный момент и вместе стараются найти даже в самых обычных местах и совсем крохотных моментах что-то значимое.