12 примеров того, что даже гениальным актерам и актрисам роль может быть не по плечу

Оставаться в обойме популярных голливудских звезд актерам не так-то просто, если фильм с их участием проваливается в прокате, а зрители не принимают артистов в непривычных образах. Имена таких актеров и актрис все еще блистают на киноафишах, но порой их персонажей высмеивают даже преданные поклонники. А в бонус мы включили случай, когда публика, в отличие от кинокритиков, приняла персонажа.

Мы в AdMe.ru вспомнили имена популярных актеров, чьи роли вызывали недоумение, а порой даже ярость как у профессиональных критиков, так и у зрителей.

Роберт Дауни — младший: «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

В 2021 году Роберт Дауни — младший был номинирован на премию «Золотая малина» за главную роль в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Зрители назвали его персонажа скучным. Некоторые из них, несмотря на любовь к актеру, даже ушли из кинотеатра, так и не досмотрев картину. «Любимого нами сарказма Тони Старка нигде не найти. Вместо этого ему платят за то, что он бормочет реплики со странным акцентом, из-за чего трудно понять, о чем он говорит», — отмечают критики.

Николь Кидман: «Аквамен» и «Быть Рикардо»

В фильме «Аквамен» 51-летняя Николь Кидман сыграла молодую мать главного героя — королеву Атланну. Одни зрители оценили красоту актрисы, хотя и не были в восторге от самого фильма, других, напротив, насторожило то, что ее внешность отличалась от естественной: «Я хочу видеть Николь Кидман и любых других женщин без фотошопа. Я хочу видеть морщины, несовершенства. Пусть женщины стареют». В конце концов на такой комментарий Николь Кидман ответила, что ее персонаж Атланна на самом деле не может стареть, ведь все происходит в мире супергероев, где ее персонаж и человеком-то вовсе не является.

А совсем недавно стало известно, что Николь Кидман сыграет королеву комедии Люсиль Болл («Я люблю Люси») в картине «Быть Рикардо». Но уже сейчас зрители высказываются против этого: «Мне нравится Николь Кидман, но это неудачный выбор на такую роль». Большинство зрителей хотели бы видеть главной героиней фильма Дебру Мессинг, которая сыграла комедиантку в эпизоде сериала «Уилл и Грейс» и, по их мнению, обладает более подходящей внешностью. Но Николь Кидман готовится к будущей роли со всей серьезностью. В недавнем интервью она сказала, что ей приходится выходить из зоны комфорта, чтобы воплотить образ Люсиль на экране, ведь сама актриса никогда не играла смешных героинь.

Дженнифер Лоуренс: «Джой»

В фильме «Джой» 24-летняя актриса играет мать двоих детей, которая старше ее самой минимум на 10 лет. Хотя критики отмечают, что Лоуренс прекрасно передает разочарование и отчаяние своей героини, все же она слишком молода, чтобы воплотить на экране все нюансы ситуации, а зрители и поклонники актрисы ей просто не поверили. «Я не верю игре Дженнифер Лоуренс в „Джой“. Она моего возраста. Трудно представить, что у нее двое детей», — пишет пользователь Twitter. Стоит отметить, что проблема дискриминации по возрасту сейчас серьезно обсуждается в Голливуде: в то время как молодые девушки исполняют возрастные роли, актрисы среднего и старшего возраста остаются без работы. Неудивительно, что появляется все больше недовольных, ведь каждая такая роль могла бы быть рабочим местом для более взрослой актрисы.

Адам Драйвер: «Звездные войны: Пробуждение силы»

Продолжения культовой саги поклонники ждали 10 лет. Они возлагали большие надежды на то, что новый злодей не будет уступать в харизме Дарту Вейдеру. Поначалу так и было: герой в шлеме выглядел устрашающе, но стоило персонажу открыть свое лицо, как на него вылился шквал негатива. Многие зрители посчитали, что персонаж Адама Драйвера выглядит смешно и глупо, а выбор актера на эту роль был неудачным. «Его игра настолько слаба, что люди хихикали в зале», — пишет пользователь сети. Режиссер фильма Джей Джей Абрамс заступился за актера, сказав, что тот очень серьезно подошел к роли, показал эмоциональную глубину персонажа и передал основную идею фильма: эволюция может произойти не только с положительным, но и с отрицательным героем.

Меган Фокс: «Трансформеры»

Известность актрисе принесла роль в «Трансформерах» (2007). Многие зрители отметили, что внешность Меган Фокс отлично подходила под описание персонажа — самой популярной девушки школы. Но в тоже время заметили, что ее героиня была «деревянной». «Честно говоря, я впервые увидел ее в „Трансформерах“ и был шокирован тем, насколько неловкой и грубой показалась ее игра», — пишет зритель.

Энн Хэтэуэй: «Отпетые мошенницы»

Энн Хэтэуэй пользователи сети раскритиковали сразу за две последние работы — роли в картинах «Отпетые мошенницы» и «Ведьмы». И оба раза зрители не оценили акцент ее героинь. «Я хочу знать, кто решил, что Энн Хэтэуэй должна говорить с этим фальшивым акцентом в „Ведьмах“?» — поинтересовалась пользовательница Twitter. Некоторое время спустя актриса рассказала в интервью, что по сценарию она должна была говорить с британским акцентом и сама была против этой идеи, переживая, что все только испортит.

Гэри Олдмен: «Манк»

Гэри Олдмен был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в новом фильме «Манк». Однако многие критики и зрители возмутились тем, что 62-летнего актера взяли играть персонажа, который должен быть на 20 лет моложе его. По мнению многих, его герой, сценарист Херман Манкевич, выглядит слишком старым и изможденным. В то время как его жену, ровесницу героя, играла 34-летняя Таппенс Мидлтон. «Получается, его супруге было 13 лет, когда они поженились?» — удивляется зрительница.

Джессика Альба: «Лучшие в Лос-Анджелесе»

Многие зрители считают Джессику Альбу красивой и интересной медийной личностью, но не в восторге от ее последней работы. «Ужасная игра Джессики Альбы делает ее потрясающие данные заурядными», — говорят зрители о сериале «Лучшие в Лос-Анджелесе», в котором Джессика играет женщину-полицейского с непростым прошлым. Критики актерскую игру звезды также не жалуют: за последние годы у нее не было ни одной серьезной кинонаграды.

Тоби Магуайр: «Человек-паук»

Несмотря на неплохие отзывы кинокритиков, Тоби Магуайр, по мнению зрителей, был неудачным выбором на роль Человека-паука. Эмоции его персонажа многие посчитали настолько нелепыми, что кадры из фильмов с ним разошлись по сети и стали мемами. «Я сейчас смотрю „Человека-паука“ с моим сыном и понимаю, насколько не подходит Тоби на эту роль. Питер был ботаником, но он не должен быть глупым неудачником, как в этих фильмах», — пишет пользователь Reddit.

Джоди Фостер: «Элизиум — рай не на Земле»

За исполнение роли министра обороны Джессики Делакур в фильме «Элизиум — рай не на Земле» критики предложили отнять у именитой актрисы и режиссера Джоди Фостер одну из ее статуэток «Оскар», которые звезда получила за прошлые роли. Особенное негодование вызвали акцент и вокальные данные ее персонажа. Зрители солидарны с таким мнением: «Одно из самых неловких исполнений роли, которые я видел за последние годы. Я до сих пор не уверен на 100 %, что она (Джоди Фостер) хотела сыграть в этом фильме».

Кэмерон Диас: «Банды Нью-Йорка»

В историческом фильме режиссера Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» Кэмерон Диас играет мошенницу по имени Дженни. Зрители отмечают, что актриса совершенно не подходила на эту роль, а ее героиня выглядит неубедительно. «„Деревянная“ игра и неестественная передача романтических чувств сделали ее сцены с Леонардо Ди Каприо невыносимыми. Кэмерон была слишком несерьезной», — пишут пользователи социальных сетей.

Натали Портман: «Храбрые перцем»

Многие зрители не поняли, как Натали Портман, обладательница высочайшего IQ, выпускница Гарварда, любимая поклонниками за свои ранние роли («Леон»), смогла согласиться на участие в фильме «Храбрые перцем», который получился чрезмерно пошлым и в результате провалился в прокате. «Натали Портман такая замечательная, такая милая, такая умная. Так почему же она согласилась сниматься в этом фильме?» — удивляются зрители. «Я почти уверен, что Натали Портман теперь задается вопросом о том, могут ли люди заставить ее вернуть полученный ею ранее „Оскар“», — написал один кинокритик после просмотра фильма.

Бонус: Адам Сэндлер и его роль в картине «Смешанные»

А вот пример того, что иногда зрители и поклонники принимают персонажей, а кинокритики — нет. Уже много лет комик Адам Сэндлер снимается в фильмах производства своей собственной компании Happy Madison. Практически все комедии имеют схожий сюжет и не преподносят сюрпризов, что привлекает зрителей, ведь многие помнят с детства фильмы с участием актера. Но вот критики от них не в восторге. Адам был номинирован на премию «Золотая малина» в категории «Худший актер» целых 10 раз. А о комедии «Смешанные» 2014 года говорят, что киноработа Адама «делает наших детей глупыми», а в любовь между его героем и героиней, которую играет Дрю Бэрримор, верится с трудом.