12 прекрасных женщин, которые не боятся стареть

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Все мы рано или поздно встретимся со старостью. Одни готовы на все, лишь бы отсрочить эту встречу, другие же не боятся морщинок и понимают, что каждый возраст прекрасен по-своему. AdMe.ru очарован этими женщинами, и стоит заметить, они выглядят просто отлично.

Хайди Клум, 43 года

В 2013 году Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин древней старухой. Гримеры сделали модель абсолютно неузнаваемой: помимо лица гримом было покрыто все тело. На красной дорожке Хайди вжилась в роль и танцевала, размахивая клюкой. Что ж, чувство юмора и самоирония Хайди Клум достойны восхищения. Посмотреть на смелый грим можно здесь. В интервью журналу People модель призналась:

«Журналисты только и твердили весь год о том, что мне исполняется 40 лет. Меня каждый день спрашивали: „А каково это — становиться старше?“ И тогда я решила, что раз уж всем так интересно, то я наглядно покажу свою старость!» Хайди Клум

Кейт Бланшетт, 47 лет

Оскароносная актриса Кейт Бланшетт, кажется, практически не меняется с годами. Тем не менее она является противницей пластических операций и считает, что лицо любой актрисы должно всегда оставаться живым, чтобы она могла показать свои чувства и играть роли.

«Я знаю, что когда я смеюсь, мои морщинки становятся глубже, но я не впадаю в панику по этому поводу. Зачем мне лицо, на котором не отражена моя история, лицо, которому чуждо чувства юмора?» Кейт Бланшетт

Мэрил Стрип, 67 лет

После 40 Мэрил Стрип достигла вершины своей карьеры, взять хотя бы роль Миранды Пристли в «Дьявол носит Prada». Мэрил можно занести и в число звездных рекордсменов по прочности семейных уз — она состоит в браке уже почти 40 лет и имеет 4 детей. Пожалуй, одним из достижений актрисы является то, что ее возраст никогда не был препятствием ни для творчества, ни для имиджа.

«Мой совет: не тратьте так много времени на заботу о том, идеальная ли у вас кожа или поправились ли вы на килограмм. Задумайтесь, что вы вообще сделали в этой жизни, чего вы достигли». Мэрил Стрип

Джулия Робертс, 49 лет

После 40 лет актриса осознанно начала модельную карьеру. Она отметила, что позировать для фотосъемок в 40 намного интереснее, чем в 20, ведь к этому возрасту женщины уже хорошо знают свое тело и становятся более раскрепощенными.

«Твое лицо должно рассказывать о тебе, а не о твоих походах к доктору». Джулия Робертс

Джоди Фостер, 54 года

Актриса является противником пластической хирургии, но тем не менее считает, что это личный выбор каждого. Она поддерживает себя в форме с помощью здорового питания и спорта. Стоит заметить, что Фостер выглядит прекрасно для своих лет.

«Лучше быть женщиной в морщинах, чем женщиной, по которой сразу видно: она стесняется своих морщин». Джоди Фостер

Джулианна Мур, 56 лет

Джулианна Мур говорит, что секрет ее молодости в естественности и любви к себе. Она старается есть много свежей рыбы, овощей и фруктов. В числе своих слабостей она упоминает хорошее белое вино. Кстати, сейчас актриса снимается в фильме «Мир, полный чудес» (Wonderstruck), для роли ей пришлось «состариться» и примерить седой парик.

«Я не пытаюсь удержать молодость. Есть просто определенные правила, можно сказать, правила красоты, которым я следую. Моя мама всегда твердила, что нужно пользоваться солнцезащитными кремами. Раньше я к ней не прислушивалась. Сейчас санскрины — мое главное оружие». Джулианна Мур

Рэйчел Вайс, 46 лет

Актриса признается, что тщательно ухаживает за кожей, регулярно посещает массаж, а с 17 лет пользуется кремом для век. Она считает, что чем раньше начнешь о себе заботиться, тем больше шансов постареть красиво и гармонично. Рэйчел говорит, что ботокс должен быть запрещен для актеров так же, как стероиды запрещены для спортсменов.

«Актерство — это сплошные эмоции. Так зачем надо убирать возможность нахмуриться?» Рэйчел Вайс

Ким Кэттролл, 60 лет

Ким все привыкли ассоциировать с ее героиней из сериала «Секс в большом городе» Самантой Джонс, но в жизни она совсем другой человек. Например, в отличие от своего персонажа, Кэттролл не боится возраста.

«Мои 40+ были довольно хороши, но сейчас, на шестом десятке — ох, даже от самого слова веет древностью! — пришло великолепное самопознание. Вы не стараетесь быть кем-то еще или заниматься чем-то не своим. Вы думаете: «Вот я. Я прошла через это, я выжила, и я знаю, кто я». Ким Кэтролл

Сьюзан Сарандон, 70 лет

Вот уж кто точно считает, что возраст — лишь цифры, так это Сьюзан Сарандон. Она родила детей в возрасте 42 и 45 лет. Актриса не боится выглядеть на свой возраст и считает, что, в отличие от йоги и других видов спорта, пинг-понг — самый веселый способ оставаться в форме.

«В 60 я сделала свои татуировки, поэтому о какой старости можно говорить?!» Сьюзан Сарандон

Кейт Уинслет, 41 год

Кейт Уинслет вместе с актрисами Рэйчел Вайс и Эммой Томпсон создала Британскую лигу против пластической хирургии. Также актриса не сидит на диетах и не стесняется своего размера ноги (у нее 41-й).

«Когда мне был 21, я думала: 40 лет — это старость. Но сейчас я чувствую себя даже моложе, чем тогда, да и знаю себя, как хорошо прочитанную книгу. Знаете, мне как актрисе очень интересно наблюдать, как с возрастом меняется лицо. А еще я обожаю свое тело и особенно руки. Вспоминаю жизнь, глядя на них: ведь они любили и теряли, работали, дотрагивались до людей». Кейт Уинслет

Эмма Томпсон, 57 лет

Эмма сокрушается, что под давлением стандартов красоты все актрисы становятся одинаковыми. Что касается старости, актриса считает ее таким же естественным процессом, как и взросление.

«Мне жаль многих красивых женщин, которые день и ночь вынуждены думать только о том, как они выглядят». Эмма Томпсон

Брук Шилдс, 51 год

В фильме «Голубая лагуна» Брук Шилдс была невероятной красоты девушкой, а теперь она очень красивая женщина, которая не боится своего возраста.