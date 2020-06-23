12 повзрослевших звезд «Ералаша», глядя на которых думаешь: «Сколько же я спал?»

15 0 17 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Юмористический киножурнал «Ералаш» выходит на экраны уже более 45 лет. Вряд ли среди нас найдется хотя бы один человек, кто не бежал после школы домой, чтобы скорее включить передачу, начинающуюся заводной песенкой «Мальчишки и девчонки, а также их родители...» Ребята, игравшие в этих роликах, давно выросли, кто-то из них все еще продолжает сниматься в кино, а кто-то раз и навсегда покончил с актерской карьерой.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых ярких артистов «Ералаша» и разузнать, как складывается их судьба сегодня.

Ксения Шандалова

Очаровательная Ксюша Шандалова начала сниматься в «Ералаше», когда ей было 10 лет. Будучи подростком, девушка снялась в еще нескольких отечественных сериалах, но потом оставила карьеру актрисы. Сейчас Ксения работает художником по гриму и занята в таких известных проектах, как «Ольга», «Толя-робот» и «Громкая связь».

Юлия Михайлина

Харизматичная пышечка Юлия Михайлина запомнилась многим зрителям «Ералаша» своим природным обаянием. Юная актриса снялась в 7 роликах, самыми известными из которых стали «Темная магия» и «Гвоздь программы». К сожалению, девушка решила не продолжать актерскую карьеру. Сейчас Юлия живет обычной размеренной жизнью, она счастливая жена и мама.

Александр Нижегородцев

О настоящей звезде «Ералаша» Александре Нижегородцеве, снявшемся в таких знаменитых эпизодах, как «Опять двойка!», «Дорогие россияне!», «Сумасшедший дом», к сожалению, известно совсем немного. Молодой человек не снимается в кино и ведет закрытый образ жизни. Нам удалось найти ютьюб-канал Александра, на котором он проводит стримы по популярным компьютерным играм.

Федор Стуков

Федор Стуков запомнился телезрителям ролью безбилетного пассажира в ролике «Чао, бамбино!». Когда «Ералаш» закончился, талантливый артист продолжил строить карьеру в кино. Он реализовался не только как актер, но и как режиссер, продюсер и сценарист. Именно Федор снял такие известные сериалы, как «Физрук», «Восьмидесятые», «Ивановы-Ивановы».

Павел Кассинский

Павел Кассинский пришел в «Ералаш» в конце 80-х годов и нередко играл роли озорников и хулиганов. Став взрослым, Павел продолжил актерскую карьеру. В фильмах за ним закрепился устойчивый образ «наглого типа»: чаще всего Кассинский играет жуликов и бандитов. Последней запоминающейся ролью актера стал персонаж плутоватого консьержа Альберта из телесериала «СашаТаня».

Анна Цуканова-Котт

Обаятельная девчонка со смешными косичками Аня Цуканова дебютировала в «Ералаше» в 7 лет и приняла участие в 17 выпусках этой популярной программы. В 16 лет девушка поступила в Щукинское училище. Сейчас Анна продолжает сниматься в кино, пробует себя в режиссуре, запустила видеоблог «Ешь искусство» и даже планирует выпустить книгу. Анна замужем за кинорежиссером Александром Коттом, вместе они воспитывают двоих детей.

Михаил Казаков

Михаил Казаков стал одним из рекордсменов «Ералаша»: он появился в 21 эпизоде и снимался в программе аж до 16 лет, тогда как обычно режиссеры ограничивают возраст юных артистов 14 годами. Настоящую популярность Михаилу принесла роль недалекого увальня Полежайкина в комедийном ситкоме «Папины дочки». Сейчас Казаков заметно похудел, открыл в Твери магазин одежды и практически перестал сниматься. Правда, время от времени Михаила все же можно увидеть в различных телешоу.

Павел Бессонов

Полюбившийся зрителям по роли кадета Перепечко Павел Бессонов, как и многие актеры, начинал свою карьеру в «Ералаше». После окончания сериала «Кадетство» Павел сыграл несколько небольших ролей в отечественном кино, но широкой известности они ему не принесли. Завязав с актерской карьерой, Бессонов заметно похудел и решительно изменил свою жизнь.

Любовь Зайцева

На кинопробы в «Ералаш» Любу привела мама. Девочка успешно снялась в нескольких роликах, но больше всего зрителям запомнился эпизод «Соринка». Повзрослев, девушка получила театральное образование и стала востребованной актрисой. В начале 2000-х годов газеты пестрили заголовками о бурном романе Любови Зайцевой и Алексея Панина, который позже закончился громким скандалом. Сейчас Любовь Зайцева замужем, растит дочь и продолжает сниматься в кино.

Иван Ролдугин

В «Ералаше» Ваня Ролдугин дебютировал в 7 лет и был занят в 17 эпизодах. Режиссеры, отметившие яркую игру юного актера, стали приглашать его в большое кино. Иван Ролдугин принял участие в таких известных проектах, как «Виола Тараканова», «Папины дочки», «Амазонки». В дальнейшем Иван принял решение не продолжать актерскую карьеру. Сейчас он работает в «М.Видео», счастливо женат и воспитывает дочь.

Роман Керимов

Творческий путь Романа Керимова начался с «Ералаша». Юный актер снялся более чем в 20 эпизодах. В подростковом возрасте он 2 года подряд был ведущим «Детского Евровидения». После школы молодой человек поступил во ВГИК, учился на актерском и режиссерском факультетах. Сейчас Роман живет в Испании и занимается съемочным производством.

Филипп Авдеев

Известный актер «Гоголь-центра» Филипп Авдеев тоже начинал свою карьеру в «Ералаше». Юный артист снялся в 7 эпизодах детского киножурнала, из которых больше всего зрителям полюбились сюжеты «Странная любовь» и «Злополучный букет». Сейчас Филипп Авдеев много играет в театре, снимается в кино. Поклонники актера с нетерпением ждут фильм «Доктор Лиза», где Филипп исполнил одну из ролей.