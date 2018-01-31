12 популярных мифов о Японии, которые мы принимаем за чистую монету

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Думаем, жителям ни одной страны мира не хотелось бы, чтобы о них судили по голливудским фильмам. Вспомните хотя бы, как там показывают нашу страну и нас с вами. С Японией то же самое. Если вам кажется, что вы имеете представление о ее культуре, скорее всего, все не так.

AdMe.ru навел справки и отделил мифы от правды. Правда, менее загадочной Японию это не сделало, скорее даже наоборот.

Миф № 1. Токио — это город

Официально город Токио существовал только лишь с 1889 года по 1943-й. Сейчас это не город, а одна из префектур, иначе говоря, столичный округ, который состоит из 62 административных единиц. 39 из них — это города, поселки и сельские общины. Другая часть — 23 специальных района, и часто, когда говорят «Токио», имеют в виду именно их. Каждый из этих районов приравнен к статусу города, у каждого из них даже есть свой мэр.

Миф № 2. В Токио перенаселение и всегда толкучка

В воображении всех иностранцев Токио предстает суетливым городом с толпами клерков, которые бегают по переходам района Сибуя, чтобы в конце рабочего дня специальный человек запихал их в переполненный вагон метро. В действительности токийское метро в общем-то немноголюдно, за исключением часа пик. Но людей в транспорте вряд ли существенно больше, чем в любом другом городе в это время.

Миф № 3. Цвет траура — белый

Почему-то бытует мнение, что в Стране восходящего солнца на похороны одеваются в белое. На самом деле в Японии так же, как и в Европе, цвет траура — черный, это видно даже на гравюрах. На старых фотографиях людей в белом тоже нет.

Миф № 4. В Японии исповедуют синтоизм

Отчасти так оно и есть. Но мало кто знает, что большинство японцев исповедует сразу две религии — синтоизм и буддизм, и это их особо не смущает. Такое смешение религий называется религиозным синкретизмом. А вообще в Японии сравнительно много атеистов — около 30 %.

Миф № 5. Самураи презирали огнестрельное оружие

Самурая сложновато представить с ружьем, и виной тому кинематограф. На самом деле воины в Японии не были настолько глупы, чтобы сознательно отказываться от оружия, которое могло бы обеспечить им преимущество. Напротив, японцы всегда отличались своим умением быстро приспосабливаться и перенимать удачные идеи. Поэтому уже в XVI веке японцы использовали огнестрельное оружие не хуже европейцев. Меч действительно считался «душой самурая», но ритуал — это одно, а реальное сражение — другое.

Миф № 6. Япония — крошечная страна

Территория Японии — 378 тыс. кв. км. Это больше, чем, к примеру, Финляндия или Германия. Или Польша, которая выглядит одной из самых крупных стран на карте Европы. Посмотрите, каким гигантом Япония выглядит в Европе и Центральной Америке.

Миф № 7. Чавкать, когда ешь, — лучший комплимент повару

А еще громко хлюпать лапшой. Да, действительно, японцы говорят, что вкус гречневой лапши раскрывается, только если ее шумно втягивать в себя, поэтому лапшу в Японии едят громко. В остальных случаях производить много звуков за столом не очень вежливо. И если вы в Японии захотите выразить восхищение кулинару, лучше сказать об этом прямо.

Миф № 8. Японский язык невероятно сложен

Для европейца он сложен лишь потому, что непривычен. И его логика не похожа на логику европейских языков: к примеру, некоторые частицы в предложениях играют роль падежей, а другие, кажется, занимают место просто так. Да и первое, с чем сталкивается человек при изучении японского, — это необходимость выучить не только иероглифы (для начала тысячу), но еще и две слоговые азбуки, без которых общение тоже невозможно. Но стоит только немного «въехать», и язык перестает казаться таким уж сложным. Многие вещи в нем надо просто запоминать.

Миф № 9. Японская клавиатура — нечто загадочное

Для многих людей остается загадкой, как японцы печатают свои 2–3 тыс. иероглифов на клавиатуре. А вот как: они набирают слово на латинице, и оно автоматически преобразуется в слово, написанное одной из японских азбук, останется только выбрать нужный вариант. Второй вариант — клавиатуры как на втором фото выше, на которые нанесены символы из азбуки хирагана, которые тоже могут быть преобразованы в иероглиф (да, хирагана — это еще не иероглифы). Этот процесс показан здесь. А клавиатура на первом фото сверху — это первоапрельская шутка.

Миф № 10. Японцы не могут пить молоко

На самом деле непереносимость лактозы есть у китайцев и жителей Юго-Восточной Азии: почти все они уже в 3–4 года теряют способность переваривать его. У японцев эта проблема встречается гораздо реже — даже в начальной школе местные дети получают по пакетику молока, чтобы поддерживать запасы кальция в организме.

Миф № 11. Самая распространенная еда — суши

В Японии суши — это не подобие фастфуда, как у нас, а дорогая закуска, которую едят по праздникам, ну максимум раз в неделю. Что касается еды на каждый день, японцы предпочитают рис, мисо-суп, овощи и немного рыбы или мяса. Да и выглядят здесь суши весьма аскетично: просто шарик риса, на котором лежит рыба. И едят их не палочками, а руками.

Миф № 12. Гейшей может быть лишь женщина

Гейши (такими, какими их знает мир) появились не так давно — в XVIII веке. До этого гейшами были только мужчины и выполняли они скорее роль шутов, развлекая гостей песнями. Есть еще один миф, что гейши — это куртизанки. В действительности с самого момента появления профессии гейшам было запрещено оказывать услуги сексуального характера. Их обязанности — вести с гостями приятные и умные беседы, играть на музыкальных инструментах и петь. К слову, о мужчинах-гейшах. В наши дни во всей Японии и, конечно, во всем мире есть один-единственный мужчина-гейша. Его зовут Эйтаро, и он пошел по стопам мамы и бабушки, которые тоже владели этим ремеслом.