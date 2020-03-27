12 альтернативных кинофиналов, которые могли бы сделать фильмы острыми, как перец чили

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Прежде чем мы увидим фильм на большом экране, он успевает здорово поменяться. Например, режиссер задумал драматичную концовку, но пришли продюсеры и потребовали добавить хеппи-энд. Отчасти виноваты мы с вами: студийные боссы изо всех сил стараются угодить зрителям, ну и получить побольше прибыли, конечно. Иногда смена финала срабатывает и получается действительно крутое кино, но в некоторых случаях альтернативная концовка смотрелась бы куда лучше.

AdMe.ru узнал, какие из наших любимых фильмов должны были закончиться по-другому.

Пассажиры

Сюжет: космический корабль с несколькими тысячами пассажиров, погруженных в искусственный сон, отправляется в полет к далекой планете. Из-за сбоя аппаратуры главные герои просыпаются на 90 лет раньше положенного срока. Кажется, Джиму и Авроре придется провести остаток жизни бок о бок. Однако корабль попадает в беду и перед персонажами стоит задача предотвратить катастрофу. Первоначальная концовка фильма оказалась слишком жесткой: 5 000 капсул с пассажирами вывалились в открытый космос, а герои не смогли спасти даже капитана. Аврора и Джим действительно остались в полном одиночестве. Вообще-то такое развитие событий больше соответствовало мрачной атмосфере фильма. Но продюсерам не понравилось, что в фильме нет хеппи-энда, и финал изменили на более романтичный.

День сурка

Сюжет: репортер Фил Коннорс каждый год приезжает в крошечный городок на празднование Дня сурка. Кажется, и на этот раз ничего интересного не произойдет. Однако время для Фила останавливается и ему суждено вновь и вновь переживать один и тот же день — 2 февраля. В оригинальном варианте сценария присутствовали довольно жестокие сцены вроде попытки самоубийства, которую предпринял главный герой. К тому же Рита (девушка, с которой у Фила завязываются отношения) отвергла бы ухаживания репортера и сама угодила во временную петлю.

Джокер

Сюжет: комик Артур Флек живет с больной матерью и пытается дарить людям радость. Однако мир слишком жесток, он ломает хрупкую психику Артура, и мужчина потихоньку сходит с ума. Клоун-неудачник решает мстить людям, которые его обидели. В фильме Артур-Джокер все-таки стал душегубом, однако альтернативная концовка предполагала большую жестокость. Перед тем как сумасшедшего клоуна схватила полиция, он успевает убить (о, ужас!) родителей Бэтмена и самого Брюса Уэйна.

Интерстеллар

Сюжет: когда природа окончательно ополчилась против человека, а засуха и пыльные бури сгубили урожай, команда исследователей решила найти новую планету для жизни. Космонавты во главе с пилотом Купером проникают в далекий космос через червоточину. Создатели фильма здорово упростили сценарий, чтобы у зрителей не закипели мозги. Первоначально в описании были и черные дыры, и гравитационные волны, однако людям, которые просто пришли в кинотеатр за зрелищем, было бы скучно, и от этой идеи отказались. К тому же герой Мэттью Макконахи должен был принести себя в жертву и не вернуться домой.

Холодное сердце

Сюжет: когда волшебное королевство погружается в вечный холод, принцесса Анна отправляется на поиски своей сестры Эльзы. Только Эльза может снять со страны страшное заклятие. В первой версии сценария Анна и Эльза даже не были сестрами. По задумке сценаристов, Эльза — самая настоящая злодейка, чье сердце ожесточилось из-за неразделенной любви. Все положительные герои мультика должны были вступить в схватку с блондинкой-волшебницей. Ни о каком примирении речи не шло.

Прочь

Сюжет: молодой фотограф Крис отправляется в дом своей подруги, чтобы познакомиться с ее родителями. Эта встреча не предвещает ничего хорошего: отец и мать его подруги принадлежат к высшему обществу и ведут себя высокомерно. Однако это не все неприятные сюрпризы, которые ожидают парня. В конце фильма после всех пережитых потрясений Криса спасает лучший друг, который вовремя подъезжает на полицейской машине. Однако в альтернативной концовке режиссер вдобавок ко всем страданиям героя хотел упрятать молодого человека в тюрьму.

Дневник памяти

Сюжет: Ной и Элли принадлежат к разным социальным слоям — она богата, а он беден. Однако это не мешает чувствам, и в результате цепи эмоциональных событий пара все-таки женится. Через годы Элли настигает болезнь Альцгеймера, и ей приходится записывать свою историю любви в дневник памяти. Британское подразделение Netflix недавно выкупило права на фильм, изменило концовку и вызвало шквал критики. Вместо сцены, где пожилые Ной и Элли засыпают, последний раз в жизни держась за руки, зрители увидели двух лебедей на озере. Таким образом Netflix пыталась смягчить финал фильма, но зрители оказались против такой идеи.

Титаник

Сюжет: Джек выиграл билет на «Титаник» в карты, а Роза садится на борт судна с нелюбимым женихом. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но им не суждено быть вместе. В оригинальной концовке Роза выбрасывает ожерелье «Сердце океана» в воду, но делает это в одиночестве. Зато в альтернативной версии команда корабля бурно отговаривает женщину от этого поступка. Роза же выдает пафосный монолог о ценностях жизни и настоящей любви. Зрители и критики единогласно посчитали такой финал худшим из возможных.

Маска

Сюжет: банковский клерк Стенли Ипкис страдает от болезненной скромности, но все меняется, когда мужчина находит маску древнего божества. Маска превращает тихоню Стенли в мультяшного героя, способного на любые безумства. «Маску» и 3-ю часть Фредди Крюгера снимал один и тот же режиссер. Студийные боссы хотели видеть не комедию, а кровавый слэшер. Стенли Ипкис по задумке продюсеров должен был надевать маску и превращаться в маньяка. Однако режиссер отстоял свою точку зрения и снял очаровательную комедию, которая к тому же открыла миру талант Джима Керри.

Звезда родилась

Сюжет: кантри-музыкант Джек Мейн растерял популярность из-за своих вредных привычек. Однажды он знакомится с талантливой, но никому не известной певицей Элли и решает помочь ей покорить Олимп. Благодаря усилиям Мейна Элли достигает успеха, а Джек стремительно опускается на дно и в конце концов решает уйти с ее пути. Сценаристы фильма написали целых 4 альтернативные концовки. Правда, во всех неизменно одно — трагический уход Джека. «Звезда родилась» — это ремейк голливудского фильма 70-х, поэтому съемочная группа хотела сделать похожую гламурную концовку (там герой погибал за рулем роскошного «Феррари»). Но финальный вариант получился куда драматичнее.

Дэдпул 2

Сюжет: во 2-й части франшизы Дэдпул столкнется с солдатом из будущего и задумается о семейных ценностях. Если вы смотрели сцену после титров, то знаете, что Ванесса (подружка главного героя) все-таки осталась жива. Однако создатели фильма долго не хотели воскрешать девушку. Их целью было отнять у Дэдпула все, что он любит. И в первоначальном сценарии рассматривалась возможность расставания Ванессы и Уэйна либо ее гибели. Но теперь после успеха фильма Ванесса вернется в роли супергероини Подражательницы, и, скорее всего, нас ждет новая часть франшизы.

Тихое место

Сюжет: семья с двумя детьми живет на отдаленной ферме, и однажды на них нападают монстры. Эти существа реагируют на любой звук и стремятся растерзать людей. Родителям предстоит защитить детей и попытаться спастись самим. Режиссер и исполнитель одной из главных ролей Джон Красински рассказал, что вдохновлялся ужастиками старой школы. По его задумке, семья не должна была выбраться из передряги, а Эвелин не смогла справиться с монстром. Однако продюсеры потребовали поменять сценарий и снять некое подобие хеппи-энда. В 2020 году выйдет продолжение фильма, и нам остается только догадываться, с какими монстрами придется столкнуться несчастной героине.

Вы заметили, что режиссеры как будто только и мечтают о том, чтобы погубить главных героев своего фильма? А какие финалы нравятся вам — хеппи-энды или жесткие и драматичные развязки?