12 альтернативных кинофиналов, которые могли бы сделать фильмы острыми, как перец чили
Прежде чем мы увидим фильм на большом экране, он успевает здорово поменяться. Например, режиссер задумал драматичную концовку, но пришли продюсеры и потребовали добавить хеппи-энд. Отчасти виноваты мы с вами: студийные боссы изо всех сил стараются угодить зрителям, ну и получить побольше прибыли, конечно. Иногда смена финала срабатывает и получается действительно крутое кино, но в некоторых случаях альтернативная концовка смотрелась бы куда лучше.
AdMe.ru узнал, какие из наших любимых фильмов должны были закончиться по-другому.
Пассажиры
- Сюжет: космический корабль с несколькими тысячами пассажиров, погруженных в искусственный сон, отправляется в полет к далекой планете. Из-за сбоя аппаратуры главные герои просыпаются на 90 лет раньше положенного срока. Кажется, Джиму и Авроре придется провести остаток жизни бок о бок. Однако корабль попадает в беду и перед персонажами стоит задача предотвратить катастрофу.
Первоначальная концовка фильма оказалась слишком жесткой: 5 000 капсул с пассажирами вывалились в открытый космос, а герои не смогли спасти даже капитана. Аврора и Джим действительно остались в полном одиночестве. Вообще-то такое развитие событий больше соответствовало мрачной атмосфере фильма. Но продюсерам не понравилось, что в фильме нет хеппи-энда, и финал изменили на более романтичный.
День сурка
- Сюжет: репортер Фил Коннорс каждый год приезжает в крошечный городок на празднование Дня сурка. Кажется, и на этот раз ничего интересного не произойдет. Однако время для Фила останавливается и ему суждено вновь и вновь переживать один и тот же день — 2 февраля.
В оригинальном варианте сценария присутствовали довольно жестокие сцены вроде попытки самоубийства, которую предпринял главный герой. К тому же Рита (девушка, с которой у Фила завязываются отношения) отвергла бы ухаживания репортера и сама угодила во временную петлю.
Джокер
- Сюжет: комик Артур Флек живет с больной матерью и пытается дарить людям радость. Однако мир слишком жесток, он ломает хрупкую психику Артура, и мужчина потихоньку сходит с ума. Клоун-неудачник решает мстить людям, которые его обидели.
В фильме Артур-Джокер все-таки стал душегубом, однако альтернативная концовка предполагала большую жестокость. Перед тем как сумасшедшего клоуна схватила полиция, он успевает убить (о, ужас!) родителей Бэтмена и самого Брюса Уэйна.
Интерстеллар
- Сюжет: когда природа окончательно ополчилась против человека, а засуха и пыльные бури сгубили урожай, команда исследователей решила найти новую планету для жизни. Космонавты во главе с пилотом Купером проникают в далекий космос через червоточину.
Создатели фильма здорово упростили сценарий, чтобы у зрителей не закипели мозги. Первоначально в описании были и черные дыры, и гравитационные волны, однако людям, которые просто пришли в кинотеатр за зрелищем, было бы скучно, и от этой идеи отказались. К тому же герой Мэттью Макконахи должен был принести себя в жертву и не вернуться домой.
Холодное сердце
- Сюжет: когда волшебное королевство погружается в вечный холод, принцесса Анна отправляется на поиски своей сестры Эльзы. Только Эльза может снять со страны страшное заклятие.
В первой версии сценария Анна и Эльза даже не были сестрами. По задумке сценаристов, Эльза — самая настоящая злодейка, чье сердце ожесточилось из-за неразделенной любви. Все положительные герои мультика должны были вступить в схватку с блондинкой-волшебницей. Ни о каком примирении речи не шло.
Прочь
- Сюжет: молодой фотограф Крис отправляется в дом своей подруги, чтобы познакомиться с ее родителями. Эта встреча не предвещает ничего хорошего: отец и мать его подруги принадлежат к высшему обществу и ведут себя высокомерно. Однако это не все неприятные сюрпризы, которые ожидают парня.
В конце фильма после всех пережитых потрясений Криса спасает лучший друг, который вовремя подъезжает на полицейской машине. Однако в альтернативной концовке режиссер вдобавок ко всем страданиям героя хотел упрятать молодого человека в тюрьму.
Дневник памяти
- Сюжет: Ной и Элли принадлежат к разным социальным слоям — она богата, а он беден. Однако это не мешает чувствам, и в результате цепи эмоциональных событий пара все-таки женится. Через годы Элли настигает болезнь Альцгеймера, и ей приходится записывать свою историю любви в дневник памяти.
Британское подразделение Netflix недавно выкупило права на фильм, изменило концовку и вызвало шквал критики. Вместо сцены, где пожилые Ной и Элли засыпают, последний раз в жизни держась за руки, зрители увидели двух лебедей на озере. Таким образом Netflix пыталась смягчить финал фильма, но зрители оказались против такой идеи.
Титаник
- Сюжет: Джек выиграл билет на «Титаник» в карты, а Роза садится на борт судна с нелюбимым женихом. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но им не суждено быть вместе.
В оригинальной концовке Роза выбрасывает ожерелье «Сердце океана» в воду, но делает это в одиночестве. Зато в альтернативной версии команда корабля бурно отговаривает женщину от этого поступка. Роза же выдает пафосный монолог о ценностях жизни и настоящей любви. Зрители и критики единогласно посчитали такой финал худшим из возможных.
Маска
- Сюжет: банковский клерк Стенли Ипкис страдает от болезненной скромности, но все меняется, когда мужчина находит маску древнего божества. Маска превращает тихоню Стенли в мультяшного героя, способного на любые безумства.
«Маску» и 3-ю часть Фредди Крюгера снимал один и тот же режиссер. Студийные боссы хотели видеть не комедию, а кровавый слэшер. Стенли Ипкис по задумке продюсеров должен был надевать маску и превращаться в маньяка. Однако режиссер отстоял свою точку зрения и снял очаровательную комедию, которая к тому же открыла миру талант Джима Керри.
Звезда родилась
- Сюжет: кантри-музыкант Джек Мейн растерял популярность из-за своих вредных привычек. Однажды он знакомится с талантливой, но никому не известной певицей Элли и решает помочь ей покорить Олимп. Благодаря усилиям Мейна Элли достигает успеха, а Джек стремительно опускается на дно и в конце концов решает уйти с ее пути.
Сценаристы фильма написали целых 4 альтернативные концовки. Правда, во всех неизменно одно — трагический уход Джека. «Звезда родилась» — это ремейк голливудского фильма 70-х, поэтому съемочная группа хотела сделать похожую гламурную концовку (там герой погибал за рулем роскошного «Феррари»). Но финальный вариант получился куда драматичнее.
Дэдпул 2
- Сюжет: во 2-й части франшизы Дэдпул столкнется с солдатом из будущего и задумается о семейных ценностях.
Если вы смотрели сцену после титров, то знаете, что Ванесса (подружка главного героя) все-таки осталась жива. Однако создатели фильма долго не хотели воскрешать девушку. Их целью было отнять у Дэдпула все, что он любит. И в первоначальном сценарии рассматривалась возможность расставания Ванессы и Уэйна либо ее гибели. Но теперь после успеха фильма Ванесса вернется в роли супергероини Подражательницы, и, скорее всего, нас ждет новая часть франшизы.
Тихое место
- Сюжет: семья с двумя детьми живет на отдаленной ферме, и однажды на них нападают монстры. Эти существа реагируют на любой звук и стремятся растерзать людей. Родителям предстоит защитить детей и попытаться спастись самим.
Режиссер и исполнитель одной из главных ролей Джон Красински рассказал, что вдохновлялся ужастиками старой школы. По его задумке, семья не должна была выбраться из передряги, а Эвелин не смогла справиться с монстром. Однако продюсеры потребовали поменять сценарий и снять некое подобие хеппи-энда. В 2020 году выйдет продолжение фильма, и нам остается только догадываться, с какими монстрами придется столкнуться несчастной героине.
Вы заметили, что режиссеры как будто только и мечтают о том, чтобы погубить главных героев своего фильма? А какие финалы нравятся вам — хеппи-энды или жесткие и драматичные развязки?
Фото на превью Passengers / Sony Pictures