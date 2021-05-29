12 пленяющих фильмов, которые с ума сводят не только сюжетом, но и актерским составом

Оказывается, найти свежий фильм для вечернего просмотра не так-то просто. Но основным критерием выбора может стать не только сюжетная линия, но и наличие в титрах известных актеров, чья игра притягивает зрителей к экранам и не отпускает до самого конца киноленты.

AdMe.ru составил список нечасто упоминаемых кинокартин, которые сначала пленяют актерским составом, а потом и сюжетом. А в бонусы мы поместили пару фильмов, которые еще не вышли, но сыгравшие в них звезды нас уже покорили.

Дальше живите сами (2014)

Трое братьев и их сестра вынуждены вернуться в дом своего детства после того, как их отец ушел из жизни. Ведь у него было последнее желание, которое им придется исполнить, — прожить под одной крышей целую неделю и вместе решить все свои проблемы. В главных ролях: Джейсон Бейтман, Тина Фей, Адам Драйвер, Роуз Бирн, Кори Столл, Кэтрин Хан.

Джейсон Бейтман, Тина Фей, Адам Драйвер, Роуз Бирн, Кори Столл, Кэтрин Хан. Рейтинг IMDb — 6,6

Обыкновенное сердце (2014)

Летом 1981 года писатель из Нью-Йорка Нед Уикс приезжает к другу отметить свой день рождения. Однако становится свидетелем того, как неизвестная болезнь забирает у друга жизнь. Нед отправляется к доктору Эмме Брукнер, чтобы выяснить, болен ли он сам. А потом начинает изучать причину того, что случилось с его приятелем. В главных ролях: Марк Руффало, Мэтт Бомер, Тейлор Китч, Джим Парсонс, Джулия Робертс.

Марк Руффало, Мэтт Бомер, Тейлор Китч, Джим Парсонс, Джулия Робертс. Рейтинг IMDb — 7,9

Лайф (2015)

Биографическая драма, посвященная фотографу журнала Life Деннису Стоку, которому поручают сделать снимки восходящей звезды Голливуда Джеймса Дина. В главных ролях: Дэйн Дехаан, Роберт Паттинсон, Бен Кингсли, Джоэл Эдгертон.

Дэйн Дехаан, Роберт Паттинсон, Бен Кингсли, Джоэл Эдгертон. Рейтинг IMDb — 6,1

Золото (2016)

Отчаянно пытающийся поймать удачу за хвост и найти золото Кенни Уэллс знакомится с таким же невезучим геологом и берет его себе в напарники. Главной целью сотрудничества становится поиск драгоценного металла в неизведанных джунглях Индонезии. В главных ролях: Мэттью Макконахи, Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Кори Столл, Тоби Кеббелл.

Мэттью Макконахи, Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Кори Столл, Тоби Кеббелл. Рейтинг IMDb — 6,7

Мир, полный чудес (2017)

История о двух детях, которые живут в разное время и не могут принять реальность. Роуз с головой погружена в поиски загадочной актрисы, о которой она рассказывает на страницах своего дневника в 1927 году. А Бен пытается найти собственного отца в 1977 году. В главных ролях: Оакс Фегли, Джулианна Мур, Мишель Уильямс, Милли Симмондс, Кори Майкл Смит.

Оакс Фегли, Джулианна Мур, Мишель Уильямс, Милли Симмондс, Кори Майкл Смит. Рейтинг IMDb — 6,2

Истории семьи Майровиц (2017)

Взрослые дети пожилого скульптора Гарольда Майровица приезжают в Нью-Йорк, чтобы помочь ему организовать выставку. Пока мероприятие готовится, Гарольд погружается в ностальгию и вспоминает истории из своей жизни. В главных ролях: Адам Сэндлер, Бен Стиллер, Дастин Хоффман, Элизабет Марвел, Эмма Томпсон.

Адам Сэндлер, Бен Стиллер, Дастин Хоффман, Элизабет Марвел, Эмма Томпсон. Рейтинг IMDb — 6,9

Открывая Джона ДеЛореана (2019)

Биографический фильм, в котором реконструированы события из жизни Джона ДеЛореана и показано становление его личности. Пока многие считают его человеком, изменившим автомобильную индустрию, некоторые уверены, что он обыкновенный аферист. В главных ролях: Алек Болдуин, Джош Чарльз, Морена Баккарин, Дин Уинтерс, Майкл Рисполи.

Алек Болдуин, Джош Чарльз, Морена Баккарин, Дин Уинтерс, Майкл Рисполи. Рейтинг IMDb — 6,4

Супернова (2020)

Сэм и Таскер отправляются в совместное путешествие по Великобритании. Пока Таскер переживает из-за потери памяти, Сэм всеми силами пытается ему доказать и показать, что жизнь на этом не заканчивается. В главных ролях: Колин Ферт, Стэнли Туччи, Пиппа Хэйвуд, Питер Маккуин.

Колин Ферт, Стэнли Туччи, Пиппа Хэйвуд, Питер Маккуин. Рейтинг IMDb — 6,7

Гренландия (2020)

Семья Джона Гэррити, пытающаяся сохранить брак, сталкивается с более серьезной проблемой: к Земле приближается комета. Мужчина получает сообщение от президента о необходимости эвакуации в секретный бункер и после первой ударной волны все-таки решает отправиться туда вместе с женой и сыном, чтобы спастись. В главных ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роджер Дэйл Флойд, Скотт Гленн.

Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роджер Дэйл Флойд, Скотт Гленн. Рейтинг IMDb — 6,4

Гнев человеческий (2021)

Молчаливый британец Патрик Хилл устраивается в инкассаторскую компанию после смерти двух охранников. Отправившись на первое задание, он также сталкивается с грабителями, но самостоятельно справляется с ситуацией и становится героем для других сотрудников. Однако главная цель у него совершенно другая. В главных ролях: Джейсон Стейтем, Холт Маккэлани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Скотт Иствуд.

Джейсон Стейтем, Холт Маккэлани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Скотт Иствуд. Рейтинг IMDb — 7,3

Бонус № 1: Прошлой ночью в Сохо (2021)

Молодая девушка, увлеченная дизайном одежды, получает возможность попасть в 1960-е годы и встретить своего кумира — начинающую певицу. Но Лондон тех времен оказывается не таким, каким она его представляла. А время начинает распадаться, что может стать причиной необратимых последствий. В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Джесси Мей Ли, Мэтт Смит, Дайана Ригг, Томасин Маккензи.

Аня Тейлор-Джой, Джесси Мей Ли, Мэтт Смит, Дайана Ригг, Томасин Маккензи. Дата выхода — 3 ноября

Бонус № 2: Вечные (2021)

Представители расы бессмертных существ представляют собой суперлюдей, которые появились в результате генетических экспериментов и теперь тайно обитают на Земле уже на протяжении 5 млн лет, защищая человечество. Но после событий, связанных с восстанием Таноса и показанных в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», им приходится открыться людям. В главных ролях: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кит Харингтон.

Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кит Харингтон. Дата выхода — 4 ноября