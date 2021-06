12 случаев, когда мы не вслушивались в слова песен из культовых сериалов и многое потеряли

‎Друзья, 1994–2004

Заглавная песня сериала сама по себе вызывает прилив хорошего настроения, а губы невольно растягиваются в улыбке. Исполняет ее американская группа The Rembrandts, а называется хит «I’ll Be There for You» («Я буду рядом»). Кто бы мог подумать, что позитивная мелодия сочетается с довольно депрессивным текстом куплетов.