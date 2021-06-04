12 случаев, когда мы не вслушивались в слова песен из культовых сериалов и многое потеряли

Многие люди не любят смотреть заставку к сериалу каждую серию и, если есть возможность, лучше ее перемотают. Но порой заставке стоит уделить время из-за необычного визуального ряда или заглавной песни, которая может быть полна сюрпризов.

Мы в AdMe.ru прослушали песни к заставкам культовых сериалов, чтобы узнать, о чем же там поется. Признаться, некоторые тексты застали нас врасплох.

‎Друзья, 1994–2004

Заглавная песня сериала сама по себе вызывает прилив хорошего настроения, а губы невольно растягиваются в улыбке. Исполняет ее американская группа The Rembrandts, а называется хит «I’ll Be There for You» («Я буду рядом»). Кто бы мог подумать, что позитивная мелодия сочетается с довольно депрессивным текстом куплетов.

Тебе и не сказали, что будет жизнь такой:Работа — мрак, ты на мели и личной жизни никакой.И твой бюджет давно романс поет.И это явно не твой день, не неделя, не месяц и даже не год. The Rembrandts - «I’ll Be There for You»

‎Зачарованные, 1998–2006

Текст песни из «Зачарованных» вообще не связан с ведьмами или колдовством. В треке под названием «How Soon Is Now?» («Как скоро это случится?») рассказывается о человеке, который хочет любви, но не может преодолеть собственную застенчивость. Первые строки песни — это вообще переделанный текст из романа Джордж Элиот «Мидлмарч».

Я сын и наследникзастенчивости, что преступно вульгарна.Я сын и наследник того,что, по сути, ничем не является. The Smiths - «How Soon Is Now?»

‎Сверхъестественное, 2005–2020

«Carry on Wayward Son» группы Kansas считается неофициальной заглавной песней сериала о братьях Винчестерах. Трек был написан еще в 70-х и сделал ребят из Kansas знаменитыми. Он даже входит в список 100 лучших хард-рок-песен мира. Эта задорная песня автобиографична и не так проста, как кажется. В ней рассказывается о духовных поисках и самодовольстве человека, который решил, что сможет познать истину.

Продолжай в том же духе, мой блудный сын.Когда закончишь, наступит покой.Дай своей усталой голове отдохнутьИ больше не рыдай. Kansas - «Carry on Wayward Son»

‎Клиника, 2001–2010

Меланхоличный трек нашел актер сериала Зак Брафф. Продюсеры предложили группе Lazlo Bane перепеть песню в более быстром темпе. Музыканты согласились и сорвали куш, ведь благодаря сериалу «I’m no Superman» стала хитом. Впоследствии Брафф даже собрал клип, состоящий из закадрового материала сериала.

Что ж, я знаю, что мне говорили:«Ты должен работать, не позволять душе лениться».Но я не могу справиться со всем этим в одиночку.Нет, я знаю,Я не Супермен. Lazlo Bane - «I’m no Superman»

‎Доктор Хаус, 2004–2012

Инструментальный фрагмент песни «Teardrop» группы Massive Attack, основанной на простой мелодии для клавесина, стал темой одного из самых известных сериалов нулевых. Вокальную партию исполнила Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins. Группу привлек несколько потусторонний стиль исполнения певицы, придавший песне нотки безысходности. Изначально на роль вокалистки претендовала Мадонна, но в итоге выбрали Фрейзер.

Слеза в огне,Бесстрашие в моем дыхании.Вода — мои глаза,Самое правдивое зеркало. Massive Attack - «Teardrop»

‎Элен и ребята, 1992–1994

Девочка,Такая нежная и хрупкая одновременно,Иногда может очень страдатьРади любви мальчика. Hélène Rollès - «Pour l’amour d’un garçon»

‎Тропиканка, 1994

Хит под названием «Сердце народа» исполнила популярная бразильская певица Эльба Рамальо. В песне поется о том, что танец способен подарить энергию и сделать жизнь лучше. И с этим не поспоришь.

Брюнетка танцует в море радостиИ заставляет племя упиваться разгулом.Становится хорошо...Когда ваши лица встречаются, людские сердца открываются. Elba Ramalho - «Coração da Gente»

‎Острые козырьки, 2013–2021

Во время вступительной заставки играет песня «Red Right Hand», которая уже появлялась в сериале «Секретные материалы», в фильме «Тупой и еще тупее» и в трилогии «Крик». Название переводится как «Красная правая рука» — эта фраза позаимствована из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» и означает карающую руку Бога.

Знаешь, парень,Ты никогда не вернешься назад.Мимо площади, мимо моста,Мимо фабрик, мимо дымовых труб.Грядет буря!Высокий, статный мужчинаВ пыльном черном пальтоС красной правой рукой. Nick Cave & The Bad Seeds - «Red Right Hand»

Теория Большого взрыва, 2007–2019

Заглавная песня написана рок-группой Barenaked Ladies. Лидер группы буквально перед концертом прочел популярную книгу о Большом взрыве и прямо со сцены решил прочитать рэп об этом. По счастливой случайности на концерте присутствовали сценаристы сериала, которые и попросили музыкантов записать песню для их нового телешоу. В заставке можно услышать всего 1 куплет, но в 2007 году был выпущен полный вариант песни.

Вся наша Вселенная находилась в горячем и плотном состоянии,А потом, примерно 14 млрд лет назад, началось ее расширение. Стоп...Земля начала остывать,Автотрофы стали развиваться,Неандертальцы изобрели орудия труда,Мы построили стену (мы построили пирамиды).Математика, наука, история, разгадывание тайн -Все это началось с Большого взрыва! Barenaked Ladies - «History of Everything»

Мятежный дух, 2002–2003

В заставке играет песня «Rebelde Way» группы Erreway. Примечательно, что участники группы — Луисана Лопилато, Камила Бордонаба, Бенхамин Рохас и Фелипе Коломбо — исполнили главные роли в сериале. Увы, Erreway в ее прежнем составе уже не существует, но это не значит, что мы забыли их задорную песню с неожиданно грустным текстом.

Если ты способен чувствовать,Будешь много плакать,Когда небо покроют тучи,Ведь ты живой.Играй в свою правдуНа мятежном пути. Erreway - «Rebelde Way»

Викинги, 2013–2020

Первые строки песни к заставке сериала посвящены ненасытности викингов. Брутальные воины не прекращали совершать набеги на соседние государства больше 2 веков подряд. Текст песни передает поведение персонажей сериала, которые не могут унять жажду мести, денег и власти.

Это никогда не закончится,Потому что я хочу больше.Больше, дайте мне еще,Дайте мне еще. Fever Ray - «If I Had а Heart»

‎Рабыня Изаура, 1976–1977

В начале каждой серии «Рабыни Изауры» звучит песня со странными словами «ungazun garunge». Есть предположение, что это слова из языка африканских народов, но их значение до конца не ясно. За основу для песни взяли «Retirantes» («Переселенцы») бразильского композитора и певца Доривала Каимми. В оригинале вставки с «ungazun garunge» нет, ее придумали для сериала.

На этой земле я умру,День больше не увижу.Никогда больше не увижу тебя.Жизнь трудно отрицать. Dorival Caymmi - «Retirantes»