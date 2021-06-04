12 случаев, когда мы не вслушивались в слова песен из культовых сериалов и многое потеряли
Многие люди не любят смотреть заставку к сериалу каждую серию и, если есть возможность, лучше ее перемотают. Но порой заставке стоит уделить время из-за необычного визуального ряда или заглавной песни, которая может быть полна сюрпризов.
Мы в AdMe.ru прослушали песни к заставкам культовых сериалов, чтобы узнать, о чем же там поется. Признаться, некоторые тексты застали нас врасплох.
Друзья, 1994–2004
Заглавная песня сериала сама по себе вызывает прилив хорошего настроения, а губы невольно растягиваются в улыбке. Исполняет ее американская группа The Rembrandts, а называется хит «I’ll Be There for You» («Я буду рядом»). Кто бы мог подумать, что позитивная мелодия сочетается с довольно депрессивным текстом куплетов.
Зачарованные, 1998–2006
Текст песни из «Зачарованных» вообще не связан с ведьмами или колдовством. В треке под названием «How Soon Is Now?» («Как скоро это случится?») рассказывается о человеке, который хочет любви, но не может преодолеть собственную застенчивость. Первые строки песни — это вообще переделанный текст из романа Джордж Элиот «Мидлмарч».
Сверхъестественное, 2005–2020
«Carry on Wayward Son» группы Kansas считается неофициальной заглавной песней сериала о братьях Винчестерах. Трек был написан еще в 70-х и сделал ребят из Kansas знаменитыми. Он даже входит в список 100 лучших хард-рок-песен мира.
Эта задорная песня автобиографична и не так проста, как кажется. В ней рассказывается о духовных поисках и самодовольстве человека, который решил, что сможет познать истину.
Клиника, 2001–2010
Меланхоличный трек нашел актер сериала Зак Брафф. Продюсеры предложили группе Lazlo Bane перепеть песню в более быстром темпе. Музыканты согласились и сорвали куш, ведь благодаря сериалу «I’m no Superman» стала хитом. Впоследствии Брафф даже собрал клип, состоящий из закадрового материала сериала.
Доктор Хаус, 2004–2012
Инструментальный фрагмент песни «Teardrop» группы Massive Attack, основанной на простой мелодии для клавесина, стал темой одного из самых известных сериалов нулевых. Вокальную партию исполнила Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins.
Группу привлек несколько потусторонний стиль исполнения певицы, придавший песне нотки безысходности. Изначально на роль вокалистки претендовала Мадонна, но в итоге выбрали Фрейзер.
Элен и ребята, 1992–1994
«Элен и ребята» — культовый французский сериал, который многие с упоением смотрели в 90-е. В заставке звучит песня «Pour l’amour d’un garçon», которую поет исполнительница главной роли Элен Ролле. Альбом с этой песней стал успешным как во Франции, так и за ее пределами.
Тропиканка, 1994
Хит под названием «Сердце народа» исполнила популярная бразильская певица Эльба Рамальо. В песне поется о том, что танец способен подарить энергию и сделать жизнь лучше. И с этим не поспоришь.
Острые козырьки, 2013–2021
Во время вступительной заставки играет песня «Red Right Hand», которая уже появлялась в сериале «Секретные материалы», в фильме «Тупой и еще тупее» и в трилогии «Крик». Название переводится как «Красная правая рука» — эта фраза позаимствована из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» и означает карающую руку Бога.
Теория Большого взрыва, 2007–2019
Заглавная песня написана рок-группой Barenaked Ladies. Лидер группы буквально перед концертом прочел популярную книгу о Большом взрыве и прямо со сцены решил прочитать рэп об этом.
По счастливой случайности на концерте присутствовали сценаристы сериала, которые и попросили музыкантов записать песню для их нового телешоу. В заставке можно услышать всего 1 куплет, но в 2007 году был выпущен полный вариант песни.
Мятежный дух, 2002–2003
В заставке играет песня «Rebelde Way» группы Erreway. Примечательно, что участники группы — Луисана Лопилато, Камила Бордонаба, Бенхамин Рохас и Фелипе Коломбо — исполнили главные роли в сериале. Увы, Erreway в ее прежнем составе уже не существует, но это не значит, что мы забыли их задорную песню с неожиданно грустным текстом.
Викинги, 2013–2020
Первые строки песни к заставке сериала посвящены ненасытности викингов. Брутальные воины не прекращали совершать набеги на соседние государства больше 2 веков подряд. Текст песни передает поведение персонажей сериала, которые не могут унять жажду мести, денег и власти.
Рабыня Изаура, 1976–1977
В начале каждой серии «Рабыни Изауры» звучит песня со странными словами «ungazun garunge». Есть предположение, что это слова из языка африканских народов, но их значение до конца не ясно.
За основу для песни взяли «Retirantes» («Переселенцы») бразильского композитора и певца Доривала Каимми. В оригинале вставки с «ungazun garunge» нет, ее придумали для сериала.
А вы смотрите заставки к сериалам? Возможно, некоторые произвели на вас особое впечатление?