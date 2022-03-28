12 персонажей, сыграть которых не каждому актеру по зубам. Но единицы справились

В мировом кинематографе есть десятки персонажей, которые стали культовыми. О них снимают фильмы и сериалы, а каждый режиссер и исполнитель роли хотят привнести в легендарный образ что-то свое. Поэтому нередко в разных экранизациях один и тот же герой может отличаться и характером, и поведением.

Мы в AdMe.ru проследили за трансформацией известных персонажей в разных фильмах и сериалах.

Золушка

«Золушка» 2015 года является экранизацией одноименного диснеевского мультфильма 1950 года. Пересказ анимационной ленты, ставшей уже классикой, собирал по всему миру полные кинозалы, став самой кассовой работой режиссера Кеннета Браны. Кроме того, фильм был номинирован на престижные кинопремии, а игру исполнительницы главной роли Лили Джеймс критики и зрители наперебой хвалили. По их мнению, создателям картины и актерам удалось передать атмосферу оригинального мультфильма. В картине 2021 года от классического образа Золушки не осталось и следа. Героиня не торопится выходить замуж, а целью жизни считает карьеру. Такие изменения пришлись зрителям не по душе, а картина в итоге провалилась. Досталось и Камиле Кабельо — исполнительнице главной роли. В ее Золушке зрители не нашли таких знакомых и любимых с детства черт характера.

Эркюль Пуаро

«Смерть на Ниле» 1978 года называют традиционным британским кино. Роль сыщика Эркюля Пуаро в нем сыграл оскароносный актер Питер Устинов. Фильм получил положительные отзывы критиков, а исполнитель главной роли еще не раз воплощал этот образ в последующих экранизациях серии детективов. В XXI веке сыграть легендарного персонажа Агаты Кристи доверили актеру и режиссеру Кеннету Бране. И хотя конкретных промахов в его игре критики не заметили, они сошлись во мнении, что по сравнению с Устиновым он вообще не тянет эту роль.

Тони Сопрано

Джеймс Гандольфини на многое пошел ради точного изображения на экране мафиози Тони Сопрано. Чтобы выглядеть уставшим в кадре, актер мог не спать сутки. Нередко мужчине подсыпали в обувь камни, чтобы он выглядел натурально раздраженным. Старания актера не прошли даром: Гандольфини получил 3 премии «Эмми», 3 премии Гильдии киноактеров и 1 статуэтку «Золотой глобус». Спустя 14 лет, в 2021 году, вышла криминальная драма «Множественные святые Ньюарка», раскрывающая предысторию сериала «Сопрано». Роль молодого Тони сыграл сын Джеймса Гандольфини, Майкл. Парню не удалось повторить успех отца, а новую экранизацию назвали лишь поводом пересмотреть старый сериал.

Паспарту

Роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» неоднократно экранизировали. Самые известные киноверсии — мини-сериал 1989 года и фильм 2004-го. Роль помощника главного героя — француза Жана Паспарту — в них сыграли британский комик Эрик Айдл и голливудская звезда Джеки Чан. И если первого актера зрители полюбили, назвав его работу превосходной, то Джеки Чану досталось по полной. Люди посчитали неуместными фирменные боевые трюки актера.

Колдунья

Голливудский фильм «Колдунья» с Николь Кидман в главной роли является ремейком сериала 1964 года «Моя жена меня приворожила». В обоих случаях главная героиня — ведьма, которая выходит замуж за обычного мужчину. Вот только в 60-е ситком стал невероятно популярным. Публику поражали невиданные для тех времен спецэффекты и острые темы, которые поднимали герои. Ремейку повторить такой успех не удалось. Фильм получил 5 номинаций на «Золотую малину», а Николь Кидман и Уилл Феррелл стали худшей экранной парой года. Критики не скупились на эпитеты и назвали комедию настоящей катастрофой.

Профессор

Ремейк черной комедии середины 50-х «Убийцы леди» критики называют одной из худших режиссерских работ братьев Коэн. «Игры джентльменов» не спас от гнева публики даже Том Хэнкс в главной роли. По мнению зрителей и критиков, Том, как, впрочем, и остальные актеры, слишком переигрывал. Оригинал же по сей день входит во многие рейтинги лучших комедий всех времен.

Сара Коннор

Персонаж Сары Коннор в исполнении Линды Хэмилтон стал культовым, а потому актрисам, которым досталась эта роль в более поздних экранизациях, пришлось несладко. Лина Хиди в сериале «Терминатор: Битва за будущее» попробовала отойти от знакомого образа и показать совсем другую героиню — напуганную мать-одиночку. Эксперимент не задался. Зрители негодовали, причем не столько из-за характера персонажа, сколько из-за внешности. Сара Коннор качала мышцы, чтобы сражаться с машинами. У Хиди мускулов для этого, по мнению публики, было маловато. Эмилию Кларк, сыгравшую Сару в фильме «Терминатор: Генезис», тоже ожидал провал. Сама картина была принята негативно, люди писали, что сага достигла дна. У Эмилии, по мнению публики, получилась не воинственная и зрелая женщина, а скорее девушка-подросток.

Гулливер

«Путешествия Гулливера» — классика мировой литературы, и экранизаций этого произведения было много. К примеру, сериал 1996 года, где главную роль сыграл Тед Дэнсон. Эту работу критики сочли прекрасным прочтением оригинального романа, отдав должное игре Теда. В нем, по их мнению, было все прекрасно. Чего не скажешь о Джеке Блэке, который сыграл Гулливера в фильме 2010 года. Создатели позволили себе вольный пересказ произведения, перенеся события в современность. Гнев публики не имел границ, кино окрестили низкосортной комедией, а игру Блэка назвали фальшивой.

Бетти Росс

Когда только появилась новость о том, что Лив Тайлер сыграет девушку Халка в новой экранизации комиксов, журналы писали, что это хороший знак. Они рассчитывали, что актриса привнесет в образ нежность и женственность, которой так не хватало героине фильма 2003 года «Халк». Дженнифер Коннелли, по мнению критиков, сыграла жесткую и отстраненную девушку, которая вряд ли могла бы укротить зеленого монстра. К роли Лив Тайлер подошла серьезно. Чтобы достоверно сыграть девушку супергероя, актриса и ее коллега по съемкам Эдвард Нортон часами обсуждали отношения их персонажей. Что ж, усилия не прошли даром.

Вилли Вонка

Фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года был первой экранизацией повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль в нем сыграл комик Джин Уайлдер. Кстати, в 2011 году кадр из этого кино стал мемом, обозначающим сарказм собеседника. Но вернемся в 70-е годы. Несмотря на высокие оценки публики, Даль остался крайне недоволен лентой. Когда было решено снимать еще одну экранизацию, семья писателя приняла активное участие в подборе актеров. Главная роль досталась Джонни Деппу, который обошел в кастинге Билла Мюррея, Николаса Кейджа и Джима Керри. Актер справился с работой блестяще. О его Вонке писали, что он получился глубоким героем с душевными ранами. Депп сделал своего персонажа живым и показал, что у Вилли непростое прошлое, в которое ему самому страшно заглядывать.

Белоснежка

Кристен Стюарт сыграла главную роль в ленте 2012 года «Белоснежка и охотник». От ее игры многие зрители остались в восторге. Журналы писали, что у нее получилась идеальная Белоснежка с присущей ей воинственностью. В фильме того же года «Белоснежка: Месть гномов» сказочная роль досталась Лили Коллинз. И хотя картина была номинирована на «Оскар», зрителей покорить она не смогла. Они не ожидали увидеть Белоснежку такой бесхарактерной мямлей. Образ принцессы получился слишком поверхностным, ей явно не хватило глубины.

Бэтмен

По словам Джорджа Клуни, роль Бэтмена открыла для него ранее невиданные горизонты в Голливуде. При этом с точки зрения искусства он называл ленту «Бэтмен и Робин» пустой тратой денег. Зрители же были не в восторге от Клуни. По их мнению, его персонажу не хватило задумчивости и мрачности. Кристиан Бейл, наоборот, свою роль полюбил. До съемок в фильме «Бэтмен: Начало» он не раз говорил, что хотел бы воплотить этот образ на экране, и предложение Кристофера Нолана, конечно же, принял. Бейл старался сделать персонажа не классическим супергероем, а «разъяренным монстром». Такой порыв актер объяснял тем, что был разочарован предыдущими экранизациями комиксов. Особенность «Бэтмена» 2022 года заключается в том, что образ главного героя был навеян творчеством группы Nirvana. Человека — Летучую Мышь сыграл Роберт Паттинсон. Многие зрители не ожидали ничего особенного от «парня из „Сумерек“», но актер показал настоящий класс. Люди пишут, что Роберт не играет, а словно живет ролью.