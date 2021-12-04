12 персонажей, которые вроде и не злодеи, но бесят сильнее Воланд-де-Морта

Зрители частенько проникаются симпатией к явно отрицательным героям. Однако порой всеми любимые персонажи на поверку оказываются не такими идеальными, как на первый взгляд. Если копнуть глубже, мы понимаем, что характер у них — далеко не сахар, и всеобщий любимчик легко даст фору любому махровому злодею.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие персонажи фильмов и сериалов нервируют не меньше многих злодеев, хотя вовсе не являются антагонистами.

Елена — «Дневники вампира»

Зрители то и дело жалуются на главную героиню культового сериала про вампиров. Пользователи считают, что девушка слишком истеричная и плаксивая. По задумке, невинная человеческая девушка должна была метаться между двух вампиров, однако оказалось, что характер у Елены не сахар. Когда героиня становится вампиром, она не стесняется пользоваться своим положением и «демонстрирует» зубы невинной чирлидерше. Елена редко извиняется, не думает о других — она совершенно игнорирует тот факт, когда в первом сезоне Деймон использует Кэролайн. А еще девушка ревнива, импульсивна, и именно из-за нее у всех остальных героев чаще всего случаются проблемы.

Парис — «Троя»

Фильм основывается на легенде, но мы не можем не отметить, насколько раздражающим бывает герой «Трои» Парис. Начнем с того, что именно из-за Париса начинается война между Троей и Спартой — поступок избалованного молодого человека становится последней каплей. В какой-то момент Парис попытался взять на себя ответственность и вступить в бой за любимую, но затем струсил — все признаки инфантильности. Также именно Парис разлучил сестру с Ахиллесом, выстрелив в его «пяту».

Ласло Алмаши — «Английский пациент»

Кажется, невозможно не проникнуться сочувствием к человеку с такой тяжелой судьбой. Однако взглянем на его историю под другим углом. Граф крутит шашни с женой своего друга, весь его жизненный путь теперь состоит из обмана и, позднее, предательства. При этом он прикрывает свои действия высокими словами. Из-за его действий многих людей ждали беды, а свои действия Ласло Алмаши, конечно, умело оправдывает. Главный герой довольно эгоистичен, на протяжении всей истории его интересовали лишь собственные переживания и потребности.

Серена ван дер Вудсен — «Сплетница»

И хотя, на первый взгляд, подлой и мстительной кажется Блэр, ее подруга Серена не уступает девушке в бесстыдстве, а может, и превосходит ее. Девушка сняла спящего Дэна, чтобы заставить его девушку Блэр ревновать, частенько портила вечеринки своими истериками и выходками, бросала друзей в трудную минуту, лгала и скрывала свое прошлое. Девушка проявляет эгоизм и по отношению к семье — например, просила мать расстаться с отцом Дэна, своего парня, потому что они якобы любят друг друга. И при этом девушка постоянно строит из себя жертву обстоятельств.

Пайпер — «Оранжевый — хит сезона»

Кто сказал, что главный герой обязательно должен быть положительным? Самый яркий пример — Уолтер Уайт, но и Пайпер из сериала про заключенных ушла не далеко. Миловидная, богатая, образованная блондинка попадает в тюрьму, где ее окружают замшелые преступницы. Но своим сестрам по несчастью девушка не уступает: она ноет и страдает, грубит окружающим, предала Алекс — причем не единожды.

Барни Стинсон — «Как я встретил вашу маму»

Есть мнение, что милашка Барни Стинсон из популярного ситкома вовсе не такой хороший, как кажется на первый взгляд. Он претенциозен, эгоистичен, пытается быть в центре внимания. Пользователи говорят, что он, может быть, и смешной, но в реальной жизни с таким человеком дружить стали бы вряд ли. Он настоящий бабник, чего только стоит эпизод, где он приводит женщину в лагерь в лесу, крадет ее грузовик и оставляет ее там.

Джеймс Бонд

Агент 007 — просто идеальный мужчина, который, кажется, даже во сне защищает мир от зла. Однако не все его поступки можно назвать правильными. Бонд наказывает плохих людей, и никто не ожидает, что он будет паинькой, однако порой агент переходит все границы. В фильме «Умри, но не сейчас» Бонд проявляет агрессию к медицинскому персоналу, да и вообще, частенько не разобравшись, он лезет в драку. Да и к женщинам Джеймс относится не слишком бережно — кое-кто называет его женоненавистником и сексистом.

Рита Беннетт — «Декстер»

По мнению зрителей, несмотря на то, что Рита выглядит как воздушная сказочная принцесса, внутри она далеко не ангел. Ей свойственно устраивать драму по поводу и без, она постоянно чего-то требует. Ей необходимо, чтобы Декстер постоянно «обхаживал» ее. Когда муж подарил ей хлебопечку (потому что она сетовала, что хлеб все время кончается), она ответила, почему он не подарил ей корову — ведь молока также частенько нет.

Джо — «В джазе только девушки»

Простые музыканты Джо и Джерри случайно стали свидетелями преступления, и им пришлось сбежать от злобной мафии. Единственный способ выбраться из города — переодеться в женщин и уехать на поезде вместе с оркестром. Однако Джо и Джерри этим не ограничились.

Джо постоянно обманывал бедную Душечку. В одежде Джозефины он выпытывал у нее информацию, а затем переодевался в миллионера и обманом «влюблял» ее в себя. Их отношения от и до были построены на лжи, поэтому поступок Джо с трудом можно назвать стоящим.

Эмма Вудхаус — «Эмма»

Зрители часто жалуются, что главная героиня одноименного фильма Эмма не на шутку раздражает. Девушка не привыкла к трудностям и всю жизнь провела, не зная забот. Эмма не особо талантлива, однако высокомерна. Еще одна неприятная черта героини — она постоянно вмешивается в дела окружающих и чуть было не разрушила счастье своей близкой подруги. Девушка самодовольна и груба, а еще — завистлива.

Луиза Кларк — «До встречи с тобой»

На первый взгляд, жизнерадостная Луиза — на 100% положительный персонаж, который старается выполнять свою работу как можно более качественно. Ей приходится терпеть выходки Уилла, что само по себе непросто. Девушка оберегает семью и терпит самовлюбленного парня. Однако порой Луиза делает вещи, которые вряд ли понравились бы нам в реальной жизни. Во время свадьбы она рискует жизнью Уилла, оставаясь с ним на ночевку в гостинице. Затем, когда девушка узнает о его решении, она не в состоянии просто принять его и демонстрирует полное отсутствие эмпатии. В тот момент влюбленная Луиза думает только о себе.

Хван Чун Хо — «Игра в кальмара»

На первый взгляд, Хван Чун Хо — едва ли не единственный положительный персонаж в игре. Он искренне пытается бороться со злом. Однако свою работу мужчина выполняет плохо — вместо того, чтобы предупредить коллег, он сам выслеживает преступников. И руководит в нем вовсе не альтруизм — в первую очередь на игру он пробирается в поисках своего брата.