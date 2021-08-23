12 персонажей, которые появились в фильме на пару минут и перетянули внимание на себя

Иногда маленькая роль содержит глубокий смысл. Порой случайный, казалось бы, персонаж фильма способен повлиять на главного героя, кардинально изменить ход сюжета и навсегда покорить сердца зрителей.

Мы в AdMe.ru вспомнили харизматичных, эпатажных и просто милых действующих лиц эпизодов, которые так ярко проявили себя, что чуть не затмили остальных героев. А в конце статьи вас ждет бонус — актриса, чей танец закрепился в нашей памяти куда надежнее, чем сам фильм.

Леди с голубями из парка, которая до жути пугала Кевина, «Один дома — 2»

Женщину с голубями в трогательном эпизоде сыграла Бренда Фрикер. Актриса — обладательница богатой фильмографии, а также премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Моя левая нога». Сейчас Бренда, как и ее героиня в комедии «Один дома — 2», живет одна. И встречает Рождество со своей собакой.

Смит Джеррод, возлюбленный Саманты, «Секс в большом городе»

В жизни актер Джейсон Льюис — филантроп: на протяжении многих лет он поддерживает множество благотворительных организаций.

Дженис, незабываемая девушка Чендлера, «Друзья»

В ситкоме «Друзья» Дженис, которую сыграла Мэгги Уилер, появилась в 19 эпизодах, минимум в одной сцене в каждом сезоне. В арсенале Уилер не только съемки в сериалах: актриса активно озвучивает мультфильмы.

Неподражаемый ведущий Руби Род, «Пятый элемент»

Этот персонаж в исполнении Криса Такера получился настолько эпатажным, что встал в один ряд с главными героями и их противниками. Поклонники фильма хорошо помнят роскошные костюмы и умопомрачительные прически Руби Рода, например маленькие «дульки» или белый раструб.

Мама Стифлера, «Американский пирог»

Джанин, мама Стифлера в исполнении Дженнифер Кулидж, на долгие годы стала символом отношений между мужчиной и женщиной постарше. В жизни актриса занимает активную позицию: она любит животных и борется за их права. Своего пса по кличке Чуй она привезла из Кореи, где буквально спасла от гибели.

Марк Ханна, первый босс героя Ди Каприо, «Волк с Уолл-стрит»

Монолог Марка Ханны в кафе прост, откровенен и шедеврален. Удары в грудь и жужжание героя Макконахи были импровизацией. Таким образом актер разминался перед съемкой эпизода. Это заметил Леонардо Ди Каприо и предложил включить движения в сцену, потому что они «задавали тон» всему фильму.

Роуз в старости, «Титаник»

Карьера Глории Стюарт длилась более 70 лет. Актриса поработала не только в кино, но и в театре, и на телевидении. За роль пожилой Роуз Глория была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» и стала самой пожилой актрисой, которую отметила Американская киноакадемия.

Энджи Болен, «Отчаянные домохозяйки»

Энджи Болен появляется в «Отчаянных домохозяйках» в 6-м сезоне и не оставляет зрителей равнодушными. Актриса Дреа де Маттео стала популярной благодаря участию в сериале «Клан Сопрано». Изначально она должна была сняться лишь в одном эпизоде, но так понравилась режиссерам, что они расширили ее роль. Де Маттео считает себя дикой тусовщицей, имеет множество татуировок. На протяжении нескольких лет она владела магазином одежды в стиле рок-н-ролл.

Забавный злодей Лесли Чау, «Мальчишник в Вегасе»

В 2010 году за роль в комедии «Мальчишник в Вегасе» Кен Джонг получил премию MTV Movie Award в номинации «Лучший кинозлодей».

Сол Гудман, «Во все тяжкие»

В 3-м сезоне сериала «Во все тяжкие» Боб Оденкерк, сыгравший харизматичного персонажа, был повышен до актера основного состава. А затем и вовсе получил роль главного героя проекта «Лучше звоните Солу».

Мэри Свонсон, возлюбленная Ллойда, «Тупой и еще тупее»

Участие в фильме стало прорывом в карьере Лорен Холли. Она покорила сердца публики в образе Мэри Свонсон — женщины, за которой персонаж Джима Керри поехал через всю страну.

Бифф Таннен, вечный противник Марти, «Назад в будущее»

Трилогия «Назад в будущее» вряд ли стала бы легендарной, не будь в ней такого злодея, как Бифф Таннен. Томас Уилсон, сыгравший хулигана и задиру, считает себя полной противоположностью Биффа. В школе он сам терпел нападки старших ребят, был и до сих пор остается добрым парнем. Уилсон — художник, любит рисовать классические детские игрушки.

Бонус: танцующая Хелен Таскер, «Правдивая ложь»

Джейми Ли Кертис сыграла жену главного героя, и многие помнят ее откровенный танец. Кертис многократно отрабатывала эту сцену с режиссером Джеймсом Кэмероном, и именно во время репетиций было придумано падение героини. Арнольд Шварценеггер, исполнявший роль Гарри, не был предупрежден и, увидев падение, очень заволновался. Эта искренняя реакция и попала в фильм.